Иран согласился возобновить переговоры с США по ядерной программе

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о согласии на возобновление переговоров с США по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы.
На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом он подчеркнул, что Иран не примет навязанных и диктуемых подходов, передает ТАСС.
«Подчеркивая свое неприятие любой навязанной и диктуемой политики, Иран заявляет о своей готовности участвовать в содержательных, рациональных и справедливых дипломатических процессах», – заявил Аракчи.
По его словам, Тегеран готов восстановить доверие и вести диалог исключительно «на основе взаимного уважения».
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Иран может заключить соглашение с США и отказаться от развития ядерного потенциала.