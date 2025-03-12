11 марта исполнилось пять лет объявления пандемии ковида ВОЗ. В ней, помимо прочего, – источник сегодняшних политических войн Запада: правые и левые популисты друг против друга и вместе против «центра».0 комментариев
Дрон-камикадзе проекта «Архангел» разогнали до 280 км/ч
Специалисты «Архангела» увеличили скорость дрона-камикадзе до 280 км/ч
Специалисты всероссийского проекта «Архангел» модифицировали дрон-камикадзе, увеличив его скорость до 280 км/ч, что делает его недосягаемым для стрелкового оружия.
Как сообщает ТАСС, специалисты проекта «Архангел» увеличили скорость дрона-камикадзе до 280 км/ч. Основатель проекта Михаил Филиппов отметил, что обычные дроны-камикадзе летают со скоростью 70-120 км/ч. Новый дрон, благодаря гибридной конструкции с вертикальным взлетом и переходом в «режим крыла», может преодолевать более 50 км, оставаясь недосягаемым для стрелкового оружия.
По словам Филиппова, дрон предназначен для поражения дальних целей, таких как легкобронированная техника и вышки сотовой связи. Также он может использоваться против вражеских БПЛА при защите критически важной инфраструктуры. В настоящий момент беспилотник проходит тестирование в зоне СВО вместе с «Барс-Сармат».
Проект «Архангел» ведется энтузиастами с 2022 года. Координация осуществляется из Москвы, Крыма и Запорожской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России запустили мелкосерийное производство второй версии FPV-дрона-камикадзе «Овод». Минобороны России оценили работу дронов-камикадзе на оптоволокне.