Польская полиция сообщила об обнаружении похожего на дрон объекта
В лесной зоне недалеко от населенного пункта Сулмице грибник обнаружил на земле подозрительный объект, напоминающий по форме дрон, на расстоянии 1,5 км от ближайших построек.
Польская полиция сообщила об обнаружении объекта, напоминающего по форме дрон, передает РИА «Новости». По словам представителей правоохранительных органов, в деревне Сулмице гмины Скербешув Замоского повята грибник наткнулся на данный предмет в лесной зоне на расстоянии около 1500 метров от ближайших построек.
Полиция оградила территорию вокруг объекта и уведомила о случившемся соответствующие службы, включая военную жандармерию и прокуратуру. Пока официально не подтверждено, что найденный предмет является именно дроном.
Ранее радиостанция RMF FM сообщала, что накануне был обнаружен еще один похожий объект в другой части страны, и предполагала, что речь идет о последнем из разыскиваемых беспилотников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими. Польские власти сообщили генсеку НАТО о факте уничтожения нескольких беспилотников. Представители НАТО отказались признать инцидент с беспилотниками нападением.