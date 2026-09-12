Обломки беспилотника повредили детский футбольный клуб в Таганроге

Упавшие обломки дрона повредили детский спортклуб и склад в Таганроге

Tекст: Вера Басилая

В результате инцидента в Таганроге пострадала гражданская инфраструктура. Помимо спортивного объекта, пожар охватил продуктовый склад и сетевой супермаркет «Светофор», сообщил Слюсарь в Max.

«Повреждения получил частный детский футбольный клуб «Авангард». Ежедневно здесь занимаются футболом более 300 детей в возрасте от четырех лет и подростков», – написал глава региона.

Он добавил, что на территории комплекса находятся крытый манеж и поле для игры. По словам руководителя области, этот объект подвергается удару уже во второй раз, ранее владелец полностью восстановил его за свой счет.

Происшествие на всех поврежденных объектах обошлось без жертв и пострадавших среди населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году обломки дрона уже повреждали здание этого спортивного комплекса.

Ранее Слюсарь сообщил, что в субботу над Ростовской областью сбили более 70 БПЛА. Обломки беспилотника упали в Таганроге. Из-за этого загорелось здание магазина.