Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Белый дом заявил о подготовке встречи Путина и Зеленского
Белый дом: Вэнс, Рубио и Уиткофф занялись организацией переговоров Путина с Зеленским
Белый дом сообщил о начале активной координации между США, Россией и Украиной для подготовки личной встречи президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф займутся координацией работы с Россией и Украиной для скорейшей организации встречи между лидерами, передает ТАСС.
«Президент Трамп поговорил по телефону с президентом Путиным, и он согласился перейти на следующий этап мирного процесса – к организации встречи президента Путина и президента Зеленского, за которой при необходимости последует трехсторонняя встреча президента Путина, президента Зеленского и президента Трампа», – заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Ранее Трамп выразил надежду на проведение трехсторонней встречи по Украине. Он заявил, что начал подготовку к встрече Путина и Зеленского.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности России к любым форматам переговоров по Украине.
Издание AFP писало, что Зеленский отклонил предложение о переговорах в Москве.