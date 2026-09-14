Лихачев заявил о готовности к диалогу с властями Венгрии по проекту «Пакш-2»

Лихачев: Росатом готов к диалогу с Будапештом в любом формате по «Пакш-2»

Tекст: Валерия Городецкая

Лихачев заявил о готовности к переговорам в любом формате на полях 70-й сессии МАГАТЭ в Вене, передает ТАСС. «Мы понимаем, что правительство Венгрии сейчас переосмысливает этот проект, и еще раз хотим подчеркнуть, что готовы к диалогу в любом формате – на уровне экспертов, на уровне руководства правительства – и находимся здесь в режиме ожидания предложений по тому, как нужно эту работу построить», – отметил глава Росатома.

По словам Лихачева, с учетом уже созданных заделов и практического опыта строительства безопасных станций никто другой не сможет предложить Венгрии более экономичный вариант стоимости электроэнергии.

В июле премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр допустил замену Росатома в проекте АЭС «Пакш-2» другим международным партнером.

В конце августа венгерские власти решили дополнительно направить на возведение этой станции более 300 млн евро.

Еще весной руководитель Росатома Алексей Лихачев обещал предоставить новому правительству страны ответы на все вопросы по строительству объекта.