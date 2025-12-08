На Солнце зафиксировали редкую вспышку класса Х

На Солнце зафиксировали первую в году вспышку X-класса

Tекст: Мария Иванова

На Солнце утром в понедельник зафиксирована вспышка высшей категории X, сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Взрыв произошел в 8.01 по московскому времени, его мощность оценили в X1.1, а продолжительность составила около 15 минут.

По информации ученых, вспышка имела импульсный характер, что обычно не сопровождается выбросами плазмы. Однако на первых видеозаписях с орбиты заметны движения солнечного вещества, что позволяет предположить, что часть плазмы могла уйти в межпланетное пространство. В то же время вероятность воздействия события на Землю оценивается как очень низкая.

Комплекс пятен 4294-4296-4298, крупнейший на Солнце в текущем году, впервые начал сбрасывать накопленную энергию. При этом взрыв произошел не в самой крупной, а в наименьшей из групп – 4298, площадь которой составляет 120 условных единиц, в то время как 4294 и 4296 – это 800 и 680 единиц соответственно. В двух крупнейших областях за прошедшую неделю не было даже вспышек средней мощности.

Ученые подчеркивают, что ключевой вопрос сейчас – был ли все же выброс плазмы и куда он направляется. Также специалисты отмечают, что событие оказалось неожиданным: вероятность вспышки в группе 4298, по прогнозам NOAA, составляла всего 1%, однако именно этот сценарий реализовался.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером 6 декабря произошли две солнечные вспышки предпоследнего класса М. Утром 9 декабря выброс плазмы, вызванный этими вспышками, достигнет Земли.

Ранее ученые Института космических исследований РАН допустили влияние образования пятен на Солнце на геомагнитную обстановку.