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Российские инженеры разработали систему компьютерного зрения для БПЛА
Инженеры ЦСН «Барс-Сармат» разработали систему компьютерного зрения для дронов
В Центре специального назначения «Барс-Сармат» разрабатывается система компьютерного зрения на базе нейросетей для эффективного уничтожения украинских беспилотников, сообщил специалист центра с позывным «Препод».
Разработка системы компьютерного зрения для дронов-перехватчиков ведется в Центре специального назначения «Барс-Сармат», передает РИА «Новости».
Специалисты центра сообщили, что система будет использовать нейросети для идентификации и классификации воздушных целей противника.
Инженеры настраивают нейросети так, чтобы встроенные вычислительные мощности дронов позволяли точно поражать обнаруженные цели. Информация для обучения системы собирается из открытых источников и видеозаписей, снятых бойцами центра.
В центре уточнили, что вычислитель на борту дрона позволяет с помощью нейросетей определять тип воздушной цели и наводить аппарат на беспилотник противника.
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