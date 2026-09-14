КТК запустил новое выносное причальное устройство в Черном море

Tекст: Валерия Городецкая

Каспийский трубопроводный консорциум ввел в эксплуатацию новое выносное причальное устройство взамен поврежденного, передает РИА «Новости». Монтаж оборудования завершился в августе 2026 года, после чего оно прошло успешные гидроиспытания.

«В августе 2026 года на Морском терминале КТК завершился монтаж нового выносного причального устройства – ВПУ-2. Оборудование прошло успешные гидроиспытания и было введено в эксплуатацию», – говорится в корпоративном издании консорциума.

Предыдущее устройство было выведено из строя в конце ноября прошлого года. Причиной стала «целенаправленная террористическая атака безэкипажными катерами» на нефтетерминал в Черном море.

Нефтепроводная система КТК является крупнейшим маршрутом транспортировки нефти из Каспийского региона. Трубопровод длиной 1,5 тыс. километров обеспечивает более 80% нефтяного экспорта Казахстана. Среди акционеров консорциума – структуры «Роснефти», «Лукойла», «Казмунайгаза», а также Chevron, ExxonMobil и Shell.

Ранее власти Казахстана пересмотрели целевые показатели добычи нефти из-за ударов по объектам консорциума.

Летом текущего года компания временно останавливала прокачку сырья.

В июле украинские беспилотники атаковали два морских танкера на выносных причальных устройствах.