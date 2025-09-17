На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.2 комментария
Депутат Рады Дмитрук сообщил о назначении награды за его убийство
Украинский депутат Артем Дмитрук заявил о существовании награды в размере 300 тыс. долларов за его убийство, указывая на практику политических убийств в стране.
Депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказал о том, что власти Украины назначили вознаграждение в размере 300 тыс. долларов за его ликвидацию, передаетТАСС.
По словам Дмитрука, система организации политических убийств киевских властей предусматривает подобные публичные вознаграждения. Он привел пример, что в информационной повестке распространялись сообщения: «кто первый его убьет».
Дмитрук занимает позицию независимого депутата и поддерживает каноническую Украинскую православную церковь. Ранее он сообщал о попытках покушения на него и применении пыток. В августе 2024 года Дмитрук смог выехать из Украины в Лондон.
Ранее нефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский использовал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне для легализации своего присутствия на посту.
Также депутаты Верховной рады Александр Дубинский и Артем Дмитрук направили официальное письмо президенту США Дональду Трампу с требованием включить в будущий договор по Украине пункт о прекращении преследования верующих и политических репрессий.