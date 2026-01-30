  • Новость часаМосква указала на стремление Германии создать сильную армию
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Россия не встраивается в тренды, а задает их

    В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис История превратила Давосский форум в ничто

    Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.

    30 января 2026, 11:12 • Новости дня

    Ученые РАН сообщили об установлении геомагнитного штиля на несколько дней

    Ученые РАН сообщили о сохранении полного геомагнитного штиля до февраля

    Tекст: Мария Иванова

    Магнитосфера Земли полностью стабилизировалась, и в ближайшие два-три дня ученые прогнозируют сохранение спокойной космической погоды без значимых возмущений.

    Геомагнитная обстановка стабилизировалась и останется спокойной как минимум до начала февраля, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

    По данным специалистов, остаточные возмущения, вызванные корональной дырой, уже завершились, и сейчас геомагнитная активность находится на минимальном уровне.

    Эксперты отмечают, что температура и скорость солнечного ветра остаются немного выше нормы, однако это не влияет на ситуацию. «В ближайшие 2-3 дня, как минимум до начала февраля, ожидается полный штиль», – подчеркнули в лаборатории.

    Вспышечная активность на Солнце в целом остается очень низкой, хотя за последние десять часов было зарегистрировано уже пять небольших вспышек, что больше, чем в предыдущие сутки. Ученые связывают это с появлением новых активных областей на обратной стороне Солнца, однако их размеры и энергетический потенциал значительно ниже обычного.

    Специалисты полагают, что солнечная активность продолжит снижаться и может перейти в длительную фазу депрессии, которая продлится до двух месяцев. О развитии ситуации в лаборатории пообещали сообщить дополнительно.

    При этом накануне ученые прогнозировали рост солнечных вспышек в ближайшие сутки.

    Ранее ученые предупредили о росте геомагнитной активности из-за корональной дыры на Солнце.

    Также ученые сообщали о крупном двойном взрыве на обратной стороне Солнца.

    27 января 2026, 12:10 • Новости дня
    Роскосмос: «Ангару-1.2М» запустят после 2035 года

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Запуск модернизированной облегченной ракеты «Ангара-1.2» планируется проводить после 2035 года, заявил замгендиректора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрий Баранов.

    Модернизированная ракета получит наименование «Ангара-1.2М», первый пуск будет возможен после 2035 года, его планируется провести с космодрома Плесецк в Архангельской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на Баранова.

    Массу полезной нагрузки для вывода на орбиту у ракеты-носителя определят по результатам проектирования. Базовая «Ангара-1.2» способна вывести на низкую околоземную орбиту 3,5 тонны.

    Ранее ракета «Ангара-А5» впервые вывела на геостационарную орбиту спутник для Минобороны России с космодрома Плесецк.

    28 января 2026, 11:59 • Новости дня
    Названа скорость движения разработанных в России луноходов с грузом

    Tекст: Мария Иванова

    Российские луноходы смогут транспортировать крупногабаритные модули международной научной лунной станции по поверхности Луны со скоростью до 400 метров в час.

    Разработанные в России луноходы смогут перевозить модули Международной научной лунной станции по поверхности Луны со скоростью до 400 метров в час, сообщил вице-президент Петербургского отделения Российской академии космонавтики Михаил Маленков на Академических чтениях по космонавтике памяти Сергея Королёва.

    Маленков отметил: «Если мы перевозим модули со скоростью 400 метров в час, мощность тяговых электродвигателей 340 Ватт. Чтобы сравнить с луноходом – мощность колеса восьмиколесного лунохода 40 Ватт». В случае, если луноходы перемещаются пустыми, их скорость достигнет километра в час, передает РИА «Новости».

    Такие машины смогут работать «лунным поездом», соединяя два лунохода в двузвенный аппарат. Ожидается, что они будут перевозить модули диаметром до четырех метров, длиной до восьми метров и весом до 18 тонн. Для посадки модули будут размещаться на ровной поверхности, а затем транспортироваться к научной базе в интересующем ученых месте.

    Кроме того, предложено использовать интеллектуальные мобильные платформы – самоходные шасси с системой локальной навигации и автоматическими стыковочными устройствами. Луноходы будут способны поворачивать все четыре колеса для движения боком и разворачиваться на месте.

    По предварительным данным, международная лунная исследовательская станция планируется к созданию к 2035 году. Соглашение между Россией и Китаем о совместном строительстве станции было подписано в ноябре 2022 года и ратифицировано президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года.

    Напомним, накануне Россия заявила о планах отправить на Луну станцию «Луна-30» с двумя луноходами.

    Роскосмос планирует построить на Луне электростанцию к 2036 году. Специалисты Роскосмоса уже определили участок для размещения будущей лунной базы.

    29 января 2026, 16:30 • Видео
    Трамп решил сменить власть на Кубе

    Вашингтон готовит полную морскую блокаду Кубы, утверждают американские СМИ. Президент США Дональд Трамп на этом фоне выступил с утверждением, будто «из-за Венесуэлы» Куба «близка к краху». Так ли это? Устоит ли Остров свободы?

    29 января 2026, 09:01 • Новости дня
    Метеорологи сообщили о третьем рекорде осадков в Москве за месяц

    В Москве за сутки выпало 14 мм осадков, установлен третий рекорд января

    Метеорологи сообщили о третьем рекорде осадков в Москве за месяц
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В Москве за сутки выпало 14 мм осадков, что стало третьим метеорологическим рекордом января и превысило показатель 1977 года почти в два раза, сообщила синоптик Татьяна Позднякова.

    В Москве установлен третий за месяц метеорологический рекорд по количеству выпавших осадков, передает Telegram-канал Поздняковой.

    По словам синоптика, за сутки на ВДНХ выпало 14 мм осадков, что значительно превышает прежний рекорд 1977 года, когда за аналогичный период зафиксировали 8,4 мм.

    Всего за двое суток в столице выпало 27 мм осадков, что составляет более половины месячной нормы. С начала января на ВДНХ зафиксировано уже 76,2 мм осадков – это 147% от нормы для первого месяца года.

    Позднякова отметила, что этот январь выделяется и по количеству рекордов: обычно в истории инструментальных наблюдений бывало не более двух дней с рекордными осадками в январе, такие случаи фиксировали только в 1970 и 1995 годах. Она подчеркнула, что месяц еще не завершен, поэтому есть вероятность обновления рекорда и по высоте снежного покрова. На 29 января 1994 года этот показатель достигал 61 см.

    Напомним, накануне в Москве за сутки выпало 20% месячной нормы осадков. За день до этого в Москве также выпало почти 20% месячной нормы осадков.

    Между тем москвичам пообещали облачный и морозный четверг.

    28 января 2026, 16:25 • Новости дня
    Эксперт связал сильные снегопады в Москве с изменением климата

    Ученый Пинаев объяснил январские снегопады в столице влиянием климата

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Необычно обильные снегопады в Москве и Подмосковье в январе обусловлены не только погодными условиями, но и глобальными изменениями климата, отмечают эксперты.

    Сильные снегопады в Москве и Подмосковье напрямую связаны с глобальным изменением климата, заявил доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев в беседе с ТАСС. По его словам, изменение климата становится причиной ярко выраженных погодных явлений во все времена года, а зимой это проявляется в виде мощных снегопадов.

    Пинаев пояснил, что повторный сильный снегопад в январе произошел из-за движения воздушных масс разной температуры. Он отметил, что повышение температуры воздуха с минус 20 до минус 10-16 градусов вызвало движение теплого насыщенного влагой воздуха вверх, его охлаждение и, как следствие, выпадение осадков.

    По информации Гидрометцентра РФ, за январь в столице выпало 69 мм осадков, что составляет 130% от месячной нормы. Рекордным по осадкам остается январь 2005 года, когда за месяц выпало 97,5 мм.

    Как уже писала в среду газета ВЗГЛЯД, в Москве за сутки выпало 20% месячной нормы осадков. На отдельных метеостанциях зафиксировали около 10-11 мм осадков, что составляет 20% январской нормы.

    Накануне москвичи вынуждены были идти пешком на работу из-за сильного снегопада. Также во вторник на метеостанции ВДНХ обновили суточный рекорд по осадкам – 13,2 мм, прежнее значение составляло 10,6 мм с 27 января 1995 года.

    Обильные осадки в столичном регионе спровоцировали резкий скачок стоимости поездок на такси. Стоимость услуг перевозчиков в Москве и Подмосковье увеличилась от двух до трех с половиной раз на фоне высокого спроса.

    27 января 2026, 13:12 • Новости дня
    Баканов сообщил о предотвращении ошибки в орбите РОС благодаря спутнику «Бион-М»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Запуск спутника «Бион-М» № 2 позволил не допустить ошибку в выборе наклонения орбиты для Российской орбитальной станции (РОС), сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов на форуме AMTExpo 2026.

    Баканов сообщил, что запуск спутника «Бион-М» №2 позволил избежать ошибки при выборе наклонения орбиты для Российской орбитальной станции, передает ТАСС.

    По его словам, аппарат был выведен на полярную орбиту с Байконура 20 августа, а приземлился в Оренбургской области 19 сентября.

    Эксперимент проводился для анализа возможности запуска РОС на полярную орбиту. Баканов отметил: «Выяснилось, что радиационная нагрузка на полярной орбите превышает ту, на которой сейчас находится Международная космическая станция. Благодаря этому эксперименту мы смогли сделать выводы и не допустить ошибку в том наклонении орбиты, которую мы выбираем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская орбитальная станция получит энергоисточники мощнее, чем на МКС.

    Роскосмос утвердил развертывание Российской орбитальной станции на российском сегменте МКС.

    Кононенко назвал спекуляцией версию о «космическом ударе» по США созданием РОС.

    27 января 2026, 12:54 • Новости дня
    Баканов сообщил о сокращении массы двигателей ракеты «Ангара»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Масса двигателей ракеты «Ангара» стала меньше на 15%, заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов в рамках форума новых материалов и технологий AMTEXPO.

    Баканов заявил на форуме AMTEXPO, что масса двигателей экологичной ракеты «Ангара» была снижена на 15% благодаря внедрению аддитивных технологий, передает ТАСС.

    По его словам, почти 45% деталей теперь производится с помощью 3D-печати, что позволило оптимизировать ценообразование и повысить эффективность при выводе полезной нагрузки на орбиту.

    Баканов также отметил, что Курчатовский институт разработал специальный молибденовый сплав, упрочненный керамикой из карбида титана, который выдерживает температуры свыше 1 тыс. градусов Цельсия и способен работать до 10 лет. Он подчеркнул: «У нас с этого года в рамках национального проекта стартует федеральный проект «Космический атом» – это создание буксира-движка для дальнего космоса».

    Глава Роскосмоса уточнил, что основная часть нового двигателя для дальнего космоса будет изготавливаться с применением 3D-печати.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запуск ракеты «Ангара-1.2М» планируют после 2035 года.

    Денис Мантуров заявил, что первый запуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк состоится в ближайшее время.

    Стартовый стол для ракет семейства «Ангара» ввели в эксплуатацию на космодроме Восточный.

    27 января 2026, 12:57 • Новости дня
    Россия объявила о планах запустить «Луну-30» с двумя луноходами в 2036 году

    Глава НПО Лавочкина Марфин анонсировал запуск «Луны-30» в 2036 году

    Tекст: Мария Иванова

    Российская автоматическая станция «Луна-30», на борту которой разместят два средних лунохода, должна отправиться к спутнику Земли в 2036 году, сообщил гендиректор НПО Лавочкина Василий Марфин.

    Россия планирует осуществить запуск станции «Луна-30» с двумя луноходами в 2036 году, сообщил генеральный директор НПО Лавочкина Василий Марфин на пленарном заседании Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королёва, передает РИА «Новости».

    Он уточнил, что на борту станции будут размещены два средних лунохода.

    Согласно представленной Марфиным презентации, в ближайшие годы запланировано несколько важных этапов в рамках российской лунной программы. В частности, полет орбитального аппарата «Луна-26» намечен на 2028 год, а миссии по посадке двух аппаратов «Луна-27» на Южном и Северном полюсах Луны должны пройти в 2029 и 2030 годах соответственно.

    Кроме того, запуск орбитальной станции «Луна-29» запланирован на 2032 год, а миссия по доставке лунного грунта «Луна-28» – на 2034 год. Эти проекты, по словам руководителя НПО Лавочкина, призваны существенно расширить российские исследования лунной поверхности и подготовить почву для последующих экспедиций.

    Ранее сообщалось, что Роскосмос планирует запустить лунную электростанцию к 2036 году.

    Госкорпорация «Роскосмос» определила участок для размещения будущей лунной базы.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров ранее заявил, что лунная станция с ядерной энергетической установкой откроет России новые возможности для исследования космоса.

    28 января 2026, 14:49 • Новости дня
    Володин предложил выразить соболезнования США из-за погибших при снегопадах

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель Госдумы России Вячеслав Володин предложил выразить соболезнования Конгрессу США и семьям погибших в результате сильных снегопадов.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил выразить соболезнования Конгрессу США, а также семьям погибших во время аномальных снегопадов, которые обрушились на ряд штатов этой страны.

    «51 человек погиб, 10 человек в Нью-Йорке замерзли. Давайте мы выскажем слова соболезнования нашим коллегам из Конгресса Соединенных Штатов Америки, а также близким и родственникам тех, кто погиб во время снегопада», – заявил Володин в видео в его канале Max.

    По данным местных властей, всего в результате стихии погибли более 50 человек в разных регионах страны. Жертвы зафиксированы в штатах Арканзас, Канзас, Луизиана, Массачусетс, Миссисипи, Нью-Джерси, Огайо, Пенсильвания, Теннесси и Техас. В Нью-Йорке на улицах замерзли насмерть десять человек, что стало одним из самых трагических последствий нынешней снежной стихии.

    Ранее экстремальная зимняя буря обрушилась на восточные регионы США. В результате стихии погиб 51 человек. Около 400 тыс. домов на юге страны остались без электричества.

    Сообщалось, что сильнейшая снежная буря затронула 200 млн американцев.

    Паромы Нью-Йорка приостановили работу из-за бури.

    29 января 2026, 21:52 • Новости дня
    Гидрометцентр назвал сроки окончания снегопада в Москве

    Гидрометцентр пообещал окончание снегопада в Москве к утру

    Tекст: Ольга Иванова

    Снегопад, обрушившийся на Москву и Подмосковье вечером понедельника, завершится до 03.00 по московскому времени, сообщили в Гидрометцентре РФ, сославшись на последние прогностические данные.

    По оценкам синоптиков, в ближайшие шесть часов в столице выпадет не более 0,1-0,5 мм осадков, а прирост снежного покрова составит всего 0,5 см, передает ТАСС.

    После окончания осадков новых снегопадов в Москве не ожидается как минимум до вечера пятницы, 30 января. Даже если снег появится, он будет незначительным и местами едва заметным.

    Температура предстоящей ночью в столице опустится до минус 14-16 градусов, по области прогнозируется до минус 19 градусов. В дневное время к концу рабочей недели ожидается переменная облачность и минус 12-14 градусов в Москве, а в Подмосковье – от минус 11 до минус 16. Ветер сохранится северный, 5-10 м/с, на дорогах возможна гололедица.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, январь в Москве отметился рекордным за 203 года количеством снега и температурой на полтора градуса ниже нормы. В столице за одну ночь выпало почти 20% месячной нормы осадков.

    29 января 2026, 16:46 • Новости дня
    Январь стал рекордно снежным в Москве за двести лет

    Январь 2026 года стал рекордно снежным в Москве за двести лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Январь в Москве отметился рекордным за 203 года количеством снега, а температура воздуха оказалась на полтора градуса ниже обычных показателей месяца.

    Метеорологическая обсерватория Московского государственного университета зафиксировала аномальное количество осадков в январе 2026 года, передает ТАСС.

    Представители университета заявили: «Уходящий январь – самый снежный в Москве за последние 203 года. Первый месяц 2026 года выдался в Москве холодным и аномально снежным. Причиной снегопадов стали проходящие над Московским регионом глубокие и обширные циклоны с обостренными атмосферными фронтами».

    По данным обсерватории, температура воздуха в январе была на полтора градуса ниже климатической нормы, которая составляет минус 6,2 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве за ночь выпало почти 20% месячной нормы осадков. Снегопад повлиял на стоимость такси, которая увеличилась в несколько раз.

    27 января 2026, 12:59 • Новости дня
    Врач предупредила о вреде тонального крема и пудры в холода

    Врач Зейналова призвала не использовать тональный крем и пудру в холода

    Tекст: Вера Басилая

    Макияж с плотными тональными средствами может усилить сухость и раздражение кожи из-за перепадов температур и сухого воздуха в помещениях, рассказала врач-дерматолог, врач-миколог Александра Зейналова.

    Дерматолог Александра Зейналова рассказала, что использование тонального крема и пудры в морозную погоду может нанести вред коже, передает «Газета.Ru».

    По ее словам, зимой активность сальных желез снижается, гидролипидный барьер становится уязвимым, а кожа сталкивается с сухостью и шелушением из-за потери влаги и ухудшения кровообращения.

    Зейналова пояснила, что матовые и стойкие тональные кремы содержат спирты и абсорбенты, которые дополнительно высушивают кожу на морозе, а плотные текстуры препятствуют естественному увлажнению. Пудра, по ее словам, также может усилить охлаждение и пересушить кожу, особенно если наносится поверх плотного макияжа.

    Врач предупредила, что постоянное нанесение макияжа зимой может привести к раздражению, покраснению, обострению розацеа и воспалениям из-за нарушения защитных функций кожи. Она рекомендовала использовать увлажняющие средства с церамидами, гиалуроновой кислотой, скваланом и маслами, а также выбирать BB- и CC-кремы с питательными компонентами вместо матирующих текстур.

    От пудры зимой Зейналова советует отказаться или использовать ее минимально, предпочитая рассыпчатые минеральные варианты без талька, а макияж снимать мягкими средствами без спирта. Для восстановления кожи она рекомендует увлажняющие и питательные маски раз в неделю. По словам врача, в холодное время года лучше отказаться от чрезмерного макияжа в пользу защиты и ухода.

    Ранее врач рассказала, что резкое похолодание может привести к спазму сосудов, что увеличивает риск инфаркта и инсульта.

    27 января 2026, 12:25 • Новости дня
    Роскосмос сообщил о первом пуске ракеты «Иркут» после 2030 года

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый пуск ракеты сверхлегкого класса «Иркут» с космодрома Плесецк возможен после 2030 года, сообщил заместитель гендиректора Роскосмоса по ракетным проектам Дмитрий Баранов.

    По его словам, первый запуск сверхлегкой ракеты «Иркут» с космодрома Плесецк может состояться после 2030 года, передает РИА «Новости».

    Баранов выступил с этой информацией на пленарном заседании Академических чтений по космонавтике памяти Сергея Королёва.

    По данным, представленным в его презентации, новая ракета сможет доставлять на низкую околоземную орбиту до 780 кг полезной нагрузки. Это позволит расширить возможности по запуску малых спутников и других космических аппаратов.

    Планируется, что первым стартовым комплексом для «Иркута» станет космодром Плесецк в Архангельской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны представило облик сверхлегкой ракеты-носителя «Иркут». Первый пуск этой ракеты запланировали на 2024 год.

    28 января 2026, 21:20 • Новости дня
    В Парагвае открыли памятник Гагарину

    В Асунсьоне установили бюст Гагарина

    В Парагвае открыли памятник Гагарину
    @ t.me/pravfond_officia

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На берегу реки Парагвай в столице страны состоялось торжественное открытие памятника первому космонавту Юрию Гагарину, собравшее иностранных дипломатов.

    Бюст первого космонавта Юрия Гагарина торжественно открыли в Асунсьоне при поддержке посольства России. На мероприятии присутствовали послы Бразилии, Индии, Ливана и Доминиканы, а также советник посольства Уругвая сообщило РИА «Новости» .

    Директор Русского дома в Буэнос-Айресе Дина Оюн заявила: «Сегодня на берегу реки Парагвай состоялось открытие памятника Юрию Гагарину. То, что он увидел из космоса Землю, показало, что нет границ, что есть наша общая планета, за которую мы несем общую ответственность».

    Посол России в Парагвае Александр Писарев напомнил, что уже через три месяца мир отметит 65-летие первого полета человека в космос, который стал Международным Днем космонавтики по решению ООН. По его словам, открытие памятника Гагарину – это знак уважения подвигу, изменившему ход истории, и напоминание о том, что именно мужество и труд ведут человечество вперед.

    Писарев также отметил, что в мае 2023 года при поддержке посольства Парагвая в Москве был установлен памятник композитору Хосе Асунсьону Флоресу, создателю жанра гуарания, признанного ЮНЕСКО частью нематериального культурного наследия. Этот памятник, по его словам, стал символом вклада Парагвая в мировую культуру.

    А вот в Киеве бюст Юрия Гагарина демонтировали, от монумента остался только постамент. Официальный представитель МИД Мария Захарова задалась вопросом, почему теперь Гагарин больше не считается первым космонавтом с точки зрения киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Парагвай имеет хорошие отношения с Россией и заинтересован в развитии торговли.


    28 января 2026, 14:33 • Новости дня
    Погода нарушила сроки перевозки грузов в Европе

    Maersk сообщила о сбоях перевозок по Европе из-за непогоды

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В крупных европейских портах остановили работу терминалы и возникли транспортные заторы из-за сильных снегопадов и штормов, сообщают перевозчики.

    Крупнейший мировой контейнерный перевозчик – компания Maersk – предупредил о серьезных нарушениях работы транспортной отрасли в Юго-Западной и Западной Европе из-за суровой зимней погоды. Фирма отметила, что штормы и обильные снегопады вынудили суда укрываться от непогоды, а терминалы приостанавливать деятельность или работать с пониженной производительностью, отмечает РИА «Новости».

    Согласно информации перевозчика, эффективность работы терминалов и складских площадок снизилась, а снег и гололед стали причиной заторов и задержек доставки грузов. В результате увеличилось время ожидания импортных и экспортных поставок, а терминалы оказались перегружены.

    На момент публикации сообщения работа терминалов в западной части Средиземноморья была полностью остановлена, сроки возобновления операций пока неизвестны. Отмечается, что ситуация затронула и грузопотоки между Южной и Северной Европой.

    Maersk также сообщила, что несмотря на временное улучшение погоды в районе Бискайского залива, синоптики прогнозируют ее ухудшение в ближайшие дни. Компания заверила, что сотрудники принимают все возможные меры для минимизации последствий: используются резервные планы, корректируются расписания и применяются другие доступные меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, арктический циклон принес на Сицилию редкие снегопады и впервые с 1985 года полностью засыпал Мессину снегом. Также сильный снегопад стал причиной закрытия границы Франции с Бельгией для грузовиков и остановки поездов между Бельгией и Нидерландами.

    Кроме того, снежная буря в США и резкие морозы в Евросоюзе привели к росту цен и напряженности на газовых рынках. При этом февраль ожидается холодным, на четыре градуса ниже климатической нормы.

    28 января 2026, 06:57 • Новости дня
    Москвичам пообещали морозную и снежную среду

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода, снег, местами сильный, гололедица и температура до минус 7 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    В Москве в среду ожидается облачная погода, местами пройдет снег, возможно усиление осадков, передает ТАСС. На дорогах прогнозируется гололедица, а температура воздуха днем опустится до минус 7 – минус 5 градусов. По информации Гидрометцентра России, ночью в четверг столбики термометров могут показать до минус 11 градусов.

    Ветер будет дуть с востока со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит примерно 743 миллиметра ртутного столба.

    В Подмосковье погода будет схожей: днем температура ожидается в диапазоне от минус 10 до минус 5 градусов, а ночью возможны похолодания до минус 12 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопады увеличили количество ДТП в Москве почти в полтора раза.

    Синоптики сообщили о наступлении 30-градусного мороза в Подмосковье.

    Специалисты прогнозировали усиление морозов в Московском регионе.

