Эксперт назвал возможный ответ России на попытки удара ATACMS по Белгородской области

Эксперт Дандыкин: Ответы России на ракетные обстрелы ATACMS должны быть постоянными и неожиданными

Tекст: Андрей Резчиков

«Россия практически ежедневно отвечает на ракетные удары с территории Украины. Вполне вероятно, что не за горами новое применение баллистической ракеты «Орешник» или другого оружия. В данном контексте хорошо работают «Искандеры», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, с помощью оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» Россия может поразить цели в Киеве.

«Я думаю, в ближайшее время что-то должно произойти. Сейчас многие говорят, что Украина готовится наступать, но из этого ничего не выйдет. ВСУ не хватит сил, время провокаций прошло, мы все держим под контролем, – продолжил собеседник. – Мы уже научились сбивать ракеты ATACMS, проблемы только с беспилотниками, которые летят все дальше и дальше».

По мнению спикера, сообщения о том, что Украина якобы создает новые ракеты для нанесения в будущем ударов по российской территории, – чистой воды информационная пропаганда. «Наши ответы должны быть постоянными и неожиданными для врага», – отметил Дандыкин.

В субботу Минобороны России сообщило об успешном отражении попытки ракетного удара по Белгородской области восемью американскими ракетами ATACMS с территории Украины. Эта атака была отражена системами ПВО С-400 и «Панцирь-СМ».

В Минобороны добавили, что на данные действия киевского режима, который поддерживается западными кураторами, будут приняты ответные меры.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что всегда будет ответ на удары по территории РФ ракетами ATACMS, потому что атаки западным оружием означают прямое вовлечение стран Запада в конфликт, так как они помогают ВСУ в использовании и наведении ракет. В ходе недавнего саммита ОДКБ в Астане Путин отмечал, что в качестве возможных целей для ударов «Орешником» Минобороны рассматривает центры принятия решений в Киеве.