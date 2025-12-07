РАН: Выброс плазмы от Солнца от ночной вспышки достигнет Земли 9 декабря

Tекст: Дарья Григоренко

«Двойная вспышка M-класса, произошедшая вчера в интервале между 22:00 мск и полуночью, сопровождалась довольно сильным выбросом плазмы в сторону Земли. Согласно наблюдениям, облако плазмы достигнет нашей планеты во вторник, 9 декабря, ориентировочно в первой половине дня», – говорится в сообщении лаборатории, передает ТАСС.

Специалисты отмечают, что пока нет прогноза относительно возможного нового выброса плазмы.

Ранее сообщалось, что две солнечные вспышки предпоследнего класса М зарегистрированы вечером 6 декабря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые сообщили о сильной вспышке на Солнце. Специалисты ранее зафиксировали мощную вспышку класса M14. В этом месяце россиянам пообещали только слабые магнитные бури.