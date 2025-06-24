Сейчас у России есть шанс перейти от модели, основанной на бюджетных вливаниях, к экономике, где главным двигателем роста станут технологии и инновации. Но для этого нужны не только деньги, но и политическая воля, стратегическое видение и готовность к сложным решениям.0 комментариев
При атаке украинских БПЛА на Курскую область повреждены частные дома
Хинштейн: При атаке украинских БПЛА на Курскую область повреждены частные дома
На территории Курской области в результате падения обломков сбитых беспилотников пострадали частные дома, автомобили и медицинский пункт, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Хинштейн в Telegram-канале сообщил, что вечером в Курске из-за падения обломков сбитых беспилотников было повреждено остекление в двух частных домах.
Ночью дроны ВСУ атаковали село Кудинцево Льговского района, повреждены стена и крыша местного фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа), а также осколками посечены еще один дом и два автомобиля.
Пострадавших, по предварительной информации, нет. На местах происшествий работают оперативные службы, ущерб будет оценивать специальная комиссия, после чего начнутся восстановительные работы. Хинштейн также предостерег жителей от прикосновения к обломкам, указав на их потенциальную опасность.
Минобороны России заявило, что дежурные силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 20 украинских беспилотников. Над Курской областью сбили 14 беспилотников.