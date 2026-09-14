Хейсканен: Финский забор на границе с Россией стал памятником русофобии

Tекст: Валерия Городецкая

Хейсканен назвал построенный на границе с Россией 200-километровый забор глупой идеей и памятником русофобии, передает РИА «Новости». «Это маразматическое и русофобское сооружение, которое войдет в историю как памятник русофобии. Это очень глупая и дорогая идея, когда деньги нужны на поддержание экономики и населения Финляндии», – заявил он.

По мнению военкора, финские власти полностью переняли антироссийский сценарий. Он отметил, что Хельсинки выгодно создавать из России образ врага и разжигать русофобские настроения совместно с украинскими радикалами для получения средств Евросоюза на латание дыр в экономике.

Напомним, власти Финляндии завершили возведение двухсоткилометрового забора на границе с Россией.

Журналист Кости Хейсканен ранее потребовал от руководства своей страны отказаться от антироссийского курса.

Посольство России в Хельсинки усомнилось в истинном назначении данного заграждения.