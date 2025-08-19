  • Новость часаБелый дом допустил поддержку Украины с воздуха
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Страх Зеленского потерять власть мешает миру на Украине
    Мединский: Финны обстреливали Ленинград и гордились убийствами женщин и детей
    В США заявили о тайной подготовке Залужного к выборам президента Украины
    Магнитная буря началась из-за корональной дыры на Солнце
    Каллас пообещала новые санкции против России
    Американцы считают Путина сильным лидером
    Белый дом признал отдаление мира на Украине из-за Байдена
    Захарова обратилась к «чикатилам киевскорежимным»
    Орбан предложил провести саммит лидеров ЕС с Россией
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украина между военным поражением и дипломатическим крахом

    Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.

    0 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Табор русофобов проигрывает плану России

    Владимир Путин смог в ходе сложнейшей геополитической игры разбить позицию европейской коалиции по украинскому вопросу и сделать план России доминирующим.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Шоу в Белом доме завершило подчинение Европы

    Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.

    6 комментариев
    19 августа 2025, 20:54 • Новости дня

    Белый дом заявил о подготовке встречи Путина и Зеленского

    Белый дом: Вэнс, Рубио и Уиткофф занялись организацией переговоров Путина с Зеленским

    Белый дом заявил о подготовке встречи Путина и Зеленского
    @ Eric Lee/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белый дом сообщил о начале активной координации между США, Россией и Украиной для подготовки личной встречи президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стивен Уиткофф займутся координацией работы с Россией и Украиной для скорейшей организации встречи между лидерами, передает ТАСС.

    «Президент Трамп поговорил по телефону с президентом Путиным, и он согласился перейти на следующий этап мирного процесса – к организации встречи президента Путина и президента Зеленского, за которой при необходимости последует трехсторонняя встреча президента Путина, президента Зеленского и президента Трампа», – заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    На ваш взгляд
    Результаты переговоров на Аляске и в Вашингтоне вы восприняли:




    Результаты

    Ранее Трамп выразил надежду на проведение трехсторонней встречи по Украине. Он заявил, что начал подготовку к встрече Путина и Зеленского.

    Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о готовности России к любым форматам переговоров по Украине.

    Издание AFP писало, что Зеленский отклонил предложение о переговорах в Москве.

    19 августа 2025, 14:55 • Новости дня
    Лавров прокомментировал оплату топлива наличными делегацией России на Аляске

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД Сергей Лавров высказался по поводу информации о необходимости оплаты топлива российской делегацией наличными во время визита на Аляску.

    Министр иностранных дел России заявил, что любая страна оплачивает расходы своей делегации при зарубежных визитах, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул: «За топливо всегда нужно платить. Наличными или нет – это не имеет значения. Это расходы, которые всегда несет страна, чье руководство с соответствующей делегацией посещает другое государство».

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио в интервью NBC News сообщил, что российской делегации пришлось платить за топливо наличными из-за невозможности использовать американскую банковскую систему. Проблема возникла на Аляске, где 15 августа на военной базе прошла встреча президентов России и США.

    В переговорах принимали участие Владимир Путин, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, Марко Рубио и Стивен Уиткофф. В ходе пресс-конференции после встречи Путин заявил, что основной темой саммита стало урегулирование украинского конфликта. Также российский президент пригласил Трампа в Москву и выразил надежду на восстановление сотрудничества между странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская делегация оценили свитер министра иностранных дел России Сергея Лаврова с символикой СССР на саммите на Аляске. Президент США Дональд Трамп и его команда во время переговоров в Анкоридже проявили искренний настрой на достижение долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

    Комментарии (10)
    19 августа 2025, 15:57 • Новости дня
    Мединский увидел символизм в фото Трампа и Зеленского из Овального кабинета

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Владимир Мединский прокомментировал совместное фото лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского из Овального кабинета.

    В своем Telegram-канале Мединский назвал любопытным тот факт, что на карте, попавшей в объектив, название Украины разместилось только на западной части страны.

    Он также обратил внимание на портреты бывших американских президентов – Авраама Линкольна, Улисса Гранта и Джорджа Вашингтона. По его словам, их объединяет роль России в судьбе США. Он напомнил, что Екатерина II в 1780 году подписала Декларацию о вооруженном морском нейтралитете, что помогло молодой американской республике избежать морской блокады со стороны Британии.

    Мединский также напомнил, что в 1863 году император Александр II отправил две военные эскадры для охраны побережья США. «Это называлось «демонстрацией флага»: готовность к действиям по защите США. Флаг был Андреевский», – написал Мединский. Он также процитировал министра иностранных дел России того времени Александра Горчакова о желании «сохранения неразделенной нации».

    Напомним, перед началом закрытой части переговоров между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Овальном кабинете появилась карта с отмеченными бежевым цветом историческими регионами России.

    Зеленский заявил, что подробно показал Трампу детали военной ситуации на карте Украины.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 19:50 • Видео
    Трамп усмирил Зеленского

    В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 11:17 • Новости дня
    Захарова назвала «адом» сравнение Стуббом Украины с Финляндией 1944 года
    Захарова назвала «адом» сравнение Стуббом Украины с Финляндией 1944 года
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко раскритиковала слова президента Финляндии Александра Стубба, назвав их «адом» из-за сравнения урегулирования ситуации на Украине с ситуацией в Финляндии в 1944 году.

    Мария Захарова резко раскритиковала в своем Telegram-канале слова президента Финляндии Александра Стубба, который на встрече в Вашингтоне сравнил возможное урегулирование конфликта на Украине с перемирием 1944 года между СССР и Финляндией. Захарова назвала реплику Стубба «адом» и выразила сомнение, осознал ли президент Финляндии исторический контекст своих слов.

    Захарова напомнила, что Финляндия находилась в состоянии вооруженного конфликта с СССР С 1939 по 1940 и с 1941 по 1944 годы, а в годы Второй мировой войны выступила на стороне гитлеровской Германии. По ее словам, финские войска принимали участие в блокаде Ленинграда, которую суд в Петербурге признал преступлением против человечности и геноцидом народов СССР.

    Дипломат указала, что финские власти несут ответственность за военные преступления против мирного населения, включая создание концентрационных лагерей в Советской Карелии, где из 50 тыс. человек треть погибла от голода, холода и жестоких условий. Захарова также отметила, что Финляндия признала свою вину на послевоенных процессах в 1946 году.

    Напоминая о Московском перемирии 1944 года, Захарова подчеркнула, что Финляндия тогда отказалась от союза с Гитлером и выступила против недавних немецких союзников. По мнению Захаровой, если Стубб хочет следовать примеру 1944 года, ему стоит выступать против «киевского режима» и нынешних западных союзников.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб во время визита в США заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть найдено в ближайшем будущем. Он заявил: «Если я посмотрю на положительную сторону того, где мы сейчас находимся, мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году».

    Позже Стубб, оправдываясь за свои слова пояснил, что ситуация в 1944 году была иной, поскольку у Финляндии тогда «не было выбора».

    Комментарии (7)
    19 августа 2025, 15:28 • Новости дня
    Трамп исключил возвращение Крыма Украине
    Трамп исключил возвращение Крыма Украине
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп в интервью каналу Fox News подчеркнул, что считает невозможным как возврат Крыма, так и присоединение Украины к НАТО.

    Президент США Дональд Трамп считает невозможными как возвращение Крыма Украине, так и вступление Киева в НАТО, сообщает ТАСС. «Обе эти вещи невозможны», – отметил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп прокомментировал перспективу членства Украины в западном военном альянсе.

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Трамп признал Крым частью России и оказал давление на Владимира Зеленского.

    Комментарии (9)
    19 августа 2025, 14:51 • Новости дня
    Лавров призвал Зеленского отменить дискриминирующие законы перед переговорами
    Лавров призвал Зеленского отменить дискриминирующие законы перед переговорами
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров указал на необходимость отмены законов, ущемляющих права русскоязычных, до начала возможных переговоров Киева с Москвой.

    Владимир Зеленский должен отменить принятые при нем законы, которые дискриминируют и буквально «истребляют» права русскоязычного населения на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия-24», передает ТАСС.

    По словам Лаврова, именно при Зеленском были приняты законы, ограничивающие языковые и образовательные права, доступ к СМИ на русском языке, а также право на свою религию.

    Глава российского МИД подчеркнул: «Никто не говорит о том, что ему, прежде чем идти на переговоры, неплохо было бы эти законы отменить». Он отметил, что западные партнеры считают Зеленского тем, кто должен обеспечивать договоренности с Россией, не затрагивая вопрос дискриминационных законов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о готовности рассматривать любые форматы переговоров по урегулированию конфликта на Украине, включая двусторонние и трехсторонние встречи.

    Лавров подчеркнул, что любые контакты с участием первых лиц по Украине должны быть тщательно подготовлены.

    Он также отметил, что если Владимир Зеленский действительно заботится о соблюдении конституции, то должен выполнять статьи о правах русскоязычного населения. Лавров заявил, что заявления европейских лидеров о якобы неспровоцированном нападении России на Украину не соответствуют действительности.

    Комментарии (11)
    19 августа 2025, 12:19 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по снабжающему ВСУ в Донбассе горючим НПЗ
    ВС России нанесли групповой удар по снабжающему ВСУ в Донбассе горючим НПЗ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на вторник ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу, снабжающему горючим группировки ВСУ в Донбассе.

    В итоге цель удара была достигнута, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, цеху сборки БПЛА.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

    Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы, снаряд американской РСЗО HIMARS и 117 беспилотников, отчитались в Минобороны.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 665 самолетов, 283 вертолета, 78 217 беспилотников, 625 ЗРК, 24 661 танк и других бронемашин, 1 587 боевых машин РСЗО, 28 699 орудий полевой артиллерии и минометов, 39 934 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне ВС России за сутки уничтожили до 100 беспилотников ВСУ UJ-22 и «Паляница».

    В минувшие выходные ВС России поразили склады боеприпасов и места хранения дронов ВСУ.

    Ранее они поразили объекты ВПК и транспортной инфраструктуры ВСУ.

    Комментарии (0)
    19 августа 2025, 14:35 • Новости дня
    Дизайнер рассказал об истории костюма Зеленского для встречи с Трампом

    Зеленский надел на встречу с Трампом костюм, сшитый ко Дню независимости Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом выбрал костюм, который изначально предназначался для празднования Дня независимости Украины, сообщил журналу Women’s Wear Daily дизайнер Виктор Анисимов.

    Издание Women's Wear Daily рассказало, что Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом был одет в костюм, который изначально предназначался для празднования Дня независимости Украины. Дизайнер Виктор Анисимов сообщил, что работал над костюмом с января, задолго до планирования визита Зеленского в Белый дом, передает ТАСС.

    По словам Анисимова, он лично встречался с Зеленским в пятницу накануне подтверждения визита к Трампу, обсуждая детали костюма именно для торжеств 24 августа. Уже тогда Зеленский решил, что этот наряд лучше всего подойдет для встречи с американским лидером.

    Сам костюм журнал охарактеризовал как официальный «военный жакет во французском стиле, выполненный из армейской холщовой ткани».

    Анисимов подготовил два варианта, в черном и синем цвете. Дизайнер подчеркнул, что смена имиджа Зеленского не связана со скандалом после предыдущего визита в Белый дом, когда западный журналист критиковал главу киевского режима за отказ от делового костюма.

    «Но нет, он решил, что мы должны продолжать. Он не обсуждает эту тему [со мной]. Мы продолжаем делать нашу работу, но мы знаем об этой ситуации», – заявил Анисимов.

    Ранее Владимиру Зеленскому рекомендовали отказаться от привычного стиля и выбрать строгий деловой костюм перед встречей с президентом США Дональдом Трампом.

    Зеленский приехал в резиденцию американского президента в черном костюме, а часть украинской делегации прибыла в Белый дом в неформальной одежде.

    Американские журналисты в Белом доме оценили выбор одежды Зеленского для встречи с Трампом.

    Комментарии (5)
    19 августа 2025, 19:19 • Новости дня
    Мединский: Финны обстреливали Ленинград и гордились убийствами женщин и детей

    Мединский напомнил Стуббу о финских обстрелах Ленинграда в 1941 году

    Мединский: Финны обстреливали Ленинград и гордились убийствами женщин и детей
    @ Борис Кудояров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Владимир Мединский напомнил о финских обстрелах Ленинграда, процитировав материалы финской прессы за осень 1941 года.

    Мединский в своем Telegram-канале прокомментировал слова президента Финляндии Александра Стубба об «опыте взаимодействия с Россией» на переговорах в Вашингтоне. Помощник российского лидера отметил, что упомянутый финский опыт включал артиллерийские обстрелы Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

    «Почему-то считается, что финны не обстреливали Ленинград. Обстреливали. И гордились тем, что убивают женщин и детей», – написал он. Мединский напомнил, что газета «Ууси Суоми» в 1941 году писала: «Снова бьет наша тяжелая артиллерия. Пять батарей одновременно начинают посылать пламенные приветы русским».

    По словам Мединского, сейчас подобные действия в Финляндии называют «опытом взаимодействия».

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб во время визита в США заявил, что урегулирование конфликта на Украине может быть найдено в ближайшем будущем. Он заявил: «Если я посмотрю на положительную сторону того, где мы сейчас находимся, мы нашли решение в 1944 году, и я уверен, что мы сможем найти решение в 2025 году».

    Позже Стубб, оправдываясь за свои слова, пояснил, что ситуация в 1944 году была иной, поскольку у Финляндии тогда «не было выбора».

    Спикер МИД России Мария Захарова назвала «адом» сравнение Стуббом Украины с Финляндией 1944 года.

    Комментарии (29)
    19 августа 2025, 12:41 • Новости дня
    Макрон: Гарантией безопасности Украины должна стать сильная армия
    Макрон: Гарантией безопасности Украины должна стать сильная армия
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущее соглашение о мире с Россией должно предусматривать создание мощной армии на Украине без ограничений по численности и вооружениям.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что одной из главных гарантий безопасности Украины в случае достижения мирного соглашения с Россией должна стать мощная армия, передает Le Figaro.

    На встрече с журналистами у Белого дома он отметил: «Я мог бы вновь озвучить после обеда суть этих гарантий безопасности: это мощная украинская армия, способная противостоять любой попытке нападения и сдерживать ее, поэтому никаких ограничений по численности, возможностям и вооружениям».

    По словам Макрона, наличие такой армии станет ключевым элементом для предотвращения новых атак на Украину в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина обязалась купить американское оружие на 100 млрд долларов.

    Президент Украины Зеленский на встрече в Вашингтоне отказался от требования о перемирии.

    Между тем США и европейские страны начали работу по предоставлению гарантий безопасности для Украины.

    Комментарии (23)
    19 августа 2025, 14:37 • Новости дня
    Футболистке на Украине дали желтую карточку за русскую речь

    Украинской футболистка Майбородиной показали желтую карточку за русскую речь

    Tекст: Мария Иванова

    Во время матча чемпионата на Украине футболистка одесской команды получила желтую карточку за крики на русском языке.

    Футболистка клуба «Систерс» Ирина Майбородина получила желтую карточку в матче чемпионата Украины против «Колоса» за использование русского языка, передает ТАСС.

    Инцидент произошел на 42-й минуте игры, когда главный судья Анастасия Романюк наказала спортсменку за «неспортивное поведение», выразившееся в криках на русском языке.

    Во время матча Романюк заявила: «На русском языке мы здесь не общаемся, это чемпионат Украины. Желтая карточка за несогласие».

    Встреча между командами состоялась 17 августа и завершилась победой «Систерс» со счетом 2:1.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская допустила исполнение песен на русском языке.

    Ранее ена певицу Верку Сердючку поступила жалоба после того, как она исполнила песни на русском языке в Киеве.

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет обратил внимание, что мэр Одессы Геннадий Труханов назвал город «не русским», заявляя это на русском языке.

    Комментарии (5)
    19 августа 2025, 13:05 • Новости дня
    Лавров напомнил Зеленскому о правах русских в Конституции Украины
    Лавров напомнил Зеленскому о правах русских в Конституции Украины
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что если Владимир Зеленский действительно заботится о соблюдении Конституции Украины, то должен в первую очередь выполнять статьи о правах русскоязычного населения.

    Лавров заявил, что если Зеленский действительно привержен Конституции своей страны, то ему стоит начать с выполнения первых статей основного закона, которые гарантируют права русскоязычного населения, передает ТАСС.

    В интервью «России-24» Лавров напомнил, что, несмотря на законы, запрещающие использование русского языка во многих сферах, в украинской Конституции сохраняются обязательства государства обеспечивать права русских и других национальных меньшинств. По словам министра, Зеленский во время визита в Вашингтон заявил, что не будет обсуждать вопрос территорий, ссылаясь на запрет Конституции.

    Глава МИД подчеркнул, что обязательства по защите прав национальных меньшинств не были отменены и к ним следует относиться серьезно.

    Ранее Зеленский заявил, что власти Украины готовы обсуждать мирное урегулирование, однако уступка территорий невозможна из-за Конституции Украины.

    Лавров отметил, что киевский режим не представляет интересы русскоязычных регионов и ведет русофобскую политику на территории Крыма, Севастополя, Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала киевский режим «групповым быдлом» из-за ущемления русского языка и заявлений украинских чиновников.

    Комментарии (10)
    19 августа 2025, 17:47 • Новости дня
    Орбан предложил провести саммит лидеров ЕС с Россией

    Орбан предложил на онлайн-саммите ЕС срочно собрать саммит с Россией

    Орбан предложил провести саммит лидеров ЕС с Россией
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгерский премьер Виктор Орбан выступил с инициативой экстренно организовать встречу Евросоюза и России по итогам онлайн-саммита.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с предложением собрать саммит лидеров Евросоюза с Россией, передает РИА «Новости». Он сообщил, что инициатива обсуждалась на онлайн-саммите ЕС во вторник.

    Орбан написал в соцсети Facebook (продукт компании Meta, запрещенной в РФ как экстремистская): «На повестке дня венгерская инициатива о том, чтобы Евросоюз как можно скорее предложил провести саммит Европа – Россия». Другие детали инициативы и возможные сроки обсуждения не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейская стратегия по изоляции России не дала результатов и конфликт на Украине требует дипломатического решения.

    Вопрос санкций на российско-американском саммите на Аляске не обсуждался, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Президент США Дональд Трамп допустил, что договоренности по урегулированию ситуации на Украине могут так и не быть достигнуты.

    Комментарии (9)
    19 августа 2025, 19:44 • Новости дня
    Каллас пообещала новые санкции против России

    Каллас: ЕС будет тренировать ВСУ и вводить санкции против России

    Каллас пообещала новые санкции против России
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз не доверяет договоренностям с Россией по урегулированию на Украине, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    На своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Каллас написала, что Брюссель «не верит, что Россия выполнит свои обязательства и обещания» по данному вопросу, передает ТАСС.

    Каллас подчеркнула, что, по мнению ЕС, «гарантии безопасности для Украины должны сдержать Россию и не дать ей перегруппироваться». В связи с этим, европейские страны продолжат тренировать Вооруженные силы Украины и разрабатывать новые антироссийские санкции.

    Она сообщила, что следующий пакет санкций ЕС против Москвы должен быть готов к следующему месяцу. Вопрос об ужесточении ограничительных мер будет вынесен на обсуждение министров иностранных дел и обороны Евросоюза на встрече, намеченной на 28–30 августа в Брюсселе. Общего заявления по итогам экстренного саммита ЕС пока не опубликовано.

    Ранее глава нидерландского правительства Дик Схоф заявил, что европейские страны намерены дальше поддерживать Украину и усиливать санкционное давление на Москву.

    Официальный представитель Европейской комиссии Ариана Подеста на брифинге в Брюсселе рассказала о планах ввести новый пакет санкций против России в сентябре.

    В июле МИД Эстонии сообщил о начале работы ЕС над 19-м пакетом санкций.

    Комментарии (6)
    19 августа 2025, 12:31 • Новости дня
    Рубио возглавил разработку гарантий безопасности для Украины

    Госсекретарь США Рубио возглавил разработку гарантий безопасности для Украины

    Рубио возглавил разработку гарантий безопасности для Украины
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио назначен руководителем целевой группы, разрабатывающей гарантии безопасности для Украины, в которую войдут советники по нацбезопасности и представители НАТО, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

    По данным WSJ, госсекретарь США Марко Рубио возглавит целевую группу по разработке гарантий безопасности для Украины, передает ТАСС.

    Решение было принято после консультаций между президентом США и лидерами европейских стран. В группу войдут советники по национальной безопасности и представители НАТО, при этом Вашингтон получит ключевую координирующую роль.

    Европейские чиновники рассказали изданию, что будущие гарантии безопасности будут предусматривать военное присутствие, поставки вооружений, организацию систем противовоздушной обороны и контроль за прекращением боевых действий. По словам источников, «существует ряд способов», которыми США смогут оказать косвенную поддержку европейским миротворцам.

    Как пишет Bloomberg, обсуждаемые соглашения будут строиться на принципах так называемой коалиции желающих. В перспективе возможен вариант с многонациональными вооруженными силами, однако детали и формат будущих гарантий еще обсуждаются.

    Ранее американские и европейские лидеры на встрече в Вашингтоне согласовали начало работы над предоставлением Украине гарантий безопасности и поддержкой ее вооруженных сил.

    Зеленский заявил, Украина не будет требовать перемирия как условия для дальнейших переговоров с Россией.

    Президент России Владимир Путин после переговоров с Дональдом Трампом на Аляске согласился с доводами главы Белого дома о необходимости обеспечения безопасности Украины.

    Комментарии (10)
    19 августа 2025, 11:22 • Новости дня
    США и Европа начали работу над гарантиями безопасности для Украины

    Bloomberg: США и Европа начали работу над гарантиями безопасности для Украины

    США и Европа начали работу над гарантиями безопасности для Украины
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские и европейские лидеры на встрече в Вашингтоне согласовали начало работы над предоставлением Украине гарантий безопасности и поддержкой ее вооруженных сил, пишет Bloomberg.

    США и Европа приступили к согласованию усиленных гарантий безопасности для Украины, сообщает Bloomberg.

    Предполагается, что меры будут включать наращивание военных возможностей Украины без ограничений по численности войск, чтобы избежать давления со стороны России в будущих соглашениях.

    В понедельник на саммите в Белом доме президент США Дональд Трамп, Владимир Зеленский и европейские лидеры подтвердили готовность поддержать Украину и скоординировать усилия.

    Трамп заявил в соцсети, что «гарантии для Украины будут предоставлены разными европейскими странами при координации с США». Как уточняет агентство, о результатах саммита лидеры ЕС получат доклад во вторник в дистанционном формате.

    Пакет военных гарантий призван дополнить инициативы «коалиции желающих» во главе с Британией и Францией, со временем предусматривая и формирование многонациональных сил. Вопрос о структуре силы и деталях участия США пока остается предметом обсуждения. В ходе встречи большинство поддержало идею гарантий по типу пятой статьи НАТО, предложенную премьер-министром Италии Джорджией Мелони, но параметры еще требуют согласования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики заявили, что Киев может получить гарантии безопасности только после достижения мира с Россией. Представители Европы назвали достижение мира основным условием предоставления Украине гарантий безопасности. Владимир Зеленский отказался от требования перемирия.

    Комментарии (11)
    Главное
    Завершено следствие по делу о хищениях при возведении фортификаций в Курской области
    Участие в «Интервидении-2025» подтвердили 19 стран
    В России отменили обществознание для учеников пятых-седьмых классов
    Лавров прокомментировал оплату топлива наличными делегацией РФ на Аляске
    Дизайнер рассказал об истории костюма Зеленского для встречи с Трампом
    Футболистке на Украине дали желтую карточку за русскую речь
    В Новой Зеландии осудили первого в истории страны шпиона

    Чем Венгрия ответит Украине за удар по «Дружбе»

    Поставки российской нефти в Венгрию и Словакию полностью прекратились. Причина в Украине, которая разрушила советский нефтепровод «Дружба». Больше трех лет Киев продолжал получать доходы от прокачки нашей нефти по этой трубе, а в конце конфликта решил пойти ва-банк. Причем Украина бьет по тем, кто помогает ей газом и электроэнергией, без которых ей самой не выжить. Чем обернется этот конфликт? Подробности

    Перейти в раздел

    Встреча Трампа с Зеленским и лидерами Европы прошла по плану Путина

    «Трамп переломил позицию Киева и европейцев, и это во многом победа Путина». Так эксперты комментируют итоги переговоров Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме в понедельник. По итогам встречи президент США заявил о возможности урегулировать ситуацию на Украине без предварительного прекращения огня, а также сообщил о подготовке встречи Владимира Путина и Зеленского в ближайшие недели. Подробности

    Перейти в раздел

    Армия России научилась побеждать в «войне дронов»

    Главной ударной силой современной армии становятся беспилотники, в немалой степени заменившие артиллерию, авиацию и даже разведку. ВС РФ быстро преодолели первоначальное отставание от ВСУ в масштабах использования БПЛА на фронте. Теперь Украина проигрывает «войну дронов», которую сама же объявила. Подробности

    Перейти в раздел

    Самолеты ВСУ подтягивают Молдавию к украинскому конфликту

    Молдавия разместила на своем военном аэродроме Маркулешты несколько украинских самолетов, в том числе военно-транспортные. Власти подчеркивают, что пребывание авиации «проводится в строгом соответствии с законодательством», однако, как говорят эксперты, появление украинских самолетов в республике несет в себе определенные риски для республики. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп усмирил Зеленского

      В ходе открытой части встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Владимир Зеленский сказал ему спасибо 11 раз за четыре минуты. Европейцы из «партии войны» тоже пытались подмазаться к хозяину. Однако разжалобить Трампа не получилось, он настоял на своем.

    • Зеленского ждет экзекуция

      В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    • Молдавия против Санду. Кто кого?

      В воскресенье в Молдавии пройдут митинги протеста, направленные против президента Майи Санду и правящей партии PAS. Какова обстановка в стране перед парламентскими выборами? И есть ли шанс на то, что они станут для молдавских властей катастрофой, несмотря на все ухищрения Санду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации