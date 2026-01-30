Ученые РАН сообщили об установлении геомагнитного штиля на несколько дней

Ученые РАН сообщили о сохранении полного геомагнитного штиля до февраля

Tекст: Мария Иванова

Геомагнитная обстановка стабилизировалась и останется спокойной как минимум до начала февраля, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

По данным специалистов, остаточные возмущения, вызванные корональной дырой, уже завершились, и сейчас геомагнитная активность находится на минимальном уровне.

Эксперты отмечают, что температура и скорость солнечного ветра остаются немного выше нормы, однако это не влияет на ситуацию. «В ближайшие 2-3 дня, как минимум до начала февраля, ожидается полный штиль», – подчеркнули в лаборатории.

Вспышечная активность на Солнце в целом остается очень низкой, хотя за последние десять часов было зарегистрировано уже пять небольших вспышек, что больше, чем в предыдущие сутки. Ученые связывают это с появлением новых активных областей на обратной стороне Солнца, однако их размеры и энергетический потенциал значительно ниже обычного.

Специалисты полагают, что солнечная активность продолжит снижаться и может перейти в длительную фазу депрессии, которая продлится до двух месяцев. О развитии ситуации в лаборатории пообещали сообщить дополнительно.

При этом накануне ученые прогнозировали рост солнечных вспышек в ближайшие сутки.

Ранее ученые предупредили о росте геомагнитной активности из-за корональной дыры на Солнце.

Также ученые сообщали о крупном двойном взрыве на обратной стороне Солнца.