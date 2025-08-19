Белый дом заявил о подготовке встречи Путина и Зеленского

Белый дом: Вэнс, Рубио и Уиткофф занялись организацией переговоров Путина с Зеленским

Tекст: Валерия Городецкая

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф займутся координацией работы с Россией и Украиной для скорейшей организации встречи между лидерами, передает ТАСС.

«Президент Трамп поговорил по телефону с президентом Путиным, и он согласился перейти на следующий этап мирного процесса – к организации встречи президента Путина и президента Зеленского, за которой при необходимости последует трехсторонняя встреча президента Путина, президента Зеленского и президента Трампа», – заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ранее Трамп выразил надежду на проведение трехсторонней встречи по Украине. Он заявил, что начал подготовку к встрече Путина и Зеленского.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности России к любым форматам переговоров по Украине.

Издание AFP писало, что Зеленский отклонил предложение о переговорах в Москве.