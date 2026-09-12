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Лавров ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным в США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на инициативу Владимира Зеленского организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным на территории США.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал предложение Владимира Зеленского провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным во время декабрьского саммита G20 в США, передает РИА «Новости».
По словам дипломата, Зеленский постоянно находится в разъездах, тогда как у российского руководства много задач внутри страны.
«Он путешествует, он дома-то не бывает. А у нас дома есть дела», – подчеркнул Лавров в ходе общения с журналистами на полях саммита БРИКС.
Глава российского внешнеполитического ведомства также добавил, что при желании организовать встречу Зеленский всегда имеет возможность приехать в Москву.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил приезд Владимира Зеленского в Москву для переговоров.
Весной украинский лидер выразил готовность провести встречу на территории Соединенных Штатов.
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал невозможной организацию саммита без проработанной повестки.