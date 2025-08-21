Депутат Рады Дмитрук раскрыл истинную цель поездки Зеленского к Трампу

Tекст: Ирма Каплан

Дмитрук считает, что встреча Трампа и Зеленского ничего не изменила, мир не стал ближе, а война не приблизилась к завершению.

«Зеленский все так же ежедневно убивает людей: на фронте и в тылу. Военных и гражданских, детей и стариков, женщин и мужчин. Всех без разбора. Значит, и эта поездка была использована им лишь ради пиар-картинки, а не ради народа. Он снова легализует свое преступное присутствие», – заявил Дмитрук ТАСС.

Он считает, что для реального разговора по существу Украину должен представлять легитимный лидер, в том числе на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным.

«Для Украины любая встреча о мире важна. Но пока на этих встречах нет легитимного лидера Украины, настоящего политического субъекта, мира не будет. Я убежден: настоящие переговоры о мире будут идти не с актерами и марионетками, а с теми, кто способен брать на себя ответственность за будущее народов», – сказал он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о координации действий между Москвой, Вашингтоном и Киевом для подготовки личной встречи Путина и Зеленского.

При этом New York Times заявила, что Владимир Путин согласится на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским только для принятия капитуляции Украины.

