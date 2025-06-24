Стало известно о перехвате 22 украинских БПЛА над Россией

Минобороны сообщило о сбитии 22 украинских БПЛА за три с половиной часа

Tекст: Денис Тельманов

Оперативную информацию распространило Министерство обороны России, передает ТАСС. По данным ведомства, с 16:10 до 19:50 24 июня были уничтожены и перехвачены 22 украинских беспилотника.

Большая часть дронов – 13 аппаратов – была сбита над территорией Воронежской области. Четыре беспилотника ликвидировали в Белгородской области, три – в Саратовской области.

Кроме того, по одному дрону сбили в Самарской области и Республике Татарстан. В Минобороны подчеркнули, что все уничтоженные аппараты были самолетного типа.

Представитель ведомства заявил: «За три с половиной часа уничтожены и перехвачены 22 украинских беспилотника над пятью регионами России».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области в результате падения обломков сбитых беспилотников пострадали частные дома, автомобили и медицинский пункт. Минобороны России заявило, что силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 20 украинских беспилотников.