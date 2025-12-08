Bloomberg: Пекин и Токио обвинили друг друга после инцидента с радаром

Tекст: Дмитрий Зубарев

Япония и Китай обменялись взаимными обвинениями после того, как, по словам Токио, китайские истребители нацелили свои радиолокационные системы управления огнем на японские военные самолеты, сообщает Bloomberg.

Инцидент произошел на выходных над открытым морем к юго-востоку от Окинавы: истребители J-15 с авианосца Liaoning несколько раз захватывали японские F-15 на сопровождение.

Высокопоставленный представитель МИД Японии вызвал посла Китая для выражения протеста, а Пекин в ответ заявил о «ложных обвинениях» и также направил протест Токио.

В заявлении китайского МИД отмечается: «Японская сторона, раздувая так называемую проблему «облучения радаром», сознательно возводит напраслину на Китай, чтобы нагнетать напряженность и вводить международное сообщество в заблуждение».

Официальный представитель правительства Японии Минору Кихара подчеркнул, что Токио «будет и дальше реагировать спокойно и решительно», поддерживая диалог с Пекином. Кихара отметил, что пока не замечено изменений в контроле Китая над экспортом редкоземельных металлов, несмотря на сообщения японских СМИ о задержках с разрешениями на импорт.

Эксперты напоминают, что захват цели огневым радаром рассматривается как враждебное действие, поскольку предшествует возможному применению оружия. Этот инцидент стал очередным витком напряженности на фоне недавних высказываний премьер-министра Японии Санаэ Такаити о том, что попытка Китая силой взять Тайвань может стать «угрозой для выживания» Японии, а также последующих экономических и дипломатических мер Пекина против Токио.

