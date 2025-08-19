Трамп заявил о планах подготовить встречу Путина и Зеленского

Tекст: Антон Антонов

Трамп сообщил, что после переговоров с европейскими лидерами в Белом доме он позвонил российскому президенту, передает РИА «Новости».

Кроме того, он заявил, что «начал подготовку ко встрече, место которой будет определено, между президентом Путиным и президентом Зеленским».

«После этой встречи у нас будет трехсторонняя, в которую войдут оба президента и я», – заявил Трамп.

По словам Трампа, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф займутся координацией с Россией и Украиной.



Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели 40-минутный телефонный разговор по инициативе американской стороны. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп поддержали «продолжение прямых переговоров между делегациями России и Украины». При этом, как сообщил Ушаков, «обсуждалась идея о том, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон, то есть тех представителей, которые участвуют в упомянутых прямых переговорах».