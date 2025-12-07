Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.2 комментария
РАН: Выброс плазмы от Солнца от ночной вспышки достигнет Земли 9 декабря
Сильный выброс плазмы, вызванный двойной солнечной вспышкой M-класса, достигнет Земли во вторник, 9 декабря, в первой половине дня, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
«Двойная вспышка M-класса, произошедшая вчера в интервале между 22:00 мск и полуночью, сопровождалась довольно сильным выбросом плазмы в сторону Земли. Согласно наблюдениям, облако плазмы достигнет нашей планеты во вторник, 9 декабря, ориентировочно в первой половине дня», – говорится в сообщении лаборатории, передает ТАСС.
Специалисты отмечают, что пока нет прогноза относительно возможного нового выброса плазмы.
Ранее сообщалось, что две солнечные вспышки предпоследнего класса М зарегистрированы вечером 6 декабря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые сообщили о сильной вспышке на Солнце. Специалисты ранее зафиксировали мощную вспышку класса M14. В этом месяце россиянам пообещали только слабые магнитные бури.