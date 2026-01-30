Россия возглавила рейтинг лучших кухонь стран СНГ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Россия стала лидером среди стран СНГ в рейтинге лучших национальных кухонь, опубликованном независимым ресурсом World Population Review, пишет РИА «Новости».

В глобальном списке Россия заняла 35-е место. Литва расположилась на 39-й позиции, Украина на 43-й, Азербайджан на 56-й, Белоруссия на 75-й, Латвия на 78-й, Казахстан на 92-й, Армения на 93-й.

Лидерами мирового рейтинга названы Греция, Италия и Мексика. Авторы исследования пояснили, что список основан на анализе порядка 400 тыс. других рейтингов, однако добавили, что оценка национальной кухни всегда остается субъективной.

World Population Review существует с 2013 года и специализируется на публикации актуальной статистики по демографии, экономике, здравоохранению и социальным вопросам на основе данных ООН и других авторитетных источников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кухня становится «мягкой силой» ведущих мировых держав.

