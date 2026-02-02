Если бы вы в каком-нибудь 1990 году спросили специалистов, кто является мировым лидером в производстве редкоземов, они бы вам не моргнув глазом ответили: конечно же, США. На втором месте, само собой, СССР. Как же так получилось, что спустя тридцать лет почти монополистом стал Китай?8 комментариев
Под Кировом подняли сошедшие с рельсов вагоны
В Кировской области завершили подъем всех вагонов после схода, а поезда снова смогут пройти по одному из путей уже сегодня.
Все вагоны грузового поезда, сошедшие с рельсов на перегоне Оричи – Шалегово, были подняты, передает РИА «Новости».
Электроснабжение участка восстановили, специалисты продолжают ремонтировать поврежденные железнодорожные пути.
Власти Кировской области уточнили, что движение поездов по одному из путей запланировано открыть в течение дня.
Для перевозки пассажиров пригородных электричек и поездов дальнего следования организовали 25 автобусов, которые будут курсировать до полного восстановления железнодорожного сообщения.
По данным Горьковской железной дороги, происшествие произошло в воскресенье, пострадавших среди людей нет, восстановительные работы продолжаются с участием специальных поездов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, три поезда дальнего следования задерживаются из-за происшествия на перегоне Оричи – Шалегово под Кировом. Двадцать один вагон грузового поезда сошел с рельсов в Кировской области.