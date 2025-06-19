Российские инженеры разработали систему компьютерного зрения для БПЛА

Reuters узнало о выводе войск США еще с двух баз в Сирии

Reuters: США стали выводить войска с еще двух баз в Сирии

Tекст: Ирма Каплан

Американские власти вывели своих военных еще с двух баз на северо-востоке Сирии, как обнаружили репортеры Reuters.

По их данным, две базы США, которые они посетили на прошлой неделе, в основном заброшены, обе охраняются небольшим контингентом Сирийских демократических сил – курдской военной группировки, которую Вашингтон поддерживает в борьбе с Исламским государством (ИГ – запрещенная в России террористическая группировка) в течение десятилетия.

«Камеры, используемые на базах, занятых возглавляемой США военной коалицией, были демонтированы, а колючая проволока на внешних периметрах начала провисать», – сообщается в материале.

Курдский политик, живущий на одной из баз, сказал, что там больше нет американских войск. Охранники на второй базе заявили, что войска недавно покинули ее.

Это первое подтверждение от журналистов того факта, что США вывели свои войска с баз Аль-Вазир и Тель-Байдар в провинции Хасака. Это довело число баз США в Сирии до четырех с момента вступления в должность президента Дональда Трампа.

Администрация Трампа заявила в этом месяце, что сократит свое военное присутствие в Сирии до одной базы с восьми в тех частях северо-восточной Сирии, которые контролируются SDF. The New York Times сообщила в апреле, что войска могут быть сокращены с 2000 до 500 в ходе вывода войск.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские военные вывели из Сирии около 500 военнослужащих и отказались от трех объектов, передав один из них курдским силам, сообщил представитель Пентагона саудовскому телеканалу Al Arabiya.

Ранее сообщалось, что США планируют сократить воинский контингент в Сирии до 900 человек. Командование США в Сирии начало выводить спецподразделения с базы в районе Конико в провинции Дейр-эз-Зор, переместив военнослужащих в Иракский Курдистан.