Дрон-камикадзе проекта «Архангел» разогнали до 280 км/ч

Эколог: Течения понесут ядовитый цианистый натрий от Британии в сторону России

Эколог Пешков назвал последствия столкновения танкера с контейнеровозом у берегов Англии

Tекст: Татьяна Косолапова

«Перевозимых столкнувшимися кораблями веществ достаточно большой перечень. В первую очередь, конечно, цианид, который известен своим ксенобиотическим (ядовитым) отношением ко всему живому, а его там 15 контейнеров», – говорит Пешков.

Он объясняет, что этот огромный объем ядовитых веществ будет мигрировать по пищевым цепочкам и накапливаться в биоте, морской воде, осядет на дно и будет фильтроваться моллюсками, рыбами, накапливаясь в их организмах. «И это я озвучиваю только последствия от контейнеров с цианидом. Ко всему этому добавятся и углеводороды, керосин для авиационных реактивных двигателей. Это достаточно сложная смесь высокооктановых углеводородов с присадками, которые явно не полезны для окружающей среды», – рассуждает специалист.

«Само топливо, которое разлилось по поверхности, не так тяжело воспринимается окружающей средой, как мазут в Анапе. Однако Северное море – открытое и имеет условные границы. Поэтому водные массы, которые несут течения к России, окажутся заражены в результате этого инцидента. Мы должны понимать, что еще долгое время вредные химические вещества, попавшие в воду и атмосферу, будут загрязнять северную экосистему, которая и так очень хрупкая», – считает Пешков.

Избавляться от последствий аварии в Северном море, по его словам, придется годами, если не десятилетиями. «Естественно, мы должны мониторить, что оттуда к нам придет, потому что последствия мы точно у себя увидим. А по Северному морю, я думаю, что прогноз самый неблагоприятный. Все зависит от того, какие океанические течения и ветра будут преобладать в этом районе, и на какие тысячи квадратных километров они разнесут все эти яды», – заключил эколог.

В Северном море у берегов Великобритании столкнулись грузовое судно, перевозившее 15 контейнеров с ядовитым цианистым натрием, который используется в золотодобыче, и танкер, содержащий 18 тыс. тонн авиатоплива. Командир дивизии береговой охраны Мэттью Аткинсон сообщил, что 36 членов экипажа были доставлены на берег. Один человек все еще остается пропавшим без вести.

Ученые опасаются, что данный инцидент может привести к огромной утечке токсичных химикатов, включая цианистый натрий, что угрожает морским обитателям и экосистемам в районе происшествия.