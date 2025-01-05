  • Новость часаРоссийские военные нанесли поражение штурмовой группе боевиков ВСУ в Курской области
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Глобальный план на 2025 год уже расписан

    Вместо гадания на кофейной гуще о конкретных событиях рассмотрим «большие» вопросы, которые будут определять мировую политику в 2025 году. «Черные лебеди» – это не то, что меняет реальность, а тактическое происшествие в рамках уже сложившегося пути.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская культура наконец проснулась

    Русская культура вспомнила о своей свободе, величии и праве говорить о вещах по-настоящему важных. Оказалось, что можно говорить своим голосом о собственных эмоциях, и никакой западный опыт культуры отмены вовсе не страшен.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Фронтовая литература штурмует премиальные высоты

    Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придет пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.

    7 комментариев
    5 января 2025, 15:11 • Новости дня

    Количество пострадавших в аварии с автобусом в Карелии выросло до 14 человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Общее чисто пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии увеличилось до 14 человек, сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

    В тяжелом состоянии находятся два человека, их доставили в реанимацию, еще двое получили травмы средней степени тяжести, пояснил глава ведомства, передает «Газета.Ru».

    Из-за сложных погодных условий отменен вылет вертолета санитарной авиации, однако к месту происшествия направили дополнительную бригаду медиков для оказания помощи пострадавшим.

    Напомним, в воскресенье в Карелии перевернулся автобус. Сообщалось о семи пострадавших. На место планировали отправить вертолет с медиками.

    4 января 2025, 16:02 • Новости дня
    Эксперт рассказал о причинах отказа Бербок в рукопожатии в Дамаске

    Эксперт Тарасов: За отказом пожать руку Бербок в Сирии стоят серьезные проблемы

    Эксперт рассказал о причинах отказа Бербок в рукопожатии в Дамаске
    @ Mosa'ab Elshamy/AP/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Визит главы германского МИД Анналены Бербок в Дамаск можно назвать провальным: сирийская сторона не поддержала попытки дискредитировать Россию и обозначить преступления Башара Асада против человечности, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Станислав Тарасов. Ранее в ходе визита представители сирийских властей отказались от рукопожатия с Бербок.

    «Сейчас много рассуждают о том, почему Бербок не пожали руку в ходе визита в Сирию. Это экзотика, но за ней вылезают очень серьезные проблемы», – считает Станислав Тарасов, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа. 

    С точки зрения протокола, отметил эксперт, отказ пожать Бербок руку был нарушением. По его словам, представители новых сирийских властей «переводят все на исламский лад и пытаются вводить некоторые нормы шариата». «Неслучайно после этого появились комментарии о том, что в Сирии правит «сирийский «Талибан», хотя я не припомню, чтобы талибы вели себя таким образом», – добавил собеседник.

    Судя по комментариям в арабской прессе, в ходе визита в Дамаск Анналена Бербок и ее французский коллега Жан-Ноэль Барро пытались «дискредитировать Россию, обозначить преступления Башара Асада против человечности». «Но сирийская сторона не поддержала эту тему... Были сделаны декларативные заявления по курдам, христианам, по российским базам. Визит оказался никаким, его можно назвать провальным», – подчеркнул Тарасов.

    По мнению эксперта, этот визит похож на попытку разобраться в причинах падения режима Асада, «провести дипломатическую разведку и не более того».

    «Асад был более выгоден Европе, он был представителем светского режима и более договороспособный с Западом. Поэтому никто толком не может объяснить причины его свержения. И теперь вместо Асада пришли джихадисты, а джихад представляет большую опасность для Европы, Израиля и даже США», – рассуждает политолог.

    Тарасов пояснил, что ни Германия, ни Франция «не ведут самостоятельной игры на сирийском направлении». «Там сейчас три важных игрока. Это Израиль, США и Турция. Сейчас также начинает активно подключаться арабский фактор, скорее всего, через Саудовскую Аравию», – считает спикер. 

    «Сирийский режим вряд ли рассчитывает на поддержку со стороны Европы... Дамаск поддерживает активные контакты с Саудовской Аравией, потому что оказать реальную финансовую поддержку по восстановлению экономики могут только богатые арабские нефтедобывающие страны. Европа может формально отказаться от санкций и выдавать кредиты на определенных условиях», – пояснил эксперт.

    Визит министров иностранных дел Германии и Франции Анналены Бербок и Жан-Ноэля Барро состоялся в пятницу. Это первое посещение Сирии европейскими министрами после падения режима Башара Асада. Встречавшие министров представители сирийских властей, в частности лидер вооруженных формирований Ахмед аш-Шараа, отказались от рукопожатия с Бербок. У Барро таких сложностей не возникло.

    Как отметили немецкие наблюдатели, раньше такое могло произойти только в Иране и до недавнего времени в Саудовской Аравии, где у власти находятся крайне консервативные политики.

    Депутат Бундестага Севим Дагделен (Союз Сары Вагенкнехт) назвала визит Бербок «черным днем для германской внешней политики» и отметила, что министр даже позволила себе шутки над ситуацией, в которой ей было отказано в рукопожатии представителями новых сирийских властей. Она назвала такое унижение «ужасным поощрением для исламистов в Германии».

    Перед прилетом в Дамаск Бербок призвала «убрать российские военные базы» из Сирии и выразила готовность поддержать новую сирийскую администрацию в процессе политической перезагрузки. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Бербок о присутствии американских военных баз на территории Германии. Дипломат выразила недоумение, почему министр иностранных дел Германии делает такие заявления в адрес России, когда в ее собственной стране находятся военные базы США.

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    4 января 2025, 17:19 • Новости дня
    Пленный санитар ВСУ рассказал о судьбе раненых наемников
    Пленный санитар ВСУ рассказал о судьбе раненых наемников
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Большинство раненых иностранных наемников, воевавших на стороне киевского режима, после лечения в Харькове предпочитали возвращаться домой, заявил попавший в плен украинский санитар Евгений Набока.

    Набока служил санитаром в военном госпитале в Харькове, он заявил, что большая часть иностранных боевиков после лечения возвращались домой, передает РИА «Новости».

    «В основном уезжали к себе, ну, потому что там ранения тяжелые, в основном тяжелые ранения. Ну и были такие, что уходили обратно, больше уезжало домой, чем обратно уходили… Но они в основном из-за денег, в основном из-за денег они», – пояснил он.

    Пленный работал в нейрохирургическом отделении военно-медицинского клинического центра Северного региона, где лечились как украинские военнослужащие, так и иностранцы с тяжелыми ранениями. Среди пациентов были наемники из Германии, Чехии, Польши, Франции, Азербайджана, Грузии, Колумбии и Испании. Лечились они на общих условиях, в общих палатах.

    Набока также отметил, что все медицинские процедуры проводились на одном уровне для всех пациентов.

    «Все врачи делали всем одинаково, все операции, все процедуры, все перевязки, все делали на одном уровне, привилегий не было никаких», – подчеркнул он.

    Ранее украинский боевик Кирилл Исинбаев, взятый в плен в Курской области, поделился подробностями «мясного штурма» своего подразделения, которое под предлогом ротации бросили на передовую.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    4 января 2025, 17:00 • Новости дня
    Эксперт назвал возможный ответ России на попытки удара ATACMS по Белгородской области

    Эксперт Дандыкин: Ответы России на ракетные обстрелы ATACMS должны быть постоянными и неожиданными

    Эксперт назвал возможный ответ России на попытки удара ATACMS по Белгородской области
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Вполне вероятно применение баллистической ракеты «Орешник» или оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», с помощью которых можно поразить цели в Киеве, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. В субботу Минобороны пообещало ответ на удары ATACMS по Белгородской области.

    «Россия практически ежедневно отвечает на ракетные удары с территории Украины. Вполне вероятно, что не за горами новое применение баллистической ракеты «Орешник» или другого оружия. В данном контексте хорошо работают «Искандеры», – отметил военный эксперт Василий Дандыкин.

    По его словам, с помощью оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» Россия может поразить цели в Киеве.

    «Я думаю, в ближайшее время что-то должно произойти. Сейчас многие говорят, что Украина готовится наступать, но из этого ничего не выйдет. ВСУ не хватит сил, время провокаций прошло, мы все держим под контролем, – продолжил собеседник. – Мы уже научились сбивать ракеты ATACMS, проблемы только с беспилотниками, которые летят все дальше и дальше».

    По мнению спикера, сообщения о том, что Украина якобы создает новые ракеты для нанесения в будущем ударов по российской территории, – чистой воды информационная пропаганда. «Наши ответы должны быть постоянными и неожиданными для врага», – отметил Дандыкин.

    В субботу Минобороны России сообщило об успешном отражении попытки ракетного удара по Белгородской области восемью американскими ракетами ATACMS с территории Украины. Эта атака была отражена системами ПВО С-400 и «Панцирь-СМ».

    В Минобороны добавили, что на данные действия киевского режима, который поддерживается западными кураторами, будут приняты ответные меры.

    Ранее президент России Владимир Путин говорил, что всегда будет ответ на удары по территории РФ ракетами ATACMS, потому что атаки западным оружием означают прямое вовлечение стран Запада в конфликт, так как они помогают ВСУ в использовании и наведении ракет. В ходе недавнего саммита ОДКБ в Астане Путин отмечал, что в качестве возможных целей для ударов «Орешником» Минобороны рассматривает центры принятия решений в Киеве.

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    4 января 2025, 19:46 • Новости дня
    Захарова ответила на признание Блинкена о вооружении Киева до начала СВО
    Захарова ответила на признание Блинкена о вооружении Киева до начала СВО
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон начал вооружать Киев задолго до начала специальной военной операции.

    «Россия об этом говорила много лет. И про накачку Штатами и Британии Украины оружием, и про бесконечные натовские учения в акватории Черного моря с нарушением российских границ», – сказала Захарова РИА «Новости».

    Также российская сторона многократно говорила об опасном сближении военной авиации западных стран с гражданскими воздушными судами в воздушном пространстве России, напомнила она.

    Дипломат отметила, что именно по этой причине одной из задач спецоперации является демилитаризация Украины и обеспечение безопасности.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон начал снабжать оружием киевский режим задолго до начала специальной военной операции.

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    4 января 2025, 20:59 • Новости дня
    Британские читатели Daily Mail поддержали российского штурмовика Григорьева

    Британские читатели Daily Mail восхитились российским штурмовиком Григорьевым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Британские пользователи Daily Mail выразили восхищение мужеством российского штурмовика из Якутии Андрея Григорьева, который победил в схватке с украинским военным.

    Читатели популярного британского таблоида Daily Mail выразили восхищение мужеством и отвагой российского штурмовика Андрея Григорьева из Якутии, передает РИА «Новости».

    По их мнению, его действия в схватке с украинским военным заслуживают уважения и признания.

    «Российский солдат проявил сострадание; он знал, что победил противника, но не добил того сразу. Русский позволил ему уйти с мыслями о матери!», – написал один из читателей.

    Другие пользователи также отметили его честь и достоинство.

    Пользователь с ником Ghost назвал поступок Григорьева проявлением чести и отваги, а Likeitornot выразил надежду, что российский солдат проживет достойную и мирную жизнь, сохраняя память о встрече с украинским военным. Michelsho оценил схватку как честный поединок.

    Напомним, военнослужащий 39-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Андрей Григорьев победил в рукопашной схватке на ножах украинского бойца. Бой проходил осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Запись боя вел украинский солдат. Соперник Григорьева попросил не добивать его и дать уйти самому.

    Другие украинские солдаты военные ошибочно посчитали Григорьева погибшим после ножевого боя и многочисленных атак с использованием дронов.

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    5 января 2025, 06:48 • Новости дня
    Арестован генерал, высмеявший заявление Пашиняна о неисправных «Искандерах»

    Арестован экс-замглавы генштаба Армении Хачатрян по обвинению в служебной халатности

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд арестовал генерала Тирана Хачатряна, ранее освободившегося после критики слов Пашиняна о якобы неисправных ракетах комплекса «Искандер».

    Суд постановил арестовать бывшего заместителя начальника Генштаба ВС Армении генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна на два месяца по обвинению в служебной халатности, пишет РИА «Новости». Хачатрян высмеял премьер-министра Армении Никола Пашиняна в 2021 году за его заявления о комплексах «Искандер», после чего был освобожден от должности. Адвокаты генерала заявляют, что обвинения необоснованны и что его арест носит политический характер.

    В заявлении защиты отмечается, что судья Масис Мелконян игнорировал отсутствие достаточных оснований для ареста, несмотря на наличие 1200-страничного дела. Адвокаты также утверждают, что это один из редких случаев ареста по обвинению в совершении преступления средней тяжести. По их мнению, арест связан с активной политической позицией Хачатряна и попыткой назначить его виновным в поражении в войне.

    Хачатрян будет отбывать арест в СИЗО «Вардашен». По мнению адвокатов, приближается срок давности по данному делу, и их клиенту не грозит лишение свободы. Они считают, что к Хачатряну был применен дифференцированный подход, и его арест не направлен на обеспечение хода следствия, а является наказанием за политическую активность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-главу управления авиации вооруженных сил Армении задержали по делу о закупках «просроченных» ракет на 4,6 млн долларов, как сообщила Служба нацбезопасности Армении. Президент Армении Армен Саркисян освободил первого заместителя руководителя Генштаба вооруженных сил Армении Тирана Хачатряна от занимаемой должности. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя бои в Нагорном Карабахе, заявил, что «стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%». Тиран Хачатрян в ответ на заявление Пашиняна сперва долго смеялся, затем отметил, что такое невозможно

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    4 января 2025, 19:05 • Новости дня
    Бербок прокомментировала отказ в рукопожатии в Дамаске
    Бербок прокомментировала отказ в рукопожатии в Дамаске
    @ AHMAD FALHALA/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сочла ожидаемым то, что сирийские политики отказались пожимать ей руку на встрече в Дамаске.

    «Как только я приехала, мне стало ясно, что обычных рукопожатий здесь явно не будет», – сказала Бербок, передает РИА «Новости».

    Напомним, сирийские политики отказались пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок во время ее визита в Дамаск.

    Депутат Бундестага Севим Дагделен заявила, что отказ от рукопожатия был унизительным.

    Востоковед Станислав Тарасов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что визит Бербок в Дамаск можно назвать провальным.

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    4 января 2025, 17:59 • Новости дня
    Блогеры отреагировали на рассказ Зеленского о чудесном «исцелении солдата»
    Блогеры отреагировали на рассказ Зеленского о чудесном «исцелении солдата»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Блогеры и журналисты высмеяли рассказ главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что неходячий боец после его визита «начал ходить».

    «И стало совсем понятно, почему Зеленский запретил православную церковь. У него – своя, и он в ней мессия. Уже начал исцелять прикосновением, скоро пойдет аки посуху. Обычно таких держат в психбольнице», – с иронией написала в своем Telegram-канале Марина Ахмедова.

    Она также предположила, что смертей, беды, горя и слез могло бы и не быть, подпиши Зеленский в 2022-м мирное соглашение.

    «Могло бы не быть облав ТЦК на беззащитных мужчин. Могло бы не быть мобилизации тех самых батюшек в штурмовики. Но это все есть, это – реальность, и до этого рассказа об исцелении многие гадали – как же ему живется со всем этим грузом непоправимого», – подчеркнула Ахмедова.

    «Клоун в эфире телемарафона огорошил украинцев рассказом о том, что после его визита к неходячему солдату тот начал ходить. Даже ведущие обалдели от бреда», – отметили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    «Может быть, пациент просто пытался убежать?!» – предположили авторы канала «360».

    Прокомментировали «чудеса Зеленского» в Telegram-канале Stormdaily: «Перед интервью Зеленскому якобы пришло сообщение от того самого бойца. По словам главы киевского режима, тот сообщил ему, что снова начал ходить. Зеленский, правда, не забыл поблагодарить врачей, которые выхаживали солдата. Кто сделал больше чудес – вопрос риторический».

    Ведущая Первого канала Олеся Лосева тоже оценила магические способности Зеленского.

    «Следующий шаг – воскрешение будет? Пока из магических услуг в арсенале Зеленского истребление украинцев действует безотказно», – написала она.

    Ранее Владимир Зеленский рассказал, как после встречи с ним неспособный ходить солдат ВСУ якобы пошел.

    «Парень, я с ним фоткался, он не ходил. Он работает над этим в США, он там был в больнице, и здесь ему помогали. Мне пришло сообщение перед интервью, и он говорит: «Приезжал президент, и я начал ходить», – рассказал Зеленский о «сотворенном чуде».

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    4 января 2025, 18:10 • Новости дня
    Умер актер из сериалов «Солдаты» и «След» Сергей Косач
    Умер актер из сериалов «Солдаты» и «След» Сергей Косач
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Известный российский актер и режиссер Сергей Косач скончался 3 января на 59-м году жизни.

    Косач родился в 1966 году и начал свою карьеру в Роменском народном музыкально-драматическом театре, передает «Российская газета».

    В 1991 году окончил ГИТИС имени Луначарского, получив образование режиссера.

    Косач был известен как создатель видеоклипов и рекламных роликов, сотрудничая с такими группами и исполнителями, как «Кармен», «Технология», «Комбинация», Игорь Саруханов, Маша Распутина и Александр Барыкин.

    В 1991 году он получил приз «Овация» за лучший клип «Бухгалтер» группы «Комбинация».

    С начала 2000-х годов Косач начал сниматься в кино и сериалах. Его работы включают такие проекты, как «Девочка с севера», «Закон и порядок», «След», «Солдаты», «Кодекс чести» и «Адвокат».

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    4 января 2025, 16:22 • Новости дня
    Bild: Днепропетровскую область ожидают скорые бои
    Bild: Днепропетровскую область ожидают скорые бои
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская армия продвинулась на юг от Красноармейска (украинское название – Покровск), заняв восемь деревень, и находится рядом с Днепропетровской областью, указал обозреватель немецкого таблоида Bild Юлиан Репке.

    ВС России сейчас находятся всего в семи километрах от Днепропетровской области, Российская армия сохраняет высокий темп наступления, несмотря на сопротивление украинских сил, указал Репке в материале для Bild, передает ТАСС.

    Журналист добавил, что российские войска избегают прямой атаки на город и обходят его с юга, применяя стратегию, которая уже доказала свою эффективность в других регионах. Он также подчеркнул, что в настоящее время Российская армия почти не сталкивается с наземным сопротивлением, и только украинские дроны-камикадзе замедляют их продвижение.

    В течение нескольких недель боевые действия могут перекинуться на Днепропетровскую область, что станет серьезной проблемой для украинского правительства. Репке описывает этот возможный сценарий как «ужасный» для киевского режима, так как регион ранее не видел наземных боев.

    Ранее издание Forbes писало, что российские войска могут прорвать оборону 59-й бригады ВСУ и окружить Красноармейск, что усилит давление на Киев и приведет к вероятному окружению гарнизона в городе.

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    4 января 2025, 17:11 • Новости дня
    Умер российский актер Станислав Дубков
    Умер российский актер Станислав Дубков
    @ vk.com/omskmincult

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский актер и театральный деятель Станислав Дубков, известный заслугами в развитии театра кукол, скончался в возрасте 72 лет после тяжелой болезни, сообщило министерство культуры Омской области.

    Дубков скончался на 73 году жизни, ранее он занимал пост директора Омского государственного театра куклы, актера и маски «Арлекин», передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Дубков умер после тяжелой и продолжительной болезни.

    Станислав Дубков родился в Омске 30 ноября 1952 года. Он окончил Иркутское театральное училище в 1975 году, в 1993-м – Свердловский государственный театральный институт. В 2002 году он был удостоен звания заслуженного работника культуры России.

    Дубков был активным участником театральной жизни страны. В 1999 году он стал одним из инициаторов создания товарищества-объединения театров кукол Сибирского региона в рамках МАСС. Среди его наград: лауреат премии Варжало «За достижение в области искусства театра кукол» (2006) и победитель X всероссийского конкурса «Менеджер года – 2006» в номинации «Культура» (2007).

    В 2012 году он также стал лауреатом премии губернатора Омской области за создание оригинального культурного объекта «Зал для самых маленьких». В 2016 году он был награжден медалью «За высокие достижения».

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    5 января 2025, 10:30 • Новости дня
    Трамп назвал «очень большую ошибку» Британии

    Трамп назвал отказ Британии от добычи нефти в Северном море ошибкой

    Трамп назвал «очень большую ошибку» Британии
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что планы Британии отказаться от добычи нефти и газа в Северном море являются серьезной ошибкой, отметив необходимость отказаться от ветряных мельниц.

    Трамп в соцсети Truth Social выразил недовольство планами Британии по отказу от добычи нефти и газа в Северном море. Трамп назвал это решение «очень большой ошибкой» и призвал власти страны открыть Северное море для добычи углеводородов. Он также подчеркнул, что Британии следует избавиться от ветряных мельниц, которые не оправдывают ожиданий, передает Газета.Ru.

    К своему сообщению Трамп прикрепил ссылку на заявление корпорации APA, связанной с американской нефтяной компанией Apache. В заявлении говорится, что из-за высоких налогов и экологических норм APA планирует прекратить свою деятельность в Северном море к 2029 году.

    Ранее сообщалось, что британские власти обеспокоены возможным ростом цен на энергию в связи с прекращением поставок российского газа через Украину, однако непосредственного влияния на рынок пока не ожидается.

    Times сообщает, что цены на газ уже выросли после прекращения поставок, вызывая опасения о возможном увеличении счетов за электроэнергию в Британии. Но британские правительственные источники заверяют, что страна изолирована от закрытия трубопровода, так как большую часть газа получает из Северного моря, а также в виде СПГ из США и Катара.

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    4 января 2025, 22:58 • Новости дня
    В Германии назвали срок возможного визита Шольца в Москву

    В Бундестаге назвали срок возможного визита Шольца в Москву

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Родерих Кизеветтер утверждает, что канцлер Германии Олаф Шольц планирует визит в Москву до досрочных парламентских выборов, которые пройдут 23 февраля.

    Как сообщает ТАСС, депутат Бундестага Родерих Кизеветтер заявил о вероятности визита канцлера Германии Олафа Шольца в Москву до 23 февраля. Это событие, по его словам, может произойти перед досрочными парламентскими выборами в Германии, что свидетельствует о повышенном интересе к контактам с Россией на фоне внутренней политической борьбы.

    Кизеветтер отметил, что все больше поступает сведений о возможной поездке Шольца, подчеркивая ее значимость для германо-российских отношений. «Появляется все больше сведений о том, что канцлер Шольц отправится в Москву до 23 февраля, то есть встретится с президентом Путин», – написал он в соцсети X.

    Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию, заявив, что запросы на визит Шольца в Москву не поступали. Дополнительно, в кабинете министров Германии утверждают, что сообщения о планах канцлера являются вымыслом. Журнал Der Spiegel предположил, что визит может быть обусловлен желанием повысить рейтинг Социал-демократической партии Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Бундестага Севим Дагделен раскритиковала предложение о возможной отправке немецких военнослужащих на Украину, назвав его жутким и призрачным. Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал сдержанно реагировать на критические высказывания Илона Маска, подчеркнув важность воли граждан в политике страны. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что некоторые западные страны используют украинцев как дешевую рабочую силу и хотят вернуть безработных беженцев на Украину в ответ на мнение Шольца о необходимости поиска работы украинцами в Германии.

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    5 января 2025, 09:30 • Новости дня
    Журналист добавил ATACMS в «позорный список» к танкам Leopard и Abrams

    Журналист Чей Боуз добавил ATACMS в «позорный список» к танкам Leopard и Abrams

    Журналист добавил ATACMS в «позорный список» к танкам Leopard и Abrams
    @ US Army

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ракеты ATACMS, запущенные с украинской территории и сбитые российскими средствами ПВО, вошли в «список позора» наряду с немецкими Leopard и американскими Abrams, заявил журналист Чей Боуз.

    «[Ракеты], которые должны «изменить правила игры», добавились к танкам Leopard и Abrams в списке «опозорившихся», – заявил Боуз, передает РИА «Новости».

    Напомним, российские комплексы ПВО С-400 и «Панцирь-СМ» уничтожили восемь ракет ATACMS, которые применили для атак вглубь России.

    Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Россия в ответ на применение ATACMS может использовать баллистическую ракету «Орешник» или оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер».

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    5 января 2025, 11:40 • Новости дня
    Вспышка нового вируса перегрузила больницы Китая
    Вспышка нового вируса перегрузила больницы Китая
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Китае возникла вспышка нового метапневмовируса человека, вызывающего симптомы, схожие с другими вирусами, система здравоохранения страны оказалась перегружена, сообщают СМИ.

    Новый вирус вызывает симптомы, схожие с COVID-19 и гриппом, включая поражение легких, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Daily Mail.

    В результате больницы оказались переполнены пациентами с ознобом, кашлем, болью в горле, слабостью и головокружением.

    Одновременно с метапневмовирусом в Китае циркулируют другие респираторные инфекции, включая грипп А, микоплазменную пневмонию и коронавирус.

    Главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов ранее заявил, что грипп А(H1N1)pdm09, доминирующий в России в этом году, вызывает серьезные симптомы, такие как высокая температура и одышка, которые могут привести к осложнениям.

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