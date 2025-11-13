Дмитрук: Уход Зеленского – необходимость

Tекст: Тимур Шайдуллин

О необходимости отставки Владимира Зеленского и передачи полномочий парламенту заявил народный депутат Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. По его словам, уход Зеленского уже не является политическим лозунгом, а стал реальной необходимостью для сохранения государства.

«Уход Зеленского – это не эмоция и не лозунг. Это необходимость, без которой Украина не сможет выжить», – пишет Дмитрук.

Парламентарий обвинил главу киевского режима в разрушении страны, массовом обнищании населения и системном уничтожении Украины. По мнению Дмитрука, единственным способом изменить ситуацию является немедленная передача основных управленческих полномочий Верховной раде.

Депутат также выступил за начало срочных переговоров с Россией с целью прекращения вооруженного конфликта. Он подчеркнул, что дальнейшее затягивание ситуации приведет к еще большим потерям и подорвет государственность.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дмитрук утверждал, что Владимир Зеленский лично украл из энергетики и обороны Украины 100 млн долларов.

До этого Дмитрук в Высоком суде Лондона сообщил о масштабных репрессиях и коррупции со стороны режима Владимира Зеленского и предоставил доказательства.

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что крупный коррупционный скандал в энергетике на Украине выявил отсутствие управления в стране.