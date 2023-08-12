Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.21 комментарий
В России стартовало производство новой версии дрона-камикадзе «Овод»
В России запустили в производство вторую версию дрона-камикадзе «Овод»
В России запущено мелкосерийное производство второй версии FPV-дрона-камикадзе «Овод», рассказал руководитель проектной группы-производителя Андрей Иванов.
По его словам, в мелкосерийное производство запущено беспилотное воздушное судно «Овод» новой версии. Устройство оснащено модифицированной электронной начинкой, новой винтомоторной группой, а также «рядом диковин, о которых нельзя говорить», передает РИА «Новости».
Руководитель группы разработчиков отметил, что основным рабочим устройством все же останется «Овод» первой версии, так как в той модификации есть все необходимое, чтобы сократить время развертывания, снаряжения и применения.
Дрон-камикадзе «Овод» управляется оператором, который видит в режиме онлайн изображение с видеокамеры при помощи монитора, видеошлема или видеоочков. Цена «Овода» первой модификации доходит до 40 тыс. рублей, второй – около 65 тыс. рублей. ВС России активно применяют «Оводы» на Авдеевском и Запорожском направлениях.