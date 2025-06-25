Кровля стадиона загорелась в Ростовской области из-за обломков БПЛА

Tекст: Ирма Каплан

«В Таганроге из-за падения БПЛА на стадионе «Форте Арена» загорелась кровля здания на площади 30 кв. м, разрушена стена. В Азове обломками БПЛА посечена кровля зернового склада в порту, поблизости загорелся камыш на площади до пяти кв. м», – сообщил он.

Слюсарь уточнил, что в обоих случаях никто не пострадал, на места выехали специалисты дежурных служб, возгорания ликвидированы.

Губернатор добавил, что, по уточненной информации, в Таганроге повреждено здание спорткомплекса «Авангард» по улице Спортивной.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, за что полтора вечерних часа российские силы ПВО сбили 22 БПЛА над регионами страны во вторник.

В Центре специального назначения «Барс-Сармат» разрабатывается система компьютерного зрения на базе нейросетей для эффективного уничтожения украинских беспилотников.