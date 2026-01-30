Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.0 комментариев
Небензя в шутку назвал европейских военных в Гренландии 30 спартанцами
Постпред России при ООН Василий Небензя иронично сравнил европейский военный контингент, отправленный в Гренландию, с 30 спартанцами.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в шутку назвал европейский военный контингент, отправленный на защиту Гренландии от США, тридцатью спартанцами, передает «Россия 24».
Его слова прозвучали в ответ на вопрос о напряженности вокруг острова и отправке туда ограниченного числа солдат странами НАТО.
«30 спартанцев», – в шутку назвал этих военных Небензя.
Вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен отметил, что власти острова поддерживают возможное увеличение военного присутствия Дании на фоне роста геополитической напряженности и потенциальных угроз со стороны США. По его словам, среди союзников Гренландии – Франция, Германия, Британия, Швеция, Норвегия и Дания.
Вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен поддержал идею открытия офиса НАТО на острове.
МИД Дании сообщил, что между США, Данией и Гренландией начались переговоры по разрешению дипломатического кризиса, вызванного угрозами Дональда Трампа.
Датский премьер Метте Фредериксен сдержала давление Дональда Трампа и не допустила передачи Гренландии под контроль США.