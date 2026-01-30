Японского перевозчика денег после неудачного налета в Токио ограбили в Гонконге

Tекст: Тимур Шайдуллин

Японца, перевозившего крупную сумму наличных, сначала пытались ограбить в токийском аэропорту Ханэда, позже ограбили в Гонконге, пишет ТАСС.

Как уточнил телеканал NHK, мужчина занимался обменом валюты и перевозил в чемодане 190 млн иен – это примерно 1,2 млн долларов.

В ночь на пятницу на парковке третьего терминала Ханэды к нему подъехали трое неизвестных, окликнули и использовали спрей, похожий на слезоточивый газ, однако украсть наличные не смогли. Позже мужчина сообщил полиции о своих планах перевезти деньги в Гонконг.

Далее полиция Гонконга зафиксировала нападение на двух граждан Японии, у которых похитили рюкзак с 58 млн иен – порядка 376 тыс. долларов. По данным NHK, японские следователи считают, что речь идет о том же человеке, который был жертвой неудачного нападения в Токио.

Этот инцидент – уже второй подобный за сутки в Токио. Несколькими часами ранее в районе Уэно трое злоумышленников, также применивших слезоточивый газ, похитили три чемодана с 420 млн иен (около 2,7 млн долларов) у группы перевозчиков наличных. Эти деньги, предположительно, также собирались отправить в Гонконг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Рима неизвестные на автомобиле выбили рольставни и полностью опустошили склад магазина Louis Vuitton.

Ранее в центре Парижа группа вооруженных преступников на скутерах совершила налет на бутик Chanel, протаранив витрину. А в немецком Штутгарте ограбили дом бывшего форварда московского «Динамо» Кевина Кураньи, ущерб оценивается в 150 тыс. евро.