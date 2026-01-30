Иран согласился возобновить переговоры с США по ядерной программе

Аракчи: Иран согласен возобновить переговоры с США по ядерной программе

Tекст: Валерия Городецкая

На совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом он подчеркнул, что Иран не примет навязанных и диктуемых подходов, передает ТАСС.

«Подчеркивая свое неприятие любой навязанной и диктуемой политики, Иран заявляет о своей готовности участвовать в содержательных, рациональных и справедливых дипломатических процессах», – заявил Аракчи.

По его словам, Тегеран готов восстановить доверие и вести диалог исключительно «на основе взаимного уважения».

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Иран может заключить соглашение с США и отказаться от развития ядерного потенциала.