Встреча президентов России и США на Аляске – это начало длинного пути, а не завершение тех потрясений, через которые проходит сейчас человечество. И она имеет фундаментальный смысл для всех нас.0 комментариев
Украинские депутаты напомнили Трампу о репрессиях в отношении УПЦ
В Раде попросили Трампа предусмотреть прекращение репрессий против УПЦ и оппозиции
Украинские депутаты обратились к Дональду Трампу с просьбой учесть прекращение гонений на УПЦ и политических репрессий в условиях мирного договора.
Как передает ТАСС, депутаты Верховной рады Александр Дубинский и Артем Дмитрук направили официальное письмо президенту США Дональду Трампу, потребовав включить в будущий договор по Украине пункт о прекращении преследования верующих и политических репрессий.
В письме утверждается, что на Украине сейчас содержится семь тысяч гражданских заложников, призывавших к миру и выборам. По словам депутатов, давление оказывается на Украинскую православную церковь, оппозицию, а также подавляется свобода слова.
«Это сделано с одной простой целью – даже если Зеленский будет отстранен от власти, знамя вечной войны с Россией тут же подхватит кто-то другой», – говорится в письме.
Освобождение всех, кто подвергся преследованиям, прекращение мобилизации и снятие санкций против украинских граждан названы обязательными условиями перемирия.
В письме также утверждается, что «карательное государство» поддерживается фондами Сороса для устранения сторонников мира из политической и общественной жизни.
Ранее Дональд Трамп и помощник президента России Юрий Ушаков подтверждали намерение встретиться 15 августа на Аляске для обсуждения мирного урегулирования украинского кризиса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе задержали двух священнослужителей канонической Украинской православной церкви.
Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний обсудил с папой Львом XIV ситуацию вокруг УПЦ во время встречи в Ватикане.
Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести предписала канонической Украинской православной церкви до 18 августа разорвать связи с Русской православной церковью и публично объявить об этом.