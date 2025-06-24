Хинштейн: При атаке украинских БПЛА на Курскую область повреждены частные дома

Tекст: Вера Басилая

Хинштейн в Telegram-канале сообщил, что вечером в Курске из-за падения обломков сбитых беспилотников было повреждено остекление в двух частных домах.

Ночью дроны ВСУ атаковали село Кудинцево Льговского района, повреждены стена и крыша местного фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа), а также осколками посечены еще один дом и два автомобиля.

Пострадавших, по предварительной информации, нет. На местах происшествий работают оперативные службы, ущерб будет оценивать специальная комиссия, после чего начнутся восстановительные работы. Хинштейн также предостерег жителей от прикосновения к обломкам, указав на их потенциальную опасность.

Минобороны России заявило, что дежурные силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 20 украинских беспилотников. Над Курской областью сбили 14 беспилотников.