В Раде попросили Трампа предусмотреть прекращение репрессий против УПЦ и оппозиции

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, депутаты Верховной рады Александр Дубинский и Артем Дмитрук направили официальное письмо президенту США Дональду Трампу, потребовав включить в будущий договор по Украине пункт о прекращении преследования верующих и политических репрессий.

В письме утверждается, что на Украине сейчас содержится семь тысяч гражданских заложников, призывавших к миру и выборам. По словам депутатов, давление оказывается на Украинскую православную церковь, оппозицию, а также подавляется свобода слова.

«Это сделано с одной простой целью – даже если Зеленский будет отстранен от власти, знамя вечной войны с Россией тут же подхватит кто-то другой», – говорится в письме.

Освобождение всех, кто подвергся преследованиям, прекращение мобилизации и снятие санкций против украинских граждан названы обязательными условиями перемирия.

В письме также утверждается, что «карательное государство» поддерживается фондами Сороса для устранения сторонников мира из политической и общественной жизни.

Ранее Дональд Трамп и помощник президента России Юрий Ушаков подтверждали намерение встретиться 15 августа на Аляске для обсуждения мирного урегулирования украинского кризиса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе задержали двух священнослужителей канонической Украинской православной церкви.

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний обсудил с папой Львом XIV ситуацию вокруг УПЦ во время встречи в Ватикане.

Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести предписала канонической Украинской православной церкви до 18 августа разорвать связи с Русской православной церковью и публично объявить об этом.

