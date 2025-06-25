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Российские силы ПВО сбили 22 БПЛА над регионами страны
Минобороны: Силы ПВО за полтора часа сбили 22 БПЛА ВСУ на регионами страны
По сообщению Минобороны, российские силы ПВО над регионами страны сбила 22 беспилотника ВСУ за полтора вечерних часа.
«В период с 21.15 мск до 22.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в Telegram-канале ведомства.
Там уточнили, что 12 дронов сбили над территорией Белгородской области, еще четыре БПЛА уничтожено над Республикой Татарстан, два дрона – над Ульяновской областью, по одному беспилотнику сбито над Саратовской, Брянской областями и территорией Республики Крым.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Российские силы ПВО за три с половиной часа успешно уничтожили беспилотники самолетного типа над пятью регионами страны.