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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия смотрит на Центральную Азию без иллюзий

    В России нужно думать не о том, что можно просто отдать соседям без особого ущерба для себя, или как построить на границе непроницаемую стену. Нужны рациональные экономически и выгодные политически совместные большие проекты.

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Почему конфликт Ирана и Израиля – экзистенциальный

    Исламская идеология основана на еврейской и повторяет ее историческую схему. Мусульмане так же устремлены к концу истории, как и евреи. Вот только их эсхатология принципиально разная. Если ортодоксальные евреи ждут своего мессию как мирового царя, то для мусульман, как, кстати, и для христиан – это лжемессия, Даджаль, Антихрист – последний искуситель перед Концом света.

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    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Танцуй, молись, не люби

    Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.

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    19 июня 2025, 08:08 • Новости дня

    Российские инженеры разработали систему компьютерного зрения для БПЛА

    Инженеры ЦСН «Барс-Сармат» разработали систему компьютерного зрения для дронов

    Tекст: Вера Басилая

    В Центре специального назначения «Барс-Сармат» разрабатывается система компьютерного зрения на базе нейросетей для эффективного уничтожения украинских беспилотников, сообщил специалист центра с позывным «Препод».

    Разработка системы компьютерного зрения для дронов-перехватчиков ведется в Центре специального назначения «Барс-Сармат», передает РИА «Новости».

    Специалисты центра сообщили, что система будет использовать нейросети для идентификации и классификации воздушных целей противника.

    Инженеры настраивают нейросети так, чтобы встроенные вычислительные мощности дронов позволяли точно поражать обнаруженные цели. Информация для обучения системы собирается из открытых источников и видеозаписей, снятых бойцами центра.

    В центре уточнили, что вычислитель на борту дрона позволяет с помощью нейросетей определять тип воздушной цели и наводить аппарат на беспилотник противника.

    Специалисты всероссийского проекта «Архангел» модифицировали дрон-камикадзе, увеличив его скорость до 280 км/ч.

    В России создают систему опознавания «свой-чужой» для малых беспилотников, чтобы предотвратить поражение своих коптеров «дружественным огнем».

    17 июня 2025, 21:34 • Новости дня
    Глава Генштаба Ирана обратился к жителям Тель-Авива и Хайфы
    Глава Генштаба Ирана обратился к жителям Тель-Авива и Хайфы
    @ Sha Dati/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Высшее военное командование Ирана обратилось к жителям Израиля с настойчивым советом оставить Тель-Авив и Хайфу для собственной безопасности.

    Глава Генштаба ВС Ирана Абдулрахим Мусави заявил о необходимости для жителей Израиля, особенно Тель-Авива и Хайфы, покинуть эти города, чтобы спасти свои жизни, передает ТАСС. Такое заявление Мусави сделал в эфире иранского телеканала Al Alam.

    Прямая речь Мусави звучала так: «Жители оккупированных территорий, особенно Тель-Авива и Хайфы, предупреждаются о необходимости покинуть эти районы, чтобы спасти свои жизни». Это обращение прозвучало на фоне сохраняющейся напряженности в регионе и продолжающегося противостояния между Ираном и Израилем.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    48 комментариев

    Подробной информации о дальнейших намерениях иранского руководства на данный момент не приводилось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп изучает вопрос присоединения США к военной операции Израиля против Ирана. Силы ПВО Ирана за последние сутки уничтожили двадцать восемь израильских объектов, включая беспилотник Hermes. Дональд Трамп заявил, что США не имеют планов по устранению верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, однако ему необходимо капитулировать.

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    16 июня 2025, 21:56 • Новости дня
    Нетаньяху объявил о третьей цели операции Израиля против Ирана

    Нетаньяху раскрыл целью операции ликвидацию иранской «оси террора»

    Нетаньяху объявил о третьей цели операции Израиля против Ирана
    @ Leo Correa/AP/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля заявил о новой стратегической задаче в ходе военной кампании против Тегерана, подчеркнув необходимость борьбы с иранскими сателлитами.

    Израиль преследует три основные цели в операции против Ирана, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции, передает ТАСС. По его словам, к традиционным задачам – уничтожению ядерной и ракетной программ Исламской республики – добавилась ликвидация так называемой «оси террора» в регионе.

    Нетаньяху заявил: «Мы хотим увидеть результат, и это значит три вещи: уничтожение ядерной программы, лишение [Ирана] возможности производить баллистические ракеты и ликвидация оси террора Ирана». Ранее израильские власти сообщали только о первых двух целях спецоперации.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    48 комментариев

    Теперь официальный Тель-Авив публично обозначил намерение бороться с сетью иранских союзников и прокси-группировок по всему Ближнему Востоку. Такой шаг может отразиться на расстановке сил в регионе и привести к эскалации противостояния между Израилем и силами, поддерживаемыми Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракет с территории Ирана в сторону Израиля. Иранские военные призвали жителей Бней-Брака срочно эвакуироваться из-за планируемых ударов.

    Политолог Саймон Ципис заявил, что в конфликт на Ближнем Востоке могут вступить страны НАТО, включая США, а западные спецслужбы могут попытаться спровоцировать «цветную революцию» в Иране. Иран и Израиль на протяжении четырех суток продолжают обмен ударами.

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    18 июня 2025, 20:50 • Видео
    Трамп хочет добить Иран

    Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    16 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    Постпред Ирана признал бессмысленность обязательств по ДНЯО

    Иран отказался видеть смысл в дальнейших добровольных шагах по ДНЯО

    Tекст: Денис Тельманов

    Тегеран выступил против продолжения исполнения дополнительных обязательств по ДНЯО, заявив о несоблюдении равноправия между странами-участницами и внешнем давлении.

    Постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи сообщил, что, по мнению Тегерана, выполнение дополнительных обязательств по ДНЯО более не имеет смысла, передает ТАСС.

    Дипломат заявил: «Если права и обязанности участников ДНЯО не соблюдаются в равной степени, а некоторые режимы-агрессоры, не являющиеся участниками ДНЯО, свободно совершают агрессию в отношении подписантов договора, то продолжение исполнения добровольных обязательств бессмысленно».

    По данным IRNA, Наджафи подчеркнул, что на протяжении последних десятилетий, несмотря на предвзятое отношение ряда государств и действия Израиля вне рамок ДНЯО, Иран строго выполнял свои обязательства и предоставлял МАГАТЭ обширную информацию о мирной ядерной деятельности. Однако, по словам дипломата, эта транспарентность неоднократно использовалась для угроз национальной безопасности Ирана и безопасности иранских ученых.

    Ранее иранский депутат Рухолла Изадхах говорил о рассмотрении выхода Ирана из ДНЯО после израильских ударов по иранским ядерным объектам. Однако, по данным агентства Mehr, вопрос выхода из ДНЯО не находится на повестке дня парламента страны.

    Иран подписал ДНЯО в 1968 году, а соглашение о гарантиях с МАГАТЭ – в 1974 году. В 2003 году республика подписала, но не ратифицировала Дополнительный протокол к договору, расширяющий полномочия МАГАТЭ по контролю.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заявление МИД Ирана о готовности отказаться от ядерного оружия может оказаться манипуляцией, поскольку Тегеран всегда утверждал о мирном характере своей ядерной программы.

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности остановить ответные действия против Израиля при условии прекращения агрессии в адрес Тегерана. СМИ сообщили, что Иран использовал гиперзвуковые ракеты во время ударов по Тель-Авиву и Хайфе.

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    17 июня 2025, 22:26 • Новости дня
    Reuters узнало о выводе войск США еще с двух баз в Сирии

    Reuters: США стали выводить войска с еще двух баз в Сирии

    Tекст: Ирма Каплан

    Американское руководство вывело войска еще с двух баз на северо-востоке Сирии, что ускорит сокращение численности войск и может спровоцировать возрождение террористических группировок в регионе, передает Reuters.

    Американские власти вывели своих военных еще с двух баз на северо-востоке Сирии, как обнаружили репортеры Reuters.

    По их данным, две базы США, которые они посетили на прошлой неделе, в основном заброшены, обе охраняются небольшим контингентом Сирийских демократических сил – курдской военной группировки, которую Вашингтон поддерживает в борьбе с Исламским государством (ИГ – запрещенная в России террористическая группировка) в течение десятилетия.

    «Камеры, используемые на базах, занятых возглавляемой США военной коалицией, были демонтированы, а колючая проволока на внешних периметрах начала провисать», – сообщается в материале.

    Курдский политик, живущий на одной из баз, сказал, что там больше нет американских войск. Охранники на второй базе заявили, что войска недавно покинули ее.

    Это первое подтверждение от журналистов того факта, что США вывели свои войска с баз Аль-Вазир и Тель-Байдар в провинции Хасака. Это довело число баз США в Сирии до четырех с момента вступления в должность президента Дональда Трампа.

    Администрация Трампа заявила в этом месяце, что сократит свое военное присутствие в Сирии до одной базы с восьми в тех частях северо-восточной Сирии, которые контролируются SDF. The New York Times сообщила в апреле, что войска могут быть сокращены с 2000 до 500 в ходе вывода войск.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американские военные вывели из Сирии около 500 военнослужащих и отказались от трех объектов, передав один из них курдским силам, сообщил представитель Пентагона саудовскому телеканалу Al Arabiya.

    Ранее сообщалось, что США планируют сократить воинский контингент в Сирии до 900 человек. Командование США в Сирии начало выводить спецподразделения с базы в районе Конико в провинции Дейр-эз-Зор, переместив военнослужащих в Иракский Курдистан.

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    18 июня 2025, 19:30 • Новости дня
    ФИФА начала рассматривать возможность санкций против футбольной лиги Израиля
    ФИФА начала рассматривать возможность санкций против футбольной лиги Израиля
    @ Daniela Porcelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Футбольные власти изучают вопрос о санкциях после боевых действий Израиля против Ирана, что может затронуть иностранных игроков местных клубов.

    Международная федерация футбола (ФИФА) обсуждает меры наказания для футбольной лиги Израиля из-за открытых боевых действий против Ирана, передает One. По информации издания, организация рассматривает возможность разрешить легионерам, выступающим за израильские клубы, без выплаты компенсации приостанавливать свои контракты. Такой шаг может быть принят для обеспечения безопасности иностранных спортсменов.

    В 2022 году аналогичное решение уже принималось в отношении российских клубов после обострения конфликта на Украине, когда международная федерация позволила легионерам разрывать контракты без компенсации. Тогда же российские команды отстранили от участия в международных турнирах. Пока Израиль не подвергался подобному отстранению, и его клубы продолжают выступать в европейских соревнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Европарламента от Испании, Ирландии и Германии призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля и израильские клубы от участия в футбольных турнирах. Советник РФС Алексей Сорокин обвинил международные спортивные организации в двойных стандартах, приводя в пример различия в санкциях против России и Израиля. Президент УЕФА Александер Чеферин уклонился от прямого ответа о причинах разницы в санкциях, акцентировав внимание на позициях России и Израиля в рейтинге футбольных команд.

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    16 июня 2025, 14:40 • Новости дня
    Сенатор Грэм призвал Трампа уничтожить ядерную программу Ирана

    Грэм предложил Трампу совместные удары с Израилем по Ирану

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский сенатор Линдси Грэм призвал Дональда Трампа добиться полного уничтожения иранской ядерной программы, включая применение военной силы.

    Американский сенатор Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов, выступил с призывом к Дональду Трампу полностью ликвидировать ядерную программу Ирана, передает РИА «Новости».

    В эфире CBS News Грэм заявил: «Я бы посоветовал президенту Трампу идти до конца, чтобы, когда операция завершится, в Иране не осталось ничего, связанного с их ядерной программой. Если нужны бомбы – значит, бомбы. Если нужно лететь вместе с Израилем – значит, лететь». По мнению сенатора, худшим исходом будет нанесение удара по иранской ядерной инфраструктуре, который не приведет к ее полной ликвидации, он назвал такой сценарий катастрофическим.

    Как уточняет агентство, ранее Иран провел пять раундов непрямых переговоров с США по ядерной проблеме при посредничестве Омана, однако очередной раунд, назначенный на 15 июня, был отменен после начала атак Израиля по объектам в Исламской республике.

    В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в ходе которой его ВВС нанесли удары по военным и ядерным объектам на территории Ирана. В ответ Иран объявил о начале операции «Правдивое обещание 3» и заявил о нанесении ударов ракетами и беспилотниками по израильским военным и промышленным объектам. Обмен ударами между странами продолжается несколько дней. По информации иранских властей, погибли более 220 человек, пострадали более 1,2 тыс. В Израиле сообщают о более 20 погибших и около 600 раненых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заявление МИД Ирана о готовности отказаться от ядерного оружия может оказаться манипуляцией, поскольку ранее Тегеран всегда заявлял о мирном характере своей ядерной программы.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тегеран якобы собирается передать ядерное оружие своим союзникам, включая йеменских хуситов. В районе ядерного объекта в Фордо в иранской провинции Кум произошли подземные толчки магнитудой 2,5.

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    16 июня 2025, 17:15 • Новости дня
    Президент Ирана озвучил условие для продолжения переговоров с США

    Пезешкиан связал диалог с США с прекращением израильских ударов

    Tекст: Денис Тельманов

    Иранский лидер Масуд Пезешкиан назвал прекращение израильских атак главным условием для возможного возобновления переговоров с Соединенными Штатами.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, что США должны прекратить израильские атаки на Тегеран для возобновления переговоров, передает ТАСС.

    По словам Пезешкиана, «если США хотят возобновить переговоры, они должны сначала остановить региональную агрессию Израиля», цитирует его агентство Mehr.

    Позиция Ирана по этому вопросу была озвучена на фоне продолжающегося обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Власти страны настаивают на прекращении военных действий и воздерживаются от диалога до выполнения этого условия.

    Ранее иранское руководство неоднократно требовало от США использовать влияние на Израиль для снижения напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону с иранским лидером Масудом Пезешкианом возможность посредничества Анкары в урегулировании конфликта с Израилем.

    Анкара и Каир выразили резкое осуждение израильских авиаударов по территории Ирана и предупредили о риске серьезной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что участие в переговорах с США не имеет смысла, пока продолжается агрессия Израиля против Ирана.

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    17 июня 2025, 20:12 • Новости дня
    Иранская ПВО за сутки сбила двадцать восемь израильских целей

    ПВО Ирана перехватила израильский беспилотник Hermes и еще двадцать семь целей

    Tекст: Денис Тельманов

    За последние сутки силы ПВО Ирана ликвидировали двадцать восемь израильских объектов, включая беспилотник Hermes, наблюдавший за уязвимыми районами страны.

    Как передает ТАСС, иранские вооруженные силы сообщили о перехвате двадцати восьми израильских целей за прошедшие 24 часа. В числе сбитых объектов отмечен беспилотник Hermes, который, по данным иранских военных, использовался для разведки в уязвимых районах Ирана.

    Власти заявили, что израильский противник пытался осуществлять наблюдение с помощью этого аппарата, однако его удалось уничтожить. Оставшиеся цели в официальном сообщении не конкретизируются, однако подчеркивается, что все они были успешно сбиты и не смогли достичь намеченных целей.

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    Операция «Восстающий лев» стала ответом Израиля на развитие иранской ядерной программы. В ходе последующих взаимных атак обе стороны сообщили о погибших и пострадавших, а также о попаданиях по ряду стратегических объектов, однако ущерб признали ограниченным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские боевые самолеты вторглись в воздушное пространство Турции во время налета на Иран. Турецкие F-16 были подняты для предотвращения инцидента.

    Противовоздушная оборона Ирана уничтожила израильский беспилотник MQ-9 Reaper американского производства возле города Дехлоран на границе с Ираком. Иранские силы ПВО также сбили израильский беспилотник в районе завода по обогащению урана в Натанзе.

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    18 июня 2025, 07:36 • Новости дня
    ВС России применили наземные беспилотники «Шанхай» и «Лягушка»

    Tекст: Александра Юдина

    На спецоперации на Украине десантники группировки «Днепр» используют роботизированные внедорожники «Шанхай» и «Лягушка» для доставки боекомплекта, провианта и эвакуации раненых, причем техника легко преодолевает болота глубиной до полуметра благодаря гусеничной основе.

    Наземные беспилотные роботизированные комплексы «Шанхай» и «Лягушка» применяют десантники группировки «Днепр» для доставки боекомплекта и провианта, эвакуации раненых и в качестве ударных средств, передает РИА Новости.

    По словам офицера-десантника с позывным «Мин», основная особенность техники заключается в гусеничном шасси, что позволяет ей преодолевать неровную местность и болота глубиной до полуметра, где колесные аналоги сталкиваются с трудностями.

    Он отметил, что конструкция позволяет использовать два беспилотника в тандеме: на более крупный и проходимый «Шанхай» можно погрузить меньший колесный дрон «Лягушка» и выполнять задачи на больших расстояниях и по сложному рельефу, увеличивая радиус действия подразделений.

    Особенностью «Шанхая» также названа высокая грузоподъемность, позволяющая перевозить до 200 килограммов, что соответствует двум раненым или значительному объему боекомплекта и снаряжения.

    Десантник уточнил, что дроны применяются не только для транспортировки, но и в качестве ударных средств, в том числе для доставки и приведения в действие противотанковой мины ТМ-62 на беспилотнике «Лягушка».

    Он добавил, что подразделения располагают большим разнообразием таких аппаратов, что позволяет оперативно решать боевые задачи и снижать риски для личного состава. Офицер подчеркнул, что бойцы готовы выполнять любые поставленные задачи.

    Ранее ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины под Киевом и в Запорожье.

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    16 июня 2025, 20:56 • Новости дня
    Израиль нанес удар по зданию гостелерадио Ирана

    Не менее четырех снарядов попали в здание гостелерадио Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Здание иранской государственной телерадиокомпании подверглось, по предварительным данным, не менее чем четырем прямым попаданиям в результате атаки Израиля.

    Не менее четырех снарядов попало в здание государственной телерадиокомпании Ирана во время атаки Израиля, сообщает РИА «Новости». Ведущий иранского государственного телевидения сообщил в эфире, что по зданию предположительно было нанесено как минимум четыре удара бомбами.

    Атака произошла ночью тринадцатого июня, когда Израиль начал операцию против Ирана, обвинив его в разработке тайной военно-ядерной программы. В рамках этой операции были атакованы атомные объекты, командные пункты, авиабазы, а также ракетные установки и средства ПВО.

    Иран отвергает обвинения в военной направленности своего ядерного проекта и отвечает ракетными ударами и запуском беспилотников по военным и промышленным объектам Израиля. Обе стороны сообщают о попаданиях по жилым кварталам и растущем числе жертв среди гражданских.

    На ваш взгляд
    Какую из сторон вы поддерживаете в конфликте между Израилем и Ираном?




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    48 комментариев

    По заявлениям израильских властей, в результате иранских ударов погибло более двадцати человек, свыше шестисот получили ранения. Иран сообщает о более чем двухстах двадцати погибших и более чем одной тысяче восьмистах пострадавших в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с территории Ирана в сторону Израиля произведен пуск ракет. Иранские военные призвали жителей Бней-Брака срочно эвакуироваться из-за планируемых ударов.

    Армия обороны Израиля сообщила о масштабных ударах по мощностям по производству оружия в Иране. Корпус стражей исламской революции нанес удары по разведывательным центрам Израиля.

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    16 июня 2025, 14:35 • Новости дня
    Пезешкиан пообещал защищать право Ирана на мирный атом

    Президент Ирана заявил о готовности силой отстаивать ядерную программу страны

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан подчеркнул готовность прибегнуть к силовым мерам для защиты национальных интересов в атомной сфере.

    Иран намерен отстаивать свое право на мирное использование ядерной энергии, заявил президент страны Масуд Пезешкиан, передает ТАСС. По словам главы государства, иранский народ обладает неотъемлемым правом использовать ядерные технологии для получения выгоды в исследованиях и развитии страны.

    Пресс-служба президента процитировала Пезешкиана: «Мы имеем право извлекать выгоду из ядерной энергии и связанных с ней исследований, которые приносят пользу стране и обществу. Это неотъемлемое право иранского народа. Никто не может отнять его у Исламской республики. Мы будем защищать это право силой».

    Пезешкиан также отметил, что иранская сторона не позволит никому отнять у страны право на развитие ядерной программы. Президент подчеркнул значимость ядерной энергетики для развития национальной экономики и общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что республика готова на соглашение, исключающее появление ядерного оружия, при условии сохранения права на мирный атом. Эксперты считали, что подобное заявление может быть манипуляцией, так как Тегеран всегда подчеркивал мирный характер своей ядерной программы.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждал, что Тегеран якобы собирается передать ядерное оружие своим союзникам, включая йеменских хуситов.

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    18 июня 2025, 05:55 • Новости дня
    Марочко сообщил, что российская армия приступила к боям за Новый Мир

    Марочко: Бойцы ВС России начали бои за Новый Мир в Харьковской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Наступательные действия развернулись после выхода российских сил на границу Донецкой Народной Республики и Харьковской области, что позволило перейти к освобождению Нового Мира, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Перейдя административную границу ДНР и Харьковской области, передовые российские отряды заняли новые рубежи и позиции, что позволило начать мероприятия по освобождению населенного пункта Новый Мир», – сообщил он ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Марочко несколькими днями ранее рассказывал, что российские войска сосредоточились на зачистке освобожденных территорий и наращивании сил в районе Волчанска Харьковской области.

    Кроме того, МИД России сообщал, что прекращено действие соглашения между Россией и Украиной о сотрудничестве приграничных областей, подписанного в 1995 году.

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    18 июня 2025, 21:11 • Новости дня
    Самолет Судного дня прибыл на авиабазу около Вашингтона

    E-4B Nightwatch ВВС США совершил перелет на фоне эскалации конфликта с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Военно-воздушные силы США перебросили стратегический самолет E-4B на авиабазу Эндрюс, усилив командные меры из-за напряженности вокруг Ирана и Израиля.

    Самолет E-4B Nightwatch, также известный как «самолет Судного дня», был переброшен из штата Луизиана на авиабазу Эндрюс близ Вашингтона, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию The Daily Mail. Перелет состоялся на фоне обострения ситуации в связи с ирано-израильским конфликтом.

    Самолет вылетел из Боссьер Сити в 17:56 по местному времени и приземлился на базе Эндрюс в 10:01 по местному времени. Машина предназначена для управления Вооруженными силами США в случае ядерной угрозы и обладает средствами защиты от воздействия ядерного взрыва.

    E-4B способен находиться в воздухе до недели при условии заправки в полете. Самолет использовался президентом Джорджем Бушем в сентябре 2001 года во время террористических атак.

    ВВС США эксплуатируют четыре подобных борта, построенных в 1970-х годах, которые планируется заменить в 2030-х годах.

    Власти США не исключают возможность военных ударов по Ирану. По данным Axios, администрация президента рассматривает участие в израильской операции против Ирана, а The New York Times отмечает, что в ответ Тегеран может атаковать американские военные объекты на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-воздушные силы США заключили контракт на 13 млрд долларов на разработку нового самолета для замены устаревающего E-4 Nightwatch, известного как «самолет Судного дня».

    Американский «самолет Судного дня» Boeing 747-E4B совершил посадку в Вильнюсе перед началом саммита Североатлантического альянса. США перебросили «самолет Судного дня» в Исландию, что привело к нагнетанию обстановки в Европе, по мнению военного эксперта Александра Бартоша.

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    18 июня 2025, 18:12 • Новости дня
    Израильский министр обороны сообщил об уничтожении иранского штаба

    Израильские ВВС уничтожили штаб внутренней безопасности Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Истребители ВВС Израиля нанесли удар по ключевому штабу внутренней безопасности Ирана, действия против режима аятолл продолжаются.

    Израильские ВВС уничтожили штаб внутренней безопасности иранского режима, передает ТАСС.

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил: «ВВС уничтожили штаб внутренней безопасности иранского режима, его центральный репрессивный рычаг».

    Он подчеркнул, что действия против иранских властей не завершены. Кац также отметил, что Израиль продолжит разрушать символы власти и наносить удары по аятоллам везде, где это возможно. По его словам, атаки на объекты режима будут продолжаться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна готовит новые удары против Израиля. Ситуация между Ираном и Израилем остается критической, а Россия поддерживает контакты с разведслужбами обеих стран. Израильские ВВС утром в среду атаковали более 40 военных объектов на западе Ирана, среди которых были склады, связанные с ракетным вооружением.

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    18 июня 2025, 08:44 • Новости дня
    Ростех заявил о превосходстве российских машины для эвакуации бронетехники над западными

    Ростех сообщил о превосходстве российских БРЭМ над западными аналогами по проходимости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские бронированные ремонтно-эвакуационные машины, созданные на базе танка Т-90, продемонстрировали лучшую проходимость и защиту экипажа по сравнению с аналогами НАТО, сообщили в Ростехе.

    Российские бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ), произведенные концерном «Уралвагонзавод», продемонстрировали более высокую эффективность, проходимость и защищенность по сравнению с западными аналогами, передает РИА «Новости». В Ростехе отметили, что российские БРЭМ «всесторонне подтвердили свою надежность и эффективность при выполнении различных задач».

    В госкорпорации подчеркнули, что по сравнению с эвакуационными средствами НАТО отечественные машины обладают преимуществом в проходимости и ремонтопригодности. Кроме того, российские БРЭМ обеспечивают хорошую защиту экипажа, особенно за счет дополнительных элементов.

    В Ростехе добавили, что данные машины активно эвакуируют повреждённую бронетехнику как в зоне боевых действий, так и в тылу, включая случаи, когда техника забирается непосредственно у противника. БРЭМ также оказывают помощь при ремонте и обслуживании техники в полевых условиях.

    В качестве примера напомнили о видеоролике Министерства обороны, на котором БРЭМ эвакуирует американский танк Abrams, что, по словам представителей Ростеха, не составляет труда даже с учетом большой массы техники США.

    Модель БРЭМ-1М построена на базе танка Т-90 и унаследовала от него мощный двигатель и другие характеристики ходовой части, что дополнительно повышает её эффективность при выполнении задач на спецоперации на Украине.

    На этой неделе генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов проинформировал президента России Владимира Путина о создании и внедрении новой системы радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС13Д».

    Чемезов также заявил о значительном увеличении производства боеприпасов, легкобронированной техники и снарядов по сравнению с 2021 годом.

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