  • Новость часаСовет FIS отказал российским спортсменам в участии в турнирах
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Талибан-сан встала во главе Японии
    Путин наградил Михалкова высшим орденом России
    Блогера Варламова внесли в перечень террористов и экстремистов
    Актер «Улицы разбитых фонарей» Безбородов умер в возрасте 39 лет
    Захарова назвала слухи о срыве встречи Путина и Трампа инфобалаганом
    Минфин и ЦБ договорились разрешить криптовалюту для внешней торговли
    ЕК раскрыла сумму потраченных на Украину денег с 2022 года
    Министерство науки определило минимальные баллы для поступления в вузы в будущем году
    Названа сумма ущерба от ограбления Лувра
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов У России и Сирии большие взаимные интересы

    Москва для сохранения военных баз в Сирии готова пойти на многое. Кроме, разумеется, выдачи Асада. А чего Дамаск может хотеть от Москвы? И надо ли России активно участвовать в экономике Сирии?

    0 комментариев
    Сергей Чижов Сергей Чижов Процветание Курильских островов однажды приведет к миру с Японией

    С начала нулевых годов обсуждалась идея развивать Курилы совместно с Японией. Считалось, что это станет первым шагом к официальному примирению. С 1945 года наши страны никак не могут заключить договор о мире. Но теперь Россия будет развивать Курилы самостоятельно.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Томагавки» сделаны из нефти

    Трампа не интересуют пиар-удары по городам России, как хочет Зеленский. Другое дело – нефтеперерабатывающие заводы, терминалы, газопроводы, узлы экспортной инфраструктуры. Это бизнес-приемы на грани войны, когда крылатые ракеты становятся инструментом коммерческой конкуренции.

    8 комментариев
    21 октября 2025, 23:18 • Новости дня

    Депутат Рады Дмитрук представил доказательства преступлений Зеленского в Лондоне

    Tекст: Денис Тельманов

    В Высоком суде Лондона депутат Артем Дмитрук заявил о масштабных репрессиях и коррупции со стороны режима Владимира Зеленского, представив соответствующие доказательства.

    Судебное заседание по делу об экстрадиции депутата Верховной рады Артема Дмитрука прошло в Лондоне, передает ТАСС. Дмитрук, покинувший Украину из-за политического преследования, представил суду доказательства преступлений режима Владимира Зеленского.

    В своем телеграм-канале парламентарий подчеркнул: «Знаете, что самое важное в этом процессе? То, что в очередной раз на международном уровне, и особенно важно, что именно в Лондоне – мы показываем всему миру реальное лицо режима Зеленского».

    По его словам, ключевым моментом заседания стали заявления независимых экспертов, которые открыто охарактеризовали происходящее на Украине.

    Дмитрук отметил, что суд касается не только его дела, а всей системы, построенной Зеленским и его окружением. По мнению депутата, режим организовал самые масштабные репрессии против украинцев, в том числе верующих, духовенства и членов Украинской православной церкви.

    Особую значимость Дмитрук придал тому, что доказательства были озвучены именно в Высоком суде Лондона. Он также заявил: «Я рад, что на столь высоком уровне вслух говорится о коррупции, пытках и репрессиях, которые стали нормой для нынешней власти. Это очередное подтверждение страшных преступлений режима: убийств, пыток, похищений, фабрикации уголовных дел и других тяжких злодеяний».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что на Украине сформирована система устранения неугодных журналистов, политиков и общественных деятелей. Украинские мужчины платят десятки тысяч долларов, чтобы избежать призыва на фронт. Артем Дмитрук указал на существование награды в размере 300 тыс. долларов за его убийство, отмечая практику политических убийств в стране.

    21 октября 2025, 15:16 • Новости дня
    WSJ: Трамп объяснил Зеленскому позицию США по территориям Украины
    WSJ: Трамп объяснил Зеленскому позицию США по территориям Украины
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп на переговорах с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что возвращение Донбасса Киеву не является для него приоритетом, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    По словам источников WSJ, Трамп подчеркнул, что главным для него остается скорейшее урегулирование конфликта, передает РИА «Новости».

    «Президент США заявил, что возвращение Донбасса Украине не является приоритетом, отметив, что Россия уже контролирует значительную часть этой территории», – говорится в публикации.

    Издание отмечает, что Трамп на переговорах был предельно откровенен и временами демонстрировал разочарование позицией украинской стороны. Он даже отказался ознакомиться с картами боевых действий, которые представили представители Киева, сообщает газета.

    Ранее WSJ писала, что Трамп во время встречи с Зеленским отметил, что рассчитывать на скорые поставки ракет Tomahawk Киеву не стоит.

    Агентство Reuters сообщало, что Трамп обсуждал с Зеленским гарантии безопасности для Москвы. По данным Financial Times, президент США призвал Зеленского принять условия президента России Владимира Путина.

    Комментарии (6)
    21 октября 2025, 00:55 • Новости дня
    В Ростовской области в ходе атаки БПЛА частично разрушилась стена многоэтажки

    Частично разрушена стена многоэтажного дома в Батайске после атаки БПЛА

    В Ростовской области в ходе атаки БПЛА частично разрушилась стена многоэтажки
    @ Yuri_Slusar

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки беспилотника в Батайске повреждена стена высотного дома, а жители были эвакуированы, однако пострадавших не зафиксировано.

    Силы противовоздушной обороны продолжают отражать воздушную атаку по всей Ростовской области, передает ТАСС. По словам губернатора Юрия Слюсаря, беспилотники были уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах, где не было зафиксировано разрушений и жертв.

    В Батайске на Западном шоссе частично разрушена стена многоквартирного дома на верхних этажах. Губернатор заявил: «Силы ПВО прямо сейчас отражают воздушную атаку врага по всей Ростовской области. БПЛА уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах. Там обошлось без последствий на земле.

    В Батайске в многоквартирном доме по Западному шоссе частично разрушена стена высотного дома на верхних его этажах. Никто из людей, к счастью, не пострадал. Из дома выведены 20 человек, сейчас решается вопрос о возможности их временного размещения».

    Власти отмечают, что все жители поврежденного дома были оперативно эвакуированы. На данный момент прорабатывается вопрос о предоставлении временного жилья для эвакуированных граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, атака беспилотника ВСУ привела к временному отключению электроснабжения в четырех населенных пунктах Грайворонского городского округа Белгородской области.

    В Вешкайме Ульяновской области российские силы предотвратили попытку атаки беспилотника на электроэнергетическую подстанцию. За ночь силы ПВО России уничтожили семь беспилотников самолетного типа, атаковавших Крым, а также Брянскую, Липецкую и Ульяновскую области.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 11:00 • Видео
    Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

    XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 13:10 • Новости дня
    Дробницкий объяснил отказ США поддержать план ЕС по российским активам

    Американист Дробницкий: Идея «репарационного займа» Украине – это просьба европейцев к «дяде Сэму» дать денег

    Дробницкий объяснил отказ США поддержать план ЕС по российским активам
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Перед Евросоюзом, который разрабатывает предложение о «репарационном займе» Украине, стоит задача «вынуть» замороженные российские активы из европейской экономики. Сделать это невозможно, и поэтому единственный источник средств – свопы ФРС США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Бельгия согласилась на разработку алгоритма по активам России, но США отказались поддерживать план.

    «Россия в свое время разместила деньги на европейских счетах и вложила в ценные бумаги. Европа направила их в экономику, но с условием, что впоследствии средства будут возвращены. В тот момент, когда европейцы заморозили российские активы, произошло ограбление», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, планы ЕС о «конфискации» средств или выдаче Украине «репарационного кредита» – «бухгалтерская операция», в ходе которой страны объединения меняют кредитора.

    Рассмотрение этого предложения, впрочем, вызвало метания внутри Евросоюза. «Так, появились люди, которые выступают против идеи. Они ссылаются на юридический аспект, но на деле причина несколько иная. Перед европейцами стоит задача «вынуть» из экономики деньги, но ресурсы ограничены», – добавил собеседник, отметив разгорающиеся бюджетные кризисы, в частности во Франции и Германии.

    «Единственный источник в этой ситуации – Европейский центральный банк. Однако его возможности по эмиссии без свопов федеральной резервной системы (ФРС) США ограничены. Фактически «репарационный займ» – это просьба европейцев к «дядюшке Сэму» дать денег. Между тем, появление новой необеспеченной бумаги на мировом рынке несет финансовые риски для американской стороны», – уточнил американист.

    По его мнению, определенную роль в нежелании Вашингтона поддерживать инициативу европейцев сыграл и предстоящий саммит Россия – США. «На Западе есть два противостоящих лагеря: администрация Дональда Трампа вместе с MAGA-движением и Виктором Орбаном и все остальные. Пока первые противятся идее свопа и настаивают на диалоге с Россией и урегулировании кризиса, последние вставляют палки в колеса своим оппонентам и продолжают тянуть США в конфликт в Европе», – рассуждает аналитик.

    На этом фоне неважно, какое решение примут лидеры ЕС на саммите в четверг, считает он. Тем не менее, добавил собеседник, надо внимательно изучить будущий утвержденный документ. «Возможно, речь пойдет лишь о декларации, как это было в случае с запретом на покупку российского газа. Как бы то ни было, Европе придется непросто в попытках изыскать деньги на помощь Киеву», – заключил Дробницкий.

    Ранее представители стран Евросоюза согласовали решение по использованию замороженных российских активов для выдачи «репарационного кредита» Украине. Как сообщает издание Politico, 23 октября лидеры стран ЕС попросят Еврокомиссию составить документ, который будет призван санкционировать использование активов для кредитования Киева.

    В случае принятия предложения, оно позволит выделить «до 140 млрд евро на финансирование военных действий Украины в течение еще двух-трех лет». Бельгия ранее выступала против изъятия российских активов, поскольку их львиная доля хранится на балансе базирующейся в этой стране компании Euroclear. Власти опасались, что в случае судебных тяжб именно им придется выплачивать России компенсацию.

    После этого Евросоюз усилил давление на Бельгию. Об этом сообщала газета Financial Times. «Бельгия три года утверждала, что Euroclear – это бельгийская компания, и выгоды принадлежат ей же. Теперь, когда страна хочет разделить риски, она утверждает, что Euroclear является европейской компанией», – заявил изданию неназванный дипломат ЕС.

    Теперь же постпред Бельгии заверил, что страна не будет блокировать решение ЕС. Politico отмечает, что даже если лидеры Евросоюза примут план, то Еврокомиссии придется несколько недель согласовывать свое предложение с национальными правительствами, и гарантий успешного завершения этого процесса нет.

    На этом фоне любопытна позиция Вашингтона. В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что США пока не будут присоединяться к плану G7 использовать замороженные российские активы для предоставления Киеву кредита. Американские чиновники проинформировали об этом европейских коллег, объяснив свою позицию «рисками для стабильности рынка».

    Комментарии (2)
    21 октября 2025, 09:40 • Новости дня
    Politico: Евросоюз согласовал план по активам России для Украины
    Politico: Евросоюз согласовал план по активам России для Украины
    @ Danny Gys/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянные представители стран Евросоюза достигли предварительной договоренности по вопросу использования замороженных российских активов для предоставления Украине так называемых «репарационных кредитов», сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, ожидается, что окончательное решение будет принято на саммите лидеров ЕС, который пройдет в четверг, передает ТАСС.

    Отмечается, что постпреды Евросоюза «неофициально согласовали» черновик итогового документа, который станет основой для дальнейших действий. Представитель Бельгии, выступавшей ранее против этой инициативы, отметил, что нынешний текст является «политическим сигналом к действию» для Еврокомиссии.

    Разработка детального юридического механизма ляжет на Еврокомиссию, однако процесс начнется только после одобрения инициативы лидерами стран ЕС.

    Ранее сообщалось, что Бельгия не планирует препятствовать утверждению плана Евросоюза по использованию замороженных российских активов в интересах Украины.

    Напомним, большую часть иностранной финансовой помощи киевскому режиму в 2025 году составили поступления за счет доходов от замороженных российских активов.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что предоставление Киеву нового кредита под замороженные российские активы остается открытым, несмотря на прогресс в переговорах между странами ЕС.

    Комментарии (3)
    21 октября 2025, 09:22 • Новости дня
    Подземные цеха по производству ракет уничтожены в Днепропетровской области
    Подземные цеха по производству ракет уничтожены в Днепропетровской области
    @ State Emergency Service of Ukraine/Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Днепропетровской области ликвидированы подземные производственные мощности по выпуску ракет, а в Харькове уничтожен цех по сборке беспилотников, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    В Днепропетровской области были уничтожены подземные цеха по производству ракет, передает РИА «Новости». Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на информацию от местных жителей.

    «Павлоград и Павлоградский район… Уничтожение производственных площадей, в том числе подземных цехов, где производятся ракеты. В нескольких случаях отмечалась работа БПЛА по объектам накопления топлива, боекомплекта и узлам связи», – заявил Лебедев.

    Он также отметил, что в Харькове был нанесен удар по району аэродромов, где обслуживаются беспилотные летательные аппараты. По его словам, уничтожен цех авиаремонтного предприятия, в котором собирались БПЛА самолетного типа.

    Нпомним, ранее подполье сообщило об уничтожении складов и техники ВСУ в Славянске.

    Подполье также заявило об уничтожении склада и ангара ВСУ на Украине.

    Кроме того подполье сообщило об ударе по самолетам НАТО в Кривом Роге.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 13:55 • Новости дня
    Лавров: У призывающей к перемирию на Украине Европы «шапка сгорела»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров перефразировал пословицу о воре и шапке, чтобы охарактеризовать позицию европейских стран по перемирию на Украине.

    По словам Лаврова, после отказа Запада от риторики о «стратегическом поражении» России, ряд европейских лидеров, включая Эмманюэля Макрона, Кира Стармера и Урсулу фон дер Ляйен, начали настаивать на немедленном прекращении огня, передает ТАСС.

    Глава МИД РФ заявил: «То есть, как говорится, шапка сгорела, стало сразу понятно, зачем это перемирие нужно». Он уточнил, что, по мнению Парижа, прекращение огня должно произойти без предварительных условий, включая возможность для Запада продолжать поставки вооружений Киеву.

    Лавров подчеркнул, что подобное перемирие, по его мнению, даст киевскому режиму время для новой военной поддержки со стороны Запада и позволит продолжать террористические действия, в том числе удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям на территории России, а также диверсии, подобные взрывам на «Северных потоках».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что европейские страны не поддерживают мирные инициативы и способствуют продолжению конфликта на Украине.

    Песков также подчеркнул, что разногласия в заявлениях украинских властей мешают достижению мира и затрудняют переговорный процесс.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 14:35 • Новости дня
    Украинская чемпионка мира Белинская выразила неприязнь к россиянам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская чемпионка мира и Европы по вольной борьбе Алла Белинская рассказала о своих ощущениях от встречи с российской спортсменкой Ксенией Бураковой в четвертьфинале чемпионата Европы, прошедшего в Словакии.

    По словам Белинской, она настраивалась исключительно на победу и принципиально не планировала жать руку сопернице из России, передает Ura.Ru со ссылкой на Sport24.

    «Настраивалась только на победу. И ни в коем случае не жать руку. Конечно, неприятно с ними бороться, не хочется. Но если надо будет, то мы будем бороться», – заявила Белинская, комментируя свои соревнования в 2025 году.

    В интервью она также подчеркнула, что между украинскими и российскими спортсменами на турнире не было попыток завести разговор или наладить контакт. Белинская добавила, что представители России не пытались общаться с украинцами, и она считает это положительным моментом.

    Ранее украинская спортсменка Вероника Андращук отказалась фотографироваться с россиянками на ЧЕ по прыжкам в воду.

    Бронзовый призер Паралимпиады в Париже в прыжках в длину украинец Александр Литвиненко оскорбил завоевавшего золотую медаль россиянина Евгения Торсунова, назвав его «недоразумением».

    Комментарии (3)
    21 октября 2025, 12:59 • Новости дня
    WSJ: Трамп отказал Киеву в скорых поставках ракет Tomahawk
    WSJ: Трамп отказал Киеву в скорых поставках ракет Tomahawk
    @ Pou/ROPI/Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил, что рассчитывать на скорые поставки ракет Tomahawk Киеву не стоит, пишет газета Wall Street Journal.

    Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме сообщил, что Украина не должна ожидать поставок дальнобойных ракет Tomahawk (Томагавк) в ближайшем будущем, передает РИА «Новости».

    Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

    В публикации издания подчеркивается, что Трамп прямо заявил Зеленскому: «Украине не стоит ждать получения дальнобойных ракет Tomahawk в скором времени».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп еще не принял решение о предоставлении ракет Tomahawk на Украину.

    Российская сторона учитывает заявления США по поставкам этих ракет и использует их в своей работе.

    После продолжительного разговора Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным украинский лидер Владимир Зеленский был вынужден скорректировать свои приоритеты и отказаться от давления на США по вопросу о ракетах Tomahawk.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 07:29 • Новости дня
    FR: Жители ЕС пострадают из-за использования российских активов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    План Евросоюза по использованию замороженных российских активов может привести к финансовым потерям для простых европейцев, особенно для жителей Германии, пишет Frankfurter Rundschau.

    Инициатива Европейского союза с так называемыми «репарационными облигациями» сомнительна с точки зрения юриспруденции, и также несет финансовые угрозы для стран ЕС, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Rundschau.

    В материале подчеркивается: если Россия не выплатит Украине компенсации, вернуть долг Евросоюзу будет практически невозможно. Даже сторонники этой схемы считают вероятность дефолта по подобным кредитам почти стопроцентной.

    «За так называемыми «репарационными облигациями» скрывается сложная схема, которая в итоге может дорого обойтись немецким налогоплательщикам», – отметили авторы.

    Чтобы минимизировать риски, Евросоюз обязал страны-члены предоставить Киеву собственные гарантии по кредитам. На практике это означает, что в случае невозврата средств именно налогоплательщики, включая граждан Германии, будут вынуждены покрыть убытки.

    Напомним, большую часть иностранной финансовой помощи киевскому режиму в 2025 году составили поступления за счет доходов от замороженных российских активов.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что предоставление Киеву нового кредита под замороженные российские активы остается открытым, несмотря на прогресс в переговорах между странами ЕС.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 03:05 • Новости дня
    Силовики сообщили об участии грузинских наемников ВСУ в боях под Запорожьем

    Tекст: Денис Тельманов

    Иностранные формирования, включая грузинских боевиков, были задействованы на запорожском и херсонском направлениях, где продолжаются ожесточенные боевые действия.

    Боевики из «Грузинского национального легиона» (признан террористическим в РФ) активно участвовали в боях на запорожском и херсонском направлениях, передает ТАСС.

    По информации российских силовых структур, эти иностранные формирования используются главным образом на линии соприкосновения в регионах, где ведется контрбатарейная борьба.

    Вместе с грузинскими наемниками в боях участвуют и польские добровольческие подразделения, которые считаются наиболее многочисленными среди иностранных сил на стороне ВСУ. Кроме того, отмечено присутствие на линии фронта латиноамериканских наемников.

    Ранее в августе командир спецназа «Ахмат» Минобороны России генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что наемники из Колумбии, Польши и Грузии чаще всего встречаются в рядах ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир расчета ударного отряда «Ирландцы» с позывным Джокер рассказал об успешной операции, в ходе которой были уничтожены 600 иностранных наемников ВСУ на Харьковском направлении.

    Солдат ВСУ заставили учить английский язык для использования техники НАТО и общения с военными инструкторами. В Днепропетровской области были обнаружены иностранные наемники из ряда европейских стран, Колумбии и США, которые действуют в составе формирований ВСУ.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 06:15 • Новости дня
    Экс-премьер Украины Азаров рассказал о планах США по устранению Зеленского

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший премьер Украины Николай Азаров допустил, что США могут реализовать радикальные сценарии по устранению Владимира Зеленского, если подтвердятся утечки о его встрече с Дональдом Трампом.

    Радикальные меры по устранению Владимира Зеленского могут быть приняты Соединенными Штатами, если подтвердятся данные об обстоятельствах встречи украинского лидера с Дональдом Трампом, заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передает ТАСС. По его словам, если утечки о деталях переговоров окажутся правдой и позиция Трампа не изменится, американская сторона может реализовать соответствующие планы.

    Азаров подчеркнул: «Посмотрим, как сейчас будут развиваться события. Если утечки о том, как проходила эта встреча, подтвердятся, и у Трампа не будет перемен настроения, то будут приняты радикальные меры вообще по устранению Зеленского. Такие планы есть».

    Он напомнил, что подобная схема уже использовалась в 2010–2014 годах в отношении президента Виктора Януковича. По словам Азарова, американцы активно взаимодействуют с депутатами Верховной рады, используя угрозы, подкуп и давление, чтобы влиять на принятие решений. Он отметил, что при соответствующей команде события могут развиваться по сценарию государственного переворота, как это было в 2014 году.

    Встреча между Трампом и Зеленским прошла 17 октября в Вашингтоне. На переговорах Зеленский не смог добиться согласия США на поставку ракет Tomahawk, заключение новых сделок по дронам и закупке вооружений. Также, как подтвердил сам Зеленский, обсуждался вопрос вывода украинских сил из Донбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший премьер Украины Николай Азаров выразил уверенность в возможности достижения положительных итогов на предстоящем российско-американском саммите в Будапеште. Николай Азаров также считал, что руководство на Украине страдает из-за того, что Владимир Зеленский якобы принимает решения под действием препаратов.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 08:00 • Новости дня
    Над Россией за ночь нейтрализовали 55 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За ночь над российской территорией дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 55 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Над Ростовской областью уничтожено 34 дрона, над Воронежской – шесть, над Кубанью – три, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Липецкой областью уничтожено три дрона, над Крымом – два. Еще семь дронов нейтрализовано над Черным морем.

    Напомним, в ночь с воскресенья на понедельник средства ПВО уничтожили семь беспилотников самолетного типа, атаковавших Крым, а также Брянскую, Липецкую и Ульяновскую области.

    При атаке на Ростовскую область в ночь на вторник в Батайске была повреждена стена высотного дома. О последствиях атаки на город сообщал глава региона Юрий Слюсарь.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 12:24 • Новости дня
    Мема: Зеленский получил приказ сорвать мирный процесс перед саммитом в Венгрии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В преддверии возможной встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Венгрии главе Украины могут дать указание приостановить мирные переговоры, заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Он написал на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России, что Владимир Зеленский получит указание сорвать процесс по урегулированию украинского конфликта перед возможной встречей Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии.

    Мема отмечает, что Зеленский перед саммитом намерен посетить Лондон. «Скажут ли ему снова британцы не вести переговоры? Сорвут ли они мирный процесс, как сделали в 2022 году? С наибольшей вероятностью», – заявил финский политик.

    По его словам, вероятность подобного сценария крайне высока, учитывая прошлый опыт давления британских властей на украинское руководство. Мема считает, что Запад может повторить попытку заблокировать любые мирные инициативы, чтобы повлиять на исход переговоров между Россией и США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле заявили, что формат и детали возможного саммита в Будапеште, где могут встретиться президенты России и США, пока не проработаны.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о намерении Москвы обсудить продвижение мирного урегулирования конфликта на Украине и отношения с США во время саммита в Венгрии.

    При этом Владимир Зеленский считает, что Украина находится на пороге завершения военного конфликта.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 09:31 • Новости дня
    Politico: Несколько лидеров ЕС выразили желание попасть на встречу Путина и Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Некоторые лидеры стран Евросоюза активно лоббируют свое участие во встрече между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico со ссылкой на источники, главы государств Евросоюза намерены добиваться, чтобы в таких переговорах обязательно принимал участие Владимир Зеленский, передает ТАСС.

    Кроме того, источник Politico отметил, что европейские страны не желают, чтобы Украина уступала территории России, как этого ранее требовал Трамп. Если такой сценарий все же реализуется, собеседник издания убежден, что Эстония, Латвия и Литва «впадут в панику», а Европа столкнется с масштабной волной перевооружения.

    На ваш взгляд
    Ожидаете ли вы прорыва в урегулировании украинского конфликта на саммите в Будапеште?



    Результаты
    24 комментария


    Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подготовка встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште официально еще не стартовала. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что подготовка к встрече Путина и Трампа начнется после беседы Сергея Лаврова и Марко Рубио.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил, что большинство политиков Евросоюза попытаются сорвать саммит лидеров России и США, намеченный в Будапеште.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.

    Комментарии (0)
    21 октября 2025, 05:53 • Новости дня
    Пассажира избили и вытолкали из автобуса за русский язык во Львове

    Tекст: Денис Тельманов

    Во Львове мужчина подвергся избиению и был вытолкнут из городского автобуса после того, как заговорил на русском языке.

    Инцидент произошел в одном из городских автобусов Львова, передает РИА «Новости». Поводом для конфликта стал разговор мужчины на русском языке, что вызвало агрессивную реакцию нескольких пассажиров, назвавших себя «защитниками государственного языка». Они сделали мужчине замечание, после чего началась словесная перепалка.

    В результате спор быстро перерос в физическую драку. Мужчину, продолжавшего говорить по-русски, начали избивать и силой вытолкнули из салона автобуса на глазах других пассажиров.

    Собеседник агентства отметил: «Такие случаи избиения за русскую речь неоднократно замечались в городах на западе Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, коренные жители Одессы продолжают общаться между собой на русском языке, несмотря на давление радикальных активистов. Власти Киева запретили проведение концерта рэп-группы, исполняющей песни на русском языке. Число граждан, использующих русский язык на Украине, вновь начало расти.

    Комментарии (2)
    Главное
    На перерабатывающих нефть из России НПЗ Венгрии и Румынии произошли взрывы
    Bloomberg: Европа разработала план из 12 пунктов по украинскому урегулированию
    Эксперт объяснила угрозы Польши задержать самолет Путина
    Американские СМИ назвали нового возможного владельца CNN
    Аэропорт в Финляндии оказался на грани закрытия без рейсов из России
    Российская гимнастка завоевала лидерство в квалификации ЧМ в Джакарте
    Заслуженный юрист разъяснил, как разнять подростковую драку и не нарушить закон

    Евросоюз приговорил себя к крупному энергетическому кризису

    Евросоюз полон решимости отказаться от российского газа, даже если на Украине воцарится мир. Совет ЕС принял поэтапный план отказа в течение следующих двух лет. Что будет с российском газом, от которого откажутся европейцы? И как справятся европейские потребители с желанием властей? Подробности

    Перейти в раздел

    Главком ВСУ сослал конкурента в Харьков

    Очередная реформа ВСУ стала поводом вспомнить прошлые конфликты для руководства украинской армии. По мнению экспертов, назначение генерал-майора Михаила Драпатого командующим объединенными силами противника в Харьковской области стало попыткой главкома Александра Сырского побороть своего потенциального конкурента. Что ждет Драпатого на новой должности, и что это означает для ВС России? Подробности

    Перейти в раздел

    «В бою и госпитале у меня была мантра – «это игра»

    «В реанимации такой суровый врач сказал: держись и борись! И я подумал: коль уж меня не убил «Хаймарс», так почему я должен сдохнуть от ангины? И я справился». Ветеран СВО Дмитрий Большаков рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как заново учился говорить и перед какой жизненной развилкой стоит сегодня. Подробности

    Перейти в раздел

    Наследников Горбачева настигла карма за развал СССР

    «Тут просматривается пресловутая карма – в свое время именно политика Михаила Горбачева привела к тому, что отсоединение республик Прибалтики от СССР стало возможным, и вот теперь это бумерангом возвращается к его потомкам». Такими словами политологи комментируют беспрецедентное решение Верховного суда Литвы. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

      XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    • Зеленский прилетел в США за «топором войны»

      В пятницу Владимир Зеленский прилетит в США, чтобы выпросить у президента Дональда Трампа ракеты класса «Томагавк», которых у Пентагона более четырех тысяч по 2,5 млн долларов за штуку. Окончательного решения пока нет. Каким оно, скорее всего, будет?

    • Непереводимый гений. Почему Пушкин был нужен России?

      Почему в России все вокруг названо в честь Пушкина? Почему он занимает центральное место в истории русской культуры? Почему Пушкин – наше всё? Если он является создателем русского литературного языка, то что было с русской литературой до него?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • График выплат пенсий в ноябре 2025 года: когда перечислят деньги, кому поднимут пенсии

      Ноябрь 2025 года принесет россиянам дополнительные выходные, приуроченные к Дню народного единства. Согласно утвержденному производственному календарю, отдых продлится три дня подряд – со 2 по 4 ноября. При этом суббота, 1 ноября, станет рабочим днем. Такое смещение графика напрямую затрагивает и финансовые вопросы, в том числе сроки перечисления пенсий.

    • Как сохранить яблоки до весны: проверенные методы хранения, сорта и температурный режим

      Сохранение урожая яблок до весны – задача, с которой сталкиваются как опытные садоводы, так и любители фруктов. Правильное хранение позволяет сохранить их вкусовые качества и питательную ценность на несколько месяцев. Длительная лежкость зависит от трех факторов: выбора подходящего сорта, правильной подготовки яблок к закладке и создания оптимальных условий хранения. Какие сорта подходят для зимнего хранения, а также что советуют эксперты для поддержания витаминов и микроэлементов в яблоках?

    • Индексация пенсий и разовые выплаты пенсионерам в 2026 году: кто и сколько может получить

      Начиная с 2026 года система начисления пенсий претерпит важные изменения, направленные на усиление социальной защиты граждан старшего поколения. Ключевым нововведением станет принцип двухэтапной индексации, предполагающий разделение процесса на два значимых компонента. Что это значит для пенсионеров, как именно будет работать новая схема перерасчета выплат, а также в какие сроки ждать повышения?

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации