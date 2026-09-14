14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.26 комментариев
Лось протаранил рогами автомобиль на трассе в Подмосковье
Внезапное появление дикого животного на автомагистрали М-12 привело к серьезной аварии с участием двух легковых машин и опрокидыванием одного из транспортных средств.
Масштабная дорожная авария произошла на подмосковном участке скоростной автодороги, передает телеканал «360» со ссылкой на Telegram-канал Baza. Водитель первой иномарки не успел вовремя затормозить перед выскочившим на проезжую часть сохатым. От сильного удара зверь протаранил транспортное средство своими рогами.
«Ехавшие в автомобиле люди и собака чудом выжили», – отмечается в публикации. Легковой автомобиль получил серьезные механические повреждения кузова, в салоне полностью выбило стекла.
Погибшее животное отбросило на соседнюю полосу движения. Вскоре на тушу наехала вторая иномарка, водитель которой потерял управление, после чего машина перевернулась. Данные о состоянии находившихся во втором автомобиле людей пока отсутствуют.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября на Киевском шоссе в Москве лось застрял в дорожном отбойнике.
В июне пожилой водитель внедорожника погиб в ДТП с диким животным на трассе в Ленинградской области.