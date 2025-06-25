Российские силы ПВО сбили 22 БПЛА над регионами страны

Медведев ответил на предостережение Трампа о передаче Ирану ядерного оружия

Медведев отверг возможность передачи Россией ядерного оружия Ирану

Tекст: Александра Юдина

По словам Медведева, опасения президента США Дональда Трампа по поводу возможных поставок не обоснованы, передает RT.

Медведев подчеркнул, что Россия, в отличие от Израиля, является участником Договора о нераспространении ядерного оружия и соблюдает его положения.

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Зампред Совбеза также отметил, что понимает последствия подобных решений, так как имел опыт контроля над ядерными силами России в период своего президентства. Он сделал акцент на приверженности России международным обязательствам в сфере нераспространения.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ отметил, что недавние удары США по Ирану вызвали готовность ряда государств поделиться с Тегераном ядерными боекомплектами.

В МИД РФ сообщили, что Москва осуждает удары Вашингтона по нескольким иранским атомным объектам, совершенные утром 22 июня, это наносит существенный урон глобальному режиму нераспространения, основанному на ДНЯО.

В ночь на 22 июня США нанесли удар по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. Иран запросил в СБ ООН экстренное заседание из-за американских ударов.