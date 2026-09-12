Лавров ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным в США

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал предложение Владимира Зеленского провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным во время декабрьского саммита G20 в США, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, Зеленский постоянно находится в разъездах, тогда как у российского руководства много задач внутри страны.

«Он путешествует, он дома-то не бывает. А у нас дома есть дела», – подчеркнул Лавров в ходе общения с журналистами на полях саммита БРИКС.

Глава российского внешнеполитического ведомства также добавил, что при желании организовать встречу Зеленский всегда имеет возможность приехать в Москву.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил приезд Владимира Зеленского в Москву для переговоров.

Весной украинский лидер выразил готовность провести встречу на территории Соединенных Штатов.

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал невозможной организацию саммита без проработанной повестки.