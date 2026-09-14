14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.31 комментарий
Финский военкор назвал забор на российской границе памятником русофобии
Хейсканен: Финский забор на границе с Россией стал памятником русофобии
Построенный властями Финляндии заградительный барьер на границе с Россией войдет в историю как памятник русофобии, заявил финский общественник и военкор Кости Хейсканен.
Хейсканен назвал построенный на границе с Россией 200-километровый забор глупой идеей и памятником русофобии, передает РИА «Новости». «Это маразматическое и русофобское сооружение, которое войдет в историю как памятник русофобии. Это очень глупая и дорогая идея, когда деньги нужны на поддержание экономики и населения Финляндии», – заявил он.
По мнению военкора, финские власти полностью переняли антироссийский сценарий. Он отметил, что Хельсинки выгодно создавать из России образ врага и разжигать русофобские настроения совместно с украинскими радикалами для получения средств Евросоюза на латание дыр в экономике.
Напомним, власти Финляндии завершили возведение двухсоткилометрового забора на границе с Россией.
Журналист Кости Хейсканен ранее потребовал от руководства своей страны отказаться от антироссийского курса.
Посольство России в Хельсинки усомнилось в истинном назначении данного заграждения.