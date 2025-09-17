Tекст: Вера Басилая

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук рассказал о том, что власти Украины назначили вознаграждение в размере 300 тыс. долларов за его ликвидацию, передаетТАСС.

По словам Дмитрука, система организации политических убийств киевских властей предусматривает подобные публичные вознаграждения. Он привел пример, что в информационной повестке распространялись сообщения: «кто первый его убьет».

Дмитрук занимает позицию независимого депутата и поддерживает каноническую Украинскую православную церковь. Ранее он сообщал о попытках покушения на него и применении пыток. В августе 2024 года Дмитрук смог выехать из Украины в Лондон.

Ранее нефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский использовал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне для легализации своего присутствия на посту.

Также депутаты Верховной рады Александр Дубинский и Артем Дмитрук направили официальное письмо президенту США Дональду Трампу с требованием включить в будущий договор по Украине пункт о прекращении преследования верующих и политических репрессий.

