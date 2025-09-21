Польская полиция сообщила об обнаружении похожего на дрон объекта

Tекст: Дмитрий Зубарев

Польская полиция сообщила об обнаружении объекта, напоминающего по форме дрон, передает РИА «Новости». По словам представителей правоохранительных органов, в деревне Сулмице гмины Скербешув Замоского повята грибник наткнулся на данный предмет в лесной зоне на расстоянии около 1500 метров от ближайших построек.

Полиция оградила территорию вокруг объекта и уведомила о случившемся соответствующие службы, включая военную жандармерию и прокуратуру. Пока официально не подтверждено, что найденный предмет является именно дроном.

Ранее радиостанция RMF FM сообщала, что накануне был обнаружен еще один похожий объект в другой части страны, и предполагала, что речь идет о последнем из разыскиваемых беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими. Польские власти сообщили генсеку НАТО о факте уничтожения нескольких беспилотников. Представители НАТО отказались признать инцидент с беспилотниками нападением.