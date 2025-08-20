Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.5 комментариев
NYT: Путин встретится с Зеленским только для принятия капитуляции Украины
Президент России Владимир Путин согласится на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским только для принятия капитуляции Украины, пишет New York Times.
Российский лидер якобы испытывает глубокое презрение к Зеленскому и почти никогда не называет его по имени, отмечает New York Times.
Кремль настаивает на нелегитимности Зеленского, а российское телевидение называет его «клоуном».
Однако бывший президент США Дональд Трамп считает, что встреча Путина и Зеленского необходима для окончания конфликта. Трамп заявил, что начал подготовку к такой встрече во время телефонного разговора с Путиным.
Издание обратило внимание на то, что в Кремле не исключают возможности встречи, но не говорят о ее скором проведении. Аналитики считают, что Путин согласится на встречу только в том случае, если Зеленский будет готов принять ключевые требования России.
По мнению газеты, Путин согласится на встречу с Зеленским, если Кремль будет удовлетворен уступками, на которые готов пойти руководитель киевского режима. Встреча один на один позволила бы Путину и Зеленскому выглядеть как равные.
В феврале Путин вызвал недовольство Трампа, предположив, что конфликт может закончиться только в случае замены правительства Зеленского временной администрацией под эгидой ООН.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом сообщил о координации действий между Москвой, Вашингтоном и Киевом для подготовки личной встречи президента России Владимира Путина и Зеленского.
По данным СМИ, Британия и ЕС начали разрабатывать новые антироссийские санкции на случай срыва трехсторонней встречи президентов России, США и главы киевского режима.