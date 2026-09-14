14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.51 комментарий
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии
Минздрав: Пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Карелии отпустили домой
Врачи отпустили на амбулаторное лечение всех пострадавших в аварии с микроавтобусом в Карелии, включая четверых детей с легкими травмами, сообщили в Минздраве региона.
Все участники аварии осмотрены специалистами, и госпитализация никому не потребовалась, передает РИА «Новости». «Четверо детей осмотрены врачами Детской республиканской больницы, у них ссадины и ушибы, госпитализация им не потребовалась. Они отправлены на амбулаторное лечение», – сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
Взрослые пациенты также получили консультации врачей Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи. Их состояние оценивается как удовлетворительное, стационарное лечение не понадобилось.
Напомним, днем 14 сентября грузовик протаранил стоявший на светофоре микроавтобус в Пряжинском районе Карелии.
В октябре прошлого года после столкновения микроавтобуса и грузовика в Питкярантском районе медики госпитализировали восемь человек.
В январе 2025 года следователи возбудили уголовное дело из-за ДТП с туристическим автобусом в республике.