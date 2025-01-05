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В Карелии возбудили уголовное дело после ДТП с автобусом
В Карелии возбуждено уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг после ДТП с туристическим автобусом, в результате которого пострадали 14 человек, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Как указали в ведомстве, в Карелии возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ о предоставлении небезопасных услуг после ДТП с туристическим автобусом. Автобус, следовавший по трассе «А-121» с 43 пассажирами и двумя водителями, съехал в кювет и перевернулся в Питкярантском районе вблизи деревни Керисюрья, передает РИА «Новости».
По информации министра здравоохранения Карелии, медики оказывают помощь 14 пострадавшим, они госпитализированы с различными травмами.
Напомним, в воскресенье в Карелии перевернулся автобус. Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков сообщил, что общее чисто пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии увеличилось до 14 человек. На место планировали отправить вертолет с медиками.