В России стартовало производство новой версии дрона-камикадзе «Овод»

  • ПВО сбила два беспилотника за сутки в Белгородской области
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    Европа столкнулась с нефтяной аномалией
    В США назвали потери ВСУ с начала конфликта
    Медведев по-украински ответил на слова Дуды про «российский империализм»
    Морпех ВСУ рассказал, как его бросили при бегстве
    Антонов объяснил новый всплеск санкционной активности США
    США разорвали соглашение о поставках российской стали
    Российские военные уничтожили пункты управления дронами ВСУ
    Киев собрался требовать исключения Израиля из формата «Рамштайн»
    Крым ночью пытались атаковать 20 украинских дронов
    Мнения
    Вадим Авва Вадим Авва Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

    21 комментарий
    Игорь Караулов Игорь Караулов Луна как предчувствие новой Земли

    Для России серьезное, решительное возвращение на Луну, а затем и в дальний космос, сможет послужить той вертикалью, вокруг которой соберутся земные смыслы нашего существования.

    19 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Как заманить в Россию зарубежных звезд спорта

    Отличной новостью стало официальное подтверждение от Казани о проведении Игр БРИКС. Учитывая, что спортсмены только из стран БРИКС общими усилиями завоевали 191 медаль на летних играх 2020 года в Токио, качественный состав участников обещает быть более чем высоким.

    18 комментариев
    Новости
    10:46ПВО сбила два беспилотника за сутки в Белгородской области

    Российская ПВО сбила два украинских беспилотника в пятницу в Белгородской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

    10:31На Украине сообщили об усилении второй линии обороны на севере

    Украинские военные в Ровненской области начали минировать территорию у Ровенской АЭС, усиливая вторую линию обороны, сообщает телеканал 5.ua.

    10:23Кулеба заявил росте числа призывающих Украину к переговорам стран

    Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, что все больше стран призывают Украину идти на мирные переговоры с Россией.

    10:16В России стартовало производство новой версии дрона-камикадзе «Овод»

    В России запущено мелкосерийное производство второй версии FPV-дрона-камикадзе «Овод», рассказал руководитель проектной группы-производителя Андрей Иванов.

    09:56Ученые обнаружили неожиданное последствие коронавируса у мужчин

    У мужчины на фоне длительного коронавируса может поменяться цвет ног при вертикальном положении тела, следует из опубликованной исследователями университета Лидса Великобритании статьи в журнале Lancet.

    09:34Дамбу для сдерживания паводка прорвало в Уссурийске

    Созданную для сдерживания паводка дамбу прорвало в Уссурийске, сообщают представители Единой дежурной диспетчерской службы города.

    09:13ПВО сбила беспилотник в Калужской области

    Средства противовоздушной обороны сработали в ночь на субботу в Дзержинском районе Калужского региона, обнаруженный беспилотник был сбит, сообщает губернатор области Владислав Шапша.

    08:57ВСУ ударили по Донецку кассетными снарядами

    ВСУ запустили три кассетных снаряда калибра НАТО 155 мм по Донецку за пять минут, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    08:45Поляки раскритиковали идею Дуды спасти американских солдат ценой своей жизни

    Польские пользователи Twitter (запрещен в России) высмеяли слова президента Польши Анджея Дуды о необходимости остановить Россию, чтобы уберечь американских солдат от гибели.

    08:22Туристы попали под камнепад в горах в Кабардино-Балкарии

    В горах Черекского района в Кабардино-Балкарии группа из пяти туристов попала под камнепад, есть пострадавшие, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

    07:51В США назвали потери ВСУ с начала конфликта

    Потери вооруженных сил Украины с февраля 2022 года превышают 150 тыс. человек убитыми и ранеными, сообщили американские СМИ со ссылкой на данные западных чиновников и аналитиков.

    07:09Российские военные уничтожили пункты управления дронами ВСУ

    Группировка сил «Восток» применением ударных БПЛА уничтожила в районах Марфополя и Червоного в Запорожской области пункты управления беспилотной авиации ВСУ, сообщил руководитель пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

    06:36Жителей 14 регионов России предупредили о сильных дождях

    В ближайшие дни 14 регионов России, включая Ленинградскую область и Краснодарский край, ожидает очень дождливая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

    06:02Крым ночью пытались атаковать 20 украинских дронов

    Российские военные в ночь на субботу, 12 августа, отразили попытку террористической атаки с украинской стороны по объектам на территории Крыма, сообщило Минобороны России.

    05:45Морпех ВСУ рассказал, как его бросили при бегстве и сдали российским военным

    Украинский морпех Владимир Реул рассказал, как ВСУ сначала бросили его при отступлении в Херсонской области, а после этого СБУ, завербовав его как агента на российской территории, обманула и фактически сдала российским военным.

    12 августа 2023, 10:16

    В России стартовало производство новой версии дрона-камикадзе «Овод»

    В России запустили в производство вторую версию дрона-камикадзе «Овод»

    Tекст: Александра Юдина

    В России запущено мелкосерийное производство второй версии FPV-дрона-камикадзе «Овод», рассказал руководитель проектной группы-производителя Андрей Иванов.

    По его словам, в мелкосерийное производство запущено беспилотное воздушное судно «Овод» новой версии. Устройство оснащено модифицированной электронной начинкой, новой винтомоторной группой, а также «рядом диковин, о которых нельзя говорить», передает РИА «Новости».

    Руководитель группы разработчиков отметил, что основным рабочим устройством все же останется «Овод» первой версии, так как в той модификации есть все необходимое, чтобы сократить время развертывания, снаряжения и применения.

    Дрон-камикадзе «Овод» управляется оператором, который видит в режиме онлайн изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков. Цена «Овода» первой модификации доходит до 40 тыс. рублей, второй – около 65 тыс. рублей. ВС России активно применяют «Оводы» на Авдеевском и Запорожском направлениях.

    11 августа 2023, 22:09
    В США рассказали о «бесценном» для России «подарке» Запада на Украине

    Hill: Необъективная оценка сил ВСУ перед наступлением стала подарком для России

    В США рассказали о «бесценном» для России «подарке» Запада на Украине
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Ольга Никитина

    Администрация США допустила серьезные просчеты при подготовке украинского контрнаступления, они могут сыграть на руку российскому руководству, пишут американские СМИ.

    Директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински в статье для The Hill пишет, что аналитическая база для контрнаступления Украины «была, по сути, сфальсифицирована с самого начала». Такая динамика в США и Европе, по оценке автора, является «бесценной» для России, передает РИА «Новости».

    Хумински считает, что просчеты администрации президента США Джо Байдена и провалы Киева обернутся расколом между союзниками, что в итоге станет успехом для России, поскольку Москва может использовать это в своих интересах.

    Обозреватель уверен, что Россия «была явно готова к контрнаступлению Украины».

    Ключевой аналитической ошибкой политиков и экспертов Хумински считает игнорирование того факта, что российские войска «учились и адаптировались».

    Контрнаступление ВСУ спустя два месяца не достигло успеха, на который рассчитывали на Западе. Поддерживать крупномасштабные поставки вооружений становится политически сложнее, добавил автор публикации.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о споре США и Польши по поводу причин провала контрнаступления ВСУ.

    Коментарии (14)
    11 августа 2023, 21:34
    В лагере в Крыму отстранили от работы вожатую, оскорблявшую русских детей

    Оскорблявшую детей из Шебекино вожатую из лагеря в Крыму отстранили от работы

    В лагере в Крыму отстранили от работы вожатую, оскорблявшую русских детей
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Вожатую из лагеря «Мультфильм» в Крыму отстранили от работы после публикации видео, на котором она оскорбляет отдыхавших детей из Шебекино Белгородской области, сообщил заместитель губернатора региона Андрей Милехин.

    В своем Telegram-канале он написал, что в ситуации разбираются правоохранительные органы. По словам Милехина, в лагерь к детям приехали врачи, психологи и руководитель санатория «Бригантины Белогорья», расположенного в Евпатории.

    Ранее в соцсетях появилось видео, на котором вожатая крымского детского лагеря «Мультфильм» оскорбляла детей из Шебекино, она обозвала их «мерзкими русскими детьми, которых ненавидит». Затем она извинилась и сказала, что у нее случился нервный срыв, она не хотела никого оскорбить.

    До этого было прекращено уголовное дело в отношении екатеринбуржца Александра Неустроева, оскорбившего ребенка в шапке с буквой Z. Прокуратура намерена оспорить это решение.

    Коментарии (69)
    11 августа 2023, 18:03
    Мошеннические кол-центры на Украине столкнулись с дефицитом людей с «русским говором»
    Мошеннические кол-центры на Украине столкнулись с дефицитом людей с «русским говором»
    @ Jens Kalaene/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    На украинских сайтах вакансий в кол-центры вырос спрос на людей с «русским говором» для обмана россиян.

    Как сообщает «Лента.ру», журналисты которой провели расследование о том, как работают телефонные мошенники, сейчас на Украине активно действует целая сеть кол-центров, которые «обрабатывают» россиян: в Киеве, Сумах, Полтаве, Хмельницком и Днепре. Журналисты издания отмечают, что в украинских Telegram-каналах, особенно в Днепре, каждое второе предложение вакансий связано с работой в таком кол-центре. При этом в объявлениях по набору сотрудников мошеннических организаций указывается, что данные центры «помогают ВСУ, уничтожая экономику России».

    Сейчас у кол-центров Украины возник дефицит с кадрами, говорящими на русском без украинского говора. Ранее россияне, на которых выходили мошенники с Украины, часто обращали внимание, что у звонивших был специфический говор, не свойственный жителям большей части России.

    В рамках расследования журналистка издания решила откликнуться на несколько объявлений о трудоустройстве в такие кол-центры, представившись россиянкой, переехавшей в Казахстан. «То, что ты россиянка, для работы отлично – нам как раз нужны люди с русским говором», – сказал ей один из менеджеров в Киеве. 

    Главное правило при работе – не «шошокать». «Это самый легкий способ спалиться», – рассказала изданию бывшая сотрудница украинского кол-центра из Днепра.

    Мошеннические кол-центры на Украине существуют больше 20 лет, ранее они обманывали не только россиян, но и украинцев. Но после начала СВО украинская полиция перестала выявлять аферистов, которые переключились исключительно на обман жителей России. Кроме того, мошенники немалый процент похищенных денег стали перечислять на нужды ВСУ.

    Правоохранители отмечали, что такие звонки носили массовый характер и совпадали с датами успешного продвижения Российской армии в зоне проведения СВО

    Ранее в МВД сообщили, что украинские телефонные мошенники используют новую тактику против россиян – пытаются заставить пожилых россиян совершать диверсии. Граждан попросили внимательнее относиться ко всем звонкам и сообщениям, которые содержат призывы к совершению терактов и диверсий.

    Генерал МВД Владимир Ворожцов рассказал газете ВЗГЛЯД, как действуют мошенники и как защитить пенсионеров от их влияния.

    Коментарии (49)
    11 августа 2023, 20:15
    Пушков высмеял США за сравнение российской экономики с канадской
    Пушков высмеял США за сравнение российской экономики с канадской
    @ Federation Council of Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американские политологи и пропагандисты говорят глупости, считая экономику России меньше экономики Канады или Испании, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

    По его словам, говоря глупость о российской экономике, в США страшно удивляются неэффективности западных санкций против России.

    «Глупость же это потому, что они упорно оперируют обманчивой цифрой номинального ВВП, измеряемого в долларах США, в то время как и на Западе давно признано, что ВВП следует измерять по паритету покупательной способности (ППС)», – написал сенатор в Telegram.

    Пушков отметил, что по показателю ППС, по данным Всемирного банка, Россия вышла в 2022 году на пятое место в мире, опередив ФРГ, Францию и Британию, а Канада и тем более Испания находятся «глубоко во второй десятке экономик мира».

    Ранее Всемирный банк признал экономику России одной из сильнейших.

    Коментарии (14)
    11 августа 2023, 15:17
    Названы сроки восстановления Каховской ГЭС

    Глава Херсонской области Сальдо: Каховская ГЭС после разрушения дамбы в ближайшее время не будет восстановлена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Каховскую ГЭС после разрушения дамбы не смогут восстановить в ближайшее время, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

    По его словам, Каховская ГЭС не функционирует, в ближайшее время ее не восстановят, передает ТАСС.

    Сальдо добавил также, что ремонт Чонгарского моста после удара украинских войск продлится не менее месяца, при этом сухопутный маршрут в Крым через новые регионы справляется с потоком после обстрелов мостов в Херсонской области.

    Ранее Сальдо заявил, что на Чонгарском мосту между Херсонской областью и Крымом после удара украинских войск образовались три пробоины, несущие конструкции строения не повреждены.

    Коментарии (10)
    11 августа 2023, 20:10
    YouTube заблокировал канал экс-разведчика США Скотта Риттера

    YouTube удалил канал экс-разведчика США Скотта Риттера за «дискриминационные высказывания»

    YouTube заблокировал канал экс-разведчика США Скотта Риттера
    @ Андрей Бортко/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Видеосервис YouTube заблокировал канал бывшего американского разведчика и инспектора ООН Скотта Риттера известного своими независимыми взглядами и критикой Запада за антироссийскую политику.

    В уведомлении по адресу заблокированного канала говорится, что этот аккаунт заблокирован за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний, передает ТАСС.

    Экс-разведчик США, комментируя решение руководства видеосервиса, отметил, что весь Запад поразила болезнь «русофобия», которая подпитывается невежеством публики. По его словам, из этого невежества порождается страх, пишет «Российская газета».

    Он также пообещал, что его шоу не уйдет совсем из эфира. Русскоязычная версия будет выходить на «Соловьев Live» и платформе «Смотрим», а англоязычная переедет на другую платформу».

    Риттер неоднократно высказывался о спецоперации России на Украине. В частности, ранее в августе он заявил, что Киев больше не может скрывать тяжелые потери в рядах вооруженных сил. Он также утверждал, что решения российского лидера Владимира Путина в рамках спецоперации на Украине укрепляют Россию, а Украина с каждым днем ослабевает. Кроме того, Риттер указал на конец украинского контрнаступления.

    Коментарии (26)
    11 августа 2023, 13:22
    Штурмовые отряды продолжили наступление в Харьковской области
    Штурмовые отряды продолжили наступление в Харьковской области

    На Купянском направлении штурмовые отряды Западной группировки, используя результаты огневого поражения авиации и артиллерии, продолжили наступление на широком фронте, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Они улучшили тактическое положение около Ольшан и Першотравневого Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ходе активной обороны отражены четыре атаки и контратаки подразделений 32-й, 41-й, 44-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле Новоселовского Луганской народной республики (ЛНР), Синьковки и урочища Маньковка Харьковской области.

    Потери противника составили более 165 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа, польская самоходная гаубица Krab, а также две РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, отчитались в Минобороны.

    Коментарии (17)
    11 августа 2023, 15:25
    СМИ сообщили о переполохе в Пентагоне из-за российских кораблей у берегов Аляски

    Полковник Макгрегор: Российские корабли у берегов Аляски встревожили США

    СМИ сообщили о переполохе в Пентагоне из-за российских кораблей у берегов Аляски
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские и китайские корабли, которые подошли во время учений к берегам Аляски, напугали США, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник армии США Дуглас Макгрегор YouTube-каналу Judging Freedom.

    По его словам, таким образом Россия послала сигнал США, что может совершить то, чем Вашингтон занимался годами: заплывал в чужие территориальные воды или двигался вдоль их границ, передает Life.ru.

    Макгрегор отметил, что США часто проходит Тайваньский пролив на своих военных кораблях.

    Телеканал Fox News сообщил,  что совместные военно-морские учения РФ и КНР вызвали беспокойство в Пентагоне, поскольку у берегов Аляски одновременно находилось 11 кораблей двух стран.

    Ранее в Минобороны России заявили, что Корабли ВМФ России и ВМС Китая отразили налет авиации условного противника в процессе совместного патрулирования в акватории Тихого океана.

    Коментарии (16)
    11 августа 2023, 19:18
    Украинские аферисты проституткой заманили мигранта на поджог военкомата
    Украинские аферисты проституткой заманили мигранта на поджог военкомата
    @ Jens Kalaene/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Петербурге возле военкомата на Большой Монетной улице задержали мигранта с бутылкой бензина, он пытался поджечь здание ради обещанного ему девушкой интима. Правоохранительные органы считают, что мигранта обманули сотрудники СБУ.

    По словам мигранта по имени Давронбек, он познакомился в интернете с девушкой, интимная фотография которой ему понравилась. Приезжий перевел ей деньги за услуги и договорился о встрече, но она не пришла, заявив, что аванс забрал сутенер, и теперь ему надо отомстить, пишут «Аргументы и факты».

    Интернет-подруга попросила Давронбека бросить бутылку с зажигательной смесью в окно того самого сутенера. Но на самом деле это было окно военкомата на Большой Монетной улице. Мигрант отказывался, но решился помочь якобы обиженной подруге только после того, как она прислала ему много соблазнительных женских фото.

    Задержали Давронбека при подготовке поджога – подозрительного молодого человека, фотографировавшего военкомат, заметили полицейские. При попытке задержания он постарался скрыться. На допросе Давронбек признался во всем, ему грозит срок или депортация за нарушение режима пребывания в РФ. Полиция считает, что интернет-подруга, толкнувшая мужчину на поджог военкомата, на самом деле работала на СБУ.

    Ранее в МВД сообщили, что украинские телефонные мошенники используют новую тактику против россиян – пытаются заставить пожилых людей совершать диверсии. Граждан попросили внимательнее относиться ко всем звонкам и сообщениям, которые содержат призывы к совершению терактов.

    Генерал МВД Владимир Ворожцов рассказал газете ВЗГЛЯД, как действуют мошенники и как защитить пенсионеров от их влияния.

    Коментарии (25)
    11 августа 2023, 23:37
    Медведев по-украински ответил на слова Дуды про «российский империализм»

    Медведев по-украински ответил на слова президента Польши Дуды о «дешевом средстве» от «российского империализма»

    Медведев по-украински ответил на слова Дуды про «российский империализм»
    @ Dmitry Golubovich/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко отреагировал на высказывание президента Польши Анджея Дуды о потерях украинской стороны в ходе СВО.

    Медведев в своем англоязычном аккаунте в соцсети X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) привел слова Дуды, который в интервью американской The Washington Post заявил, что «прямо сейчас российский империализм можно остановить дешево, потому что американские солдаты не умирают».

    «Эй, там, в Киеве! Любуйтесь на своих братьев и союзников! Они просто животные», – написал Медведев по-украински. Также пост был продублирован на английском языке.

    Дуда дал интервью американской газете еще 1 августа, однако текст опубликовали только 10 августа. В числе прочего президент Польши заявил, что запасы вооружений не позволяют Украине вести решительное контрнаступление и добиться преимущества на поле боя.

    После появления этого интервью польский журналист Лукаш Важеха указал на «патологические чувства» Дуды к Украине и отметил, что президент Польши, если мог, вероятно, отдал бы Владимиру Зеленскому обе свои почки.

    Коментарии (6)
    11 августа 2023, 14:58
    Зеленский решил уволить всех областных военкомов

    Президент Украины Зеленский приказал уволить всех областных военкомов

    Зеленский решил уволить всех областных военкомов
    @ Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить всех областных военкомов из-за взяточничества, а на их места назначить военных, прошедших СВО.

    По итогам специального заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины Зеленский заявил, что принято решение об увольнении всех областных военкомов из-за «цинизма и взяточничества», передает ТАСС.

    Он обвинил их в госизмене и поручил назначить на их места прошедших СВО военных, которые уже не могут отправиться на поле боя.

    Ранее на Украине по делу об уклонистах задержали начальника районного военкомата Киева.

    До этого военкома города Южное Одесской области отправили в зону СВО после сообщений о коррупции.

    Коментарии (38)
    11 августа 2023, 19:54
    Таджикистан направил в Россию инспекции для проверки условий жизни мигрантов

    Таджикистан направил в пять городов России инспекции для проверки условий жизни мигрантов

    Таджикистан направил в Россию инспекции для проверки условий жизни мигрантов
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Таджикистана направили в пять крупных городов России – Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Уфу – рабочие группы для проверки условий жизни трудовых мигрантов, сообщил Минтруд республики.

    Группы сформированы по поручению правительства Таджикистана, передает ТАСС со ссылкой на сообщение. В их состав вошли представители министерства и парламента. Отмечается, что процесс трудовой миграции контролирует президент страны Эмомали Рахмон.

    Ранее Россию посетила министр труда Таджикистана Гулнора Кенджа Хасанзода. Состоялась рабочая встреча с замглавы Минтруда Еленой Мухтияровой.

    Коментарии (50)
    11 августа 2023, 21:59
    Белый дом начал готовиться к боевым действиям на Украине в 2024 году

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти США не исключают, что военные действия на Украине будут идти и в 2024 году, Белый дом готов в связи с этим обращаться к Конгрессу США с дальнейшими запросами на оказание помощи Киеву.

    Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС. По его словам, боевые действия на Украине сейчас показывают, что продолжаться они будут и в первом квартале следующего года, двигаясь к осени.

    Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса в рамках промежуточного бюджета на первый квартал 2024 года 40 млрд долларов, 24 млрд из которых пойдут на помощь Киеву.

    Коментарии (6)
    11 августа 2023, 19:45
    Задержана организовавшая незаконную миграцию украинцев в Россию группа

    Участники преступной группы задержаны в Москве за организацию незаконной миграции украинцев

    Задержана организовавшая незаконную миграцию украинцев в Россию группа
    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Московские следователи задержали семь участников преступной группы, которых обвиняют в организации незаконной миграции граждан Украины на территорию России, сообщили в ГСУ СК России по Москве.

    Следствие считает, что в группе состояли россияне, граждане Молдавии, кроме того, на них работал сотрудник отдела по вопросам миграции УМВД России по Воронежу, следует из сообщения в Telegram-канале столичного СУ СКР.

    Подозреваемые искали украинцев, желавших получить российское гражданство. За вознаграждение готовили паспорта или вписывали в документы сведения о регистрации на территории ДНР до вступления региона в Россию.

    Все задержанные признались в совершении преступления, было проведено более 10 обысков и выемок на территории двух регионов, изъяты многочисленные штампы, печати и бланки государственных органов и учреждений, в том числе иностранных государств.

    Ранее ФСБ сообщила о пресечении канала незаконной миграции украинцев в Москве и Московской области.

    Коментарии (19)
    12 августа 2023, 07:51
    В США назвали потери ВСУ с начала конфликта

    NYT: ВС Украины потеряли с начала конфликта не менее 150 тыс. человек

    В США назвали потери ВСУ с начала конфликта
    @ Mihir Melwani/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Потери вооруженных сил Украины с февраля 2022 года превышают 150 тыс. человек убитыми и ранеными, сообщили американские СМИ со ссылкой на данные западных чиновников и аналитиков.

    Американская газета The New York Times приводит такую оценку, отмечая, что на фоне больших потерь имеет большое значение вопрос комплектации украинских войск. Издание пишет, что президент Украины Владимир Зеленский пытается решить проблему, и напоминает, что он отправил в отставку руководителей областных военкоматов, передает ТАСС.

    Значительную часть ВСУ все еще составляют добровольцы и профессиональные военные, однако из-за больших потерь в ходе контрнаступления Киеву нужно существенно пополнить ряды своих вооруженных сил. Однако лица, подлежащие мобилизации, дают взятки сотрудникам военкоматов и пытаются бежать из страны.

    Согласно данным, которые приводит NYT со ссылкой на погранслужбу Украины, в среднем каждый день задерживается по 20 человек, пытающихся незаконно выехать за рубеж.

    По данным Минобороны России на начало августа, ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных.

    В свою очередь бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор говорил, что с начала российской спецоперации украинская сторона потеряла 300–350 тыс. солдат или больше.

    Газета ВЗГЛЯД писала, в чем заключается истинная цель решения Зеленского об отставке военкомов.

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