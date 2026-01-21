  • Новость часаВ Запорожской области уничтожены две группы диверсантов ВСУ в российской форме
    Европейцам приготовили «правый обман»
    Алиев предсказал новый нефтяной бум в Азербайджане
    Борт № 1 Трампа сломался при вылете в Давос
    Лукашенко объяснил решение присоединиться к «Совету мира»
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию
    Трамп репостнул сообщение, где ООН и НАТО названы врагами США
    Названа причина отмены подписания плана по Украине на 800 млрд долларов
    Большинство стран Евросоюза отказались войти в «Совет мира»
    Кличко пожаловался на Зеленского в Times
    Сергей Миркин Как Зеленский зачищает политическую поляну на Украине

    На фоне энергетического кризиса и провалов ВСУ на фронте политические позиции Зеленского слабеют. В такой ситуации репрессии – один из способов удержать власть. Но есть ли для этого у офиса Зеленского силовой и правоохранительный ресурс?

    0 комментариев
    Илья Ухов Национальную гордость осетин оскорбили пьянством

    Важно защитить уникальное национальное разнообразие, не дать прорасти семенам нетерпимости, уничтожающей традиционный уклад на Северном Кавказе.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв В Давосе торгуют страхом и унижением

    Американцы пытаются «взять на понт» своих союзников за океаном и давят на расшатанную психику Берлина, Парижа и Лондона. А европейские элиты дошли до той стадии, когда реально верят, что могут пригрозить США компромиссом с Россией.

    0 комментариев
    21 января 2026, 09:36

    WSJ: США направили истребители F-15E на Ближний Восток

    Tекст: Дарья Григоренко

    США перебрасывают истребители F-15E на Ближний Восток, а также авианосец USS Abraham Lincoln, сообщили СМИ.

    Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц и данные отслеживания самолетов, «США направляют авианосец (USS Abraham Lincoln – ред.) и истребители на Ближний Восток... Американские истребители F-15E приземлились в воскресенье в Иордании», передает РИА «Новости».

    Как уточняется, американское военное присутствие в регионе будет усилено не только авиацией, но и дополнительными системами противовоздушной безопасности. В ближайшее время здесь появятся комплексы ПРО Patriot и Thaad.

    Ранее американскому президенту Дональду Трампу сообщили, что атака на Иран не гарантирует крах режима, а военным США придётся добавить боевой мощи на Ближнем Востоке, чтобы противостоять ответному удару Тегерана по союзникам Вашингтона.

    При этом Саудовская Аравия, Катар и Оман приложили значительные дипломатические усилия, чтобы убедить президента США Трампа не наносить удар по Ирану, сообщило AFP.

    В ноябре издание Air & Space Forces Magazine сообщило, что шесть стратегических бомбардировщиков B-52 были размещены США на Ближнем Востоке из-за роста напряженности в регионе.

    20 января 2026, 10:59 • Новости дня
    Трамп заявил о «великой глупости» Британии

    Трамп назвал решение властей Британии по островам Чагос «великой глупостью»

    Трамп заявил о «великой глупости» Британии
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал решение Британии передать Чагосские острова Маврикию, отметив угрозу для военной базы США на Диего-Гарсия, сообщает The Guardian.

    Трамп назвал решение Великобритании передать Чагосские острова Маврикию «актом огромной глупости», пишет The Guardian.

    В своем посте на Truth Social Трамп заявил: «Шокирует, что наш «гениальный» союзник по НАТО, Великобритания, собирается отдать остров Диего-Гарсия, где находится важная военная база США, Маврикию – и делает это без всякой причины».

    Трамп подчеркнул, что этот шаг демонстрирует слабость Британии, которую, по его мнению, заметили Китай и Россия. Он добавил, что такие действия – причина, по которой Соединенные Штаты должны приобрести Гренландию, чтобы обеспечить свою безопасность.

    Сделка между Британией и Маврикием была подписана в мае 2025 года и предусматривает передачу суверенитета над Чагосскими островами с арендой Диего-Гарсия на 99 лет для совместной эксплуатации военной базы США и Британии. Также Великобритания обязалась создать фонд для чагосцев на 40 млн фунтов и ежегодно выплачивать Маврикию не менее 120 млн фунтов, что за 99 лет составит не менее 13 млрд фунтов. Соглашение вызвало критику со стороны консерваторов, которые назвали его «национальным самоподрывом» из-за угрозы со стороны Китая, а премьер-министр Кир Стармер заявил, что у Британии «не было альтернатив».

    В 1968 году Британия приобрела Чагосские острова за 3 млн фунтов и депортировала до 2 тыс. жителей ради создания военной базы, что признается преступлением против человечности и примером колониальной политики.

    Высокий суд Англии и Уэльса в мае прошлого года запретил Британии завершать переговоры о передаче архипелага Чагос Маврикию. Суд сослался на необходимость учесть права коренных жителей архипелага.

    Британия и Маврикий подготовили проект соглашения о передаче архипелага под суверенитет Маврикия с сохранением контроля Лондона над базой Диего-Гарсия.

    20 января 2026, 11:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа о ненужности Макрона

    Политолог Ткаченко: Трамп видит бессилие Макрона

    Эксперт объяснил слова Трампа о ненужности Макрона
    @ SARAH MEYSSONNIER/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп пренебрежительно говорит о президенте Франции Эммануэле Макроне, поскольку видит его бессилие как на внутреннем, так и во внешнеполитическом треках. Даже в вопросе Гренландии французский лидер предпочел спрятаться за спиной главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Трамп заявил, что Макрон «никому не нужен».

    «Глава Белого дома Дональд Трамп прав: Эммануэль Макрон – «хромая утка» в политике. Французские законы запрещают ему в третий раз переизбраться на пост президента Франции. Также он явно проигрывает канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу в конкуренции за влияние в Евросоюзе», – отметил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Немецкая экономика оживает, а французская – обложена долгами и дефицитом. Такие итоги работы Макрона и его крайне низкая популярность среди электората ставят под угрозу перспективы продолжения его политической карьеры на хорошей должности в Европарламенте. В Еврокомиссию же его и так бы не взяли, поскольку это более функциональный орган, где надо работать по-настоящему», – указал он.

    «Среди причин пренебрежения Трампа в отношении Макрона и ссора с Европой из-за Гренландии и украинского кризиса. Сам французский лидер себя показал в этой ситуации не с лучшей стороны, прячась за спинами Мерца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Неспособность президента Франции занять четкую позицию по важным для Европы вопросам не вызывает уважение ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне», – заметил эксперт.

    Впрочем, и у самого Макрона есть причины не вступать в «Совет мира». «Вполне допускаю, что он метит на какой-то пост в ООН. Ряд лидеров других стран, например, Польши, тоже не в восторге от инициативы Трампа. Они не желают быть на вторых ролях в органе, где президент США будет ведущим руководителем», – подчеркнул спикер.

    Ранее Дональд Трамп пригрозил ввести 200%-ные пошлины на французские вина и шампанское после того, как Эммануэль Макрон отказался присоединиться к «Совету мира» по Газе, сообщает CNBC. «Он никому не нужен, потому что он очень скоро покинет свой пост», – прокомментировал глава Белого дома ситуацию для французского лидера.

    Заявление было сделано после того, как Bloomberg сообщил со ссылкой на источник, близкий к французскому лидеру, что Макрон не планирует принимать предложение о вступлении в «Совет мира». Политик считает, что инициатива выходит за рамки Газы. Париж беспокоит возможность того, что новая структура может подорвать авторитет ООН.

    Кроме того, по словам источника, Макрон считает неприемлемым, чтобы Трамп пытался повлиять на внешнюю политику Франции с помощью угроз. Потому французский лидер полон решимости не отступать в этом разгорающимся споре.

    При этом, на деле Макрон отправил примирительное сообщение Трампу, которое обнародовал в соцсети Truth Social сам глава Белого дома. В послании французский лидер предложил провести встречу G7 в Париже после Давоса и пригласить к участию представителей России, Украины, Дании и Сирии.

    Макрон также предложил Трампу совместный ужин в Париже перед возвращением американского лидера на родину. Он назвал президента США своим другом и подчеркнул согласие по сирийскому вопросу, а также выразил уверенность, что они могут добиться значимых результатов по иранской теме.

    Пятилетнее президентство Макрона истекает в мае 2027 года. Согласно французскому законодательству? он не может баллотироваться на третий срок. Согласно январского опроса компании Ipsos BVA и высшей инженерной школы CESI, рейтинг одобрения президента Франции упал до 18%.

    «Совет мира» – это глобальный орган, одобренный Советом безопасности ООН в ноябре прошлого года и созданный для контроля за соблюдением режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Приглашения войти в него были разосланы различным мировым лидерам, в том числе президенту России Владимиру Путину, премьерам Великобритании Киру Стармеру и Индии Нарендре Моди.

    Ухудшению отношений Брюсселя и Вашингтона способствует также разная позиция по украинскому кризису. Дипломат Константин Долгов прогнозировал, что Трамп в ближайшее время может признать барьером к урегулированию не только Киев, но и «коалицию желающих». Газета ВЗГЛЯД рассказывала об инициативах европейских лидеров на фоне неизбежного «развода» с США.

    20 января 2026, 18:15 • Видео
    Украинцы нашли защитника в Польше

    В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    20 января 2026, 14:46 • Новости дня
    Axios: Подписание плана восстановления Украины между Трампом и Зеленским отменено

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ожидавшееся подписание плана процветания между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе отменено, сообщил украинский источник.

    Неназванный украинский чиновник заявил Axios, что подписание плана между Трампом и Зеленским отменено, передает ТАСС.

    Уточняется, что стороны должны были договориться о сделке по послевоенному восстановлению Украины.

    Американский чиновник, комментируя ситуацию изданию, отметил, что конкретная дата подписания документа не была назначена. По его словам, план еще требует доработки и согласования ряда деталей.

    Ранее британская пресса писала, что власти США и Украины обсуждают возможность подписания соглашения на сумму 800 млрд долларов, предусматривающего гарантии безопасности для Киева.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп не планирует встречаться в Давосе с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    20 января 2026, 22:25 • Новости дня
    Захарова «поаплодировала стоя» «фестивалю абсурдистики» в Давосе

    Захарова «поаплодировала стоя» «фестивалю абсурдистики» после слов Стубба

    Tекст: Катерина Туманова

    Давос, где проходит Всемирный экономический форум, похож на «международный театральный фестиваль абсурдистики» в свете предложения президента Финляндии сходить в сауну с американским коллегой для решения вопроса Гренландии, отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Больше всего понравилось предложение президента Финляндии (демократическая страна, если что) сходить в сауну с Трампом для решения проблемы Гренландии (часть другой демократической страны). Аплодирую стоя западной трактовке прав человека и либеральных ценностей», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Так Захарова прокомментировала реплику президента Финляндии Александра Стубба в интервью Washington Post о том, что совместный поход в сауну с американским лидером Дональдом Трампом мог бы помочь в урегулировании ситуации с Гренландией.

    Напомним, Трамп заявил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после разговора с генсеком НАТО Марком Рютте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии. Глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов назвал возможное вторжение США в Гренландию катастрофой и поводом к войне. А министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии иллюстрирует кризис внутри западного общества.

    20 января 2026, 16:42 • Новости дня
    Эксперт объяснил публикацию Трампом переписок с Макроном и Рютте

    Американист Дробницкий: Публикацией переписок с Макроном и Рютте Трамп начал порку Европы

    Эксперт объяснил публикацию Трампом переписок с Макроном и Рютте
    @ Andrew Leyden/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Европейские лидеры продолжат заискивать перед Дональдом Трампом, несмотря на уничижительное отношение к себе. Их расчет прост – переложить решение проблем в отношениях с ним на Конгресс, где сильное евроатлантическое лобби может заблокировать ключевые инициативы президента США. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Трамп обнародовал личную переписку с Эммануэлем Макроном и Марком Рютте.

    «Трамп нащупал наиболее уязвимые точки Европы и продолжает на них давить. Судя по всему, в Давосе запланировано продолжение этого показательного «избиения» европейских лидеров с одновременной демонстрацией мощи США и лично главы Белого дома. Публикация его переписок с Макроном и Рютте – это лишь начало», – пояснил американист Дмитрий Дробницкий.

    «При этом пиар-атака иногда приводит к вполне материальным результатам. Трамп, как бизнесмен, это понимает и действует по принципу наименьших затрат. Такое пренебрежительное давление на Европу продолжится до тех пор, пока она либо не сдастся, либо не найдет эффективный ответ», – считает эксперт.

    «Впрочем, не все так просто для Трампа и не все так безнадежно для Европы. Большинство в Конгрессе выступает против его гренландских планов и требует соблюдения обязательств перед НАТО. С американскими законодателями активно работает евроатлантическое лобби, которое параллельно ведет лицемерную двойную игру с главой Белого дома в личной переписке», – отметил собеседник.

    «Но основная битва между Трампом и европейскими лидерами, судя по всему, развернется не в Давосе и не в соцсетях, а именно в Конгрессе. Если бюджет будет принят в редакции законодателей, это серьезно осложнит жизнь президенту. Положения документа во многом противоречат его внешнеполитическим планам», – заключил Дробницкий.

    Ранее Трамп обнародовал в соцсети Truth Social сообщение от президента Франции Эммануэля Макрона. Он предложил провести встречу G7 в Париже после Давоса и пригласить к участию представителей России, Украины, Дании и Сирии. При этом президент Франции написал: «Я не понимаю, что ты делаешь в Гренландии».

    Макрон предложил Трампу совместный ужин в Париже перед возвращением американского лидера на родину. Он назвал президента США своим другом и подчеркнул согласие по сирийскому вопросу, а также выразил уверенность, что они могут добиться значимых результатов по иранской теме.

    Также Трамп выложил переписку с генсеком НАТО Марком Рютте. «Господин президент, дорогой Дональд, то, что вы сегодня достигли в Сирии, невероятно. Я использую свои контакты со СМИ в Давосе, чтобы осветить вашу работу там, в Газе и на Украине. Я привержен поиску путей продвижения по вопросу Гренландии. Не могу дождаться встречи с вами. Ваш Марк», – написал он.

    При этом в этот же день Трамп пригрозил ввести 200-процентные пошлины на французские вина и шампанское и назвал Макрона «никому не нужным» после его отказа от вступления в «Совет мира». Газета ВЗГЛЯД рассказывала об инициативах европейских лидеров на фоне неизбежного «развода» с США.

    20 января 2026, 10:19 • Новости дня
    Трамп опубликовал личное сообщение от Макрона

    Трамп опубликовал личное сообщение от Макрона с приглашением встретиться в Париже

    Трамп опубликовал личное сообщение от Макрона
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social личное сообщение от Эммануэля Макрона, в котором президент Франции предложил провести встречу «Группы семи» в Париже с участием российской стороны после Давоса.

    Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social личное сообщение от Эммануэля Макрона, передает ТАСС.

    В послании французский лидер предложил провести встречу G7 в Париже после Давоса и пригласить к участию представителей России, Украины, Дании и Сирии.

    Макрон также предложил Трампу совместный ужин в Париже перед возвращением американского лидера на родину. Он назвал Трампа своим другом и подчеркнул согласие по сирийскому вопросу, а также выразил уверенность, что они могут добиться значимых результатов по иранской теме.

    В то же время французский президент отметил, что не понимает, какие планы у Трампа в отношении Гренландии.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отказался принимать предложение президента США Дональда Трампа о вступлении в формируемый «Совет мира».

    Трамп заявил о ненужности Макрона и его скорой отставке после его отказа присоединиться к «Совету мира» по Газе.

    21 января 2026, 00:30 • Новости дня
    Военные США захватили танкер Sagitta в Карибском море

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы США при поддержке Министерства внутренней безопасности задержали танкер Sagitta в Карибском море, заявило Южное командование ВС США (USSOUTHCOM).

    «Сегодня утром вооруженные силы США при поддержке Министерства внутренней безопасности без каких-либо инцидентов задержали судно Sagitta», – сообщили американские военные в соцсети Х. Свои действия они объяснили тем, что танкер  работал вопреки установленному США карантину для судов, подпадающих под санкции в Карибском бассейне из-за экспорта венесуэльской нефти.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Вашингтон объявил о намерении задерживать все танкеры, покидающие Венесуэлу без соответствующего разрешения. Востоковед Маслов объяснил, зачем Китаю венесуэльская нефть в задержанных США танкерах.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность ситуацией с захватом танкера «Маринера» в открытом море.


    20 января 2026, 11:52 • Новости дня
    Лавров назвал политику Трампа потрясением для Европы

    Лавров заявил о потрясении Европы из-за политики Трампа на мировой арене

    Лавров назвал политику Трампа потрясением для Европы
    @ hamil Zhumatov/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал линию президента США Дональда Трампа на самостоятельное написание правил поведения на мировой арене сильнейшим потрясением для Европы.

    Глава МИД России считает, что стремление Дональда Трампа самостоятельно формировать международные правила стало серьезным вызовом для европейских стран, передает ТАСС. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

    По словам Лаврова, западные страны противопоставляют международному праву собственную концепцию «миропорядка, основанного на правилах». Министр отметил, что политика Трампа «вписывается в эту концепцию».

    «Только правила пишет не коллективный Запад, а один его представитель. И для Европы, конечно, это сильнейшее потрясение», – заявил Лавров.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что начало 2026 года «побьет все рекорды по впечатлительности».

    Президент России Владимир Путин отметил опасность замены дипломатии в мире «правом сильного».

    Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот подчеркнул важность уважения суверенных прав государств и недопустимость хаоса в мире.

    20 января 2026, 10:01 • Новости дня
    В парламенте Дании пригрозили США войной

    Датский депутат Ярлов пообещал военный ответ при вторжении США в Гренландию

    В парламенте Дании пригрозили США войной
    @ Francis Joseph Dean/imago/Dean Pictures/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов расценил возможное вторжение США в Гренландию как повод к войне и назвал такие действия катастрофой, сообщает CNN,

    Дания готова начать военные действия против США в случае попытки захвата Гренландии, об этом заявил глава оборонного комитета парламента Расмус Ярлов телеканалу CNN, передает РИА «Новости».

    На вопрос журналиста о готовности Дании к сопротивлению возможному контролю США над Гренландией Ярлов ответил прямой угрозой: «Мы, конечно же, будем защищать Гренландию. Если будет вторжение со стороны американских солдат, будет война».

    Ярлов признал, что США обладают военным преимуществом перед Данией, однако подчеркнул, что даже в такой ситуации попытка захвата Гренландии приведет для США к катастрофическим последствиям. По его словам, у Вашингтона уже есть неограниченный доступ к размещению военных на Гренландии.

    Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и глава МИД Гренландии выступили с предложением создать в Арктике миссию НАТО.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе Гренландии «пути назад нет».

    Трамп также выразил намерение принять меры против якобы «российской угрозы» для Гренландии и раскритиковал Данию за бездействие.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Европу к потере Гренландии привел отказ от российского газа.

    20 января 2026, 11:37 • Новости дня
    Пашинян принял приглашение Трампа войти в «Совет мира»

    Преьмер Армении Пашинян принял приглашение Трампа войти в «Совет мира»

    Пашинян принял приглашение Трампа войти в «Совет мира»
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился войти в число основателей «Совета мира» по Газе, поддержав инициативу Дональда Трампа.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к «Совету мира» по Газе в качестве одного из его основателей, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Пашинян «с удовольствием и ответственностью принял это предложение, подтвердив приверженность Армении делу содействия миру».

    Начало работы «Совета мира» запланировано на вторую фазу мирного плана, согласованного в октябре 2025 года Израилем и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции.

    Президент США Дональд Трамп планирует организовать в четверг в Давосе церемонию подписания соглашения о создании «Совета мира» по сектору Газа.

    Президент Франции Эммануэль Макрон отказался войти в этот совет.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин получил от США приглашение вступить в «Совет мира» по Газе.

    20 января 2026, 23:35 • Новости дня
    Премьер Гренландии призвал готовиться к возможному военному вторжению

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Гренландии намерены сформировать специальную группу для подготовки граждан к возможным военным и экономическим потрясениям на фоне угроз США захватить остров, объявил во вторник премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен.

    «Военный конфликт маловероятен, но исключить его нельзя», – приводит Bloomberg заявление премьер-министра Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена на пресс-конференции в столице Нууке.

    Он подчеркнул, что населению необходимо быть готовым к любым сбоям в повседневной жизни. Правительство Гренландии создаст рабочую группу с участием местных органов власти для координации усилий по подготовке граждан, а также распространит рекомендации, в том числе о необходимости иметь запас продуктов на пять дней.

    Муте Эгеде, министр финансов и бывший лидер острова, отметил, что Гренландия находится под серьезным давлением и должна быть готова к разным сценариям.

    По информации издания Globe and Mail, канадские военные разработали план реагирования на возможное вторжение США, однако рассматривают этот сценарий как крайне маловероятный.

    Во вторник премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что Европа даст ответ на возможное введение новых американских пошлин с февраля, и это может привести к серьезной эскалации между Вашингтоном и Европой.

    Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о важности Гренландии для национальной и мировой безопасности после разговора с генсеком НАТО Марком Рютте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов назвал возможное вторжение США в Гренландию катастрофой и поводом к войне. Руководство ЕС заявило, что не собирается вступать в противостояние с США из-за Гренландии, но готово защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация вокруг Гренландии иллюстрирует кризис внутри западного общества.

    21 января 2026, 08:22 • Новости дня
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию в попытке угодить США
    Bloomberg: Европа может согласиться отдать Гренландию в попытке угодить США
    @ Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры рассматривают возможность передачи Гренландии Соединенным Штатам на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном и роста давления, сообщает Bloomberg.

    Агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника, участвующего во Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщило о риске, что Европа может согласиться отдать Гренландию США в попытке угодить Вашингтону. Собеседник агентства отметил, что многие европейцы считают завершенным послевоенный мировой порядок, а возможный захват территорий президентом США Дональдом Трампом может радикально изменить политическую ситуацию в мире, передает ТАСС.

    По оценке источника, европейские лидеры могут согласиться на уступку Гренландии в очередной попытке умиротворить Белый дом.

    Bloomberg пишет, что европейские чиновники были шокированы быстрым переходом США от дружественного взаимодействия к враждебному и потерей поддержки. Некоторые представители ЕС признали, что не понимают, как реагировать на постоянно меняющиеся угрозы и требования со стороны Вашингтона, которые, по их словам, лишены логики.

    В публикации отмечается, что возобновление требований президента США к Дании о передаче крупнейшего в мире острова совпало с новыми угрозами тарифов и попыткой Вашингтона создать альтернативный ООН глобальный форум по безопасности. Это происходит на фоне уязвимости европейского сообщества, экономических трудностей и утраты уверенности в американских гарантиях безопасности.

    Bloomberg подчеркивает, что Евросоюз, и без того расколотый конфликтом на Украине, сталкивается с ощущением потери контроля и нарастанием враждебности в отношениях с Белым домом.

    Власти Гренландии планируют создать специальную группу для подготовки населения к возможным военным и экономическим потрясениям на фоне угроз США.

    Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал Европу проявить силу в ситуации с Гренландией и прекратить льстить Дональду Трампу.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа не хочет противостоять США из-за Гренландии, но будет защищать свои интересы.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что ситуация с Гренландией показывает кризис внутри западного общества.

    21 января 2026, 02:30 • Новости дня
    Лукашенко объяснил решение присоединиться к «Совету мира»
    Лукашенко объяснил решение присоединиться к «Совету мира»
    @ Roman Naumov/URA.RU//Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко 20 января объявил о подписании документа о присоединении страны к «Совету мира», подчеркнув отсутствие необходимости уплаты взноса на первых этапах.

    «Что мы там, для Газы слишком поможем? Если и поможем, то не очень. Но меня прельщает то, что, может, этот Совет мира, его какие-то действия, возможности распространятся на другие части планеты. Прежде всего, может быть, мы по Украине что-то поможем, обсудим как-то и продвинем мир, сможем приблизить, повлиять на украинское руководство. Вот это меня больше всего прельщает», – признался белорусский лидер», – передает слова белорусского лидера агентство БЕЛТА.

    Лукашенко опроверг слухи о том, что для вступления в Совет Белоруссия должна внести 1 млрд долларов, подчеркнув, что никаких финансовых требований на начальном этапе нет.

    Он пояснил, что первые три года членства в «Совете мира» статус учредителя не требует денежных вложений. Если после этого периода государство захочет продолжить работу без выборов или назначения, потребуется заплатить 1 млрд долларов, однако существуют альтернативные условия.

    Лукашенко отметил, что при активном участии в деятельности «Совета мира» продолжить работу в организации можно и без уплаты этой суммы, если страна проявит себя достойно.

    «Я смотрю в будущее. Может, не я, а кто-то будет другой. Может, спасибо скажет. Поэтому не переживайте», – резюмировал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о создании «Совета мира» в Газе. Владимир Путин рассматривает предложение о вступлении в «Совет мира». Американские официальные лица выдвинули идею расширить «Совет мира» и включить в него вопросы по Украине и Венесуэле. Александр Лукашенко ранее заявлял, что для вступления в «Совет мира» не нужен миллиард долларов.

    20 января 2026, 13:27 • Новости дня
    Лавров сообщил о получении конкретных предложений по «Совету мира» по Газе
    Лавров сообщил о получении конкретных предложений по «Совету мира» по Газе
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Москва получила конкретные предложения и проект устава по созданию «Совета мира» по Газе, что подчеркивает стремление США собрать для этого международную коалицию, об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

    Москва недавно получила конкретные предложения и проект устава по «Совету мира» по Газе, передает ТАСС.

    Лавров отметил, что инициатива отражает понимание Соединенными Штатами необходимости собрать группу стран для сотрудничества по данному вопросу.

    «Мы совсем недавно получили конкретные предложения, проект устава этой структуры и так далее, но эта инициатива отражает понимание Соединенными Штатами, что даже они со своей внешнеполитической философией исходят из необходимости собирать группу стран, которые будут сотрудничать с вами в том или ином направлении», – сказал он.

    Лавров подчеркнул, что США, несмотря на свою внешнеполитическую философию, осознали необходимость объединения государств для взаимодействия в решении ближневосточных проблем.

    Глава МИД добавил, что создание палестинского государства сохраняет актуальность и в контексте инициативы президента США Дональда Трампа о формировании «Совета мира». По его словам, выполнение решения ООН о создании палестинского государства остается важнейшим критерием для долгосрочного урегулирования на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп объявил о создании «Совета мира» в Газе. Владимир Путин рассматривает предложение о вступлении в международный «Совет мира» по Газе. Американские официальные лица выдвинули идею расширить «Совет мира» и включить в него вопросы по Украине и Венесуэле.

    20 января 2026, 10:49 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности ввести тарифы на товары из ЕС ради покупки Гренландии

    CNN: Трамп решил ввести тарифы на товары из ЕС ради покупки Гренландии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп заявил о введении тарифов на товары европейских стран, если не удастся договориться о полном приобретении Гренландии, поставив ультиматум по срокам.

    Трамп объявил, что с 1 февраля европейские страны, включая Данию, Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Британию, Нидерланды и Финляндию, столкнутся с тарифами 10%, которые вырастут до 25% с 1 июня, если не будет достигнуто соглашение о продаже Гренландии, пишет CNN.

    Заявление стало кульминацией его многолетней идеи о контроле над островом, которую он впервые публично озвучил в свой первый срок, а затем вновь сделал приоритетом после возвращения на пост президента.

    По данным CNN, команда Трампа разделена во мнениях о способах достижения цели, хотя все согласны с необходимостью контроля США над Гренландией из соображений национальной безопасности.

    Часть советников настаивает на использовании давления и тарифов вместо военных методов, другие допускают возможность военной аннексии.

    В Белом доме заявили о готовности реализовать любой выбранный президентом план, подчеркнув, что «Трамп не был избран для сохранения статус-кво» и только он всерьез занялся вопросом приобретения Гренландии.

    Ранее Дания отвергла возможность продажи острова, что привело к дипломатической размолвке. Недавние совместные военные учения НАТО на Гренландии усилили обеспокоенность Трампа, который заявил: «Сейчас мы что-то сделаем с Гренландией, нравится им это или нет. Если мы этого не сделаем, Гренландию возьмет Россия или Китай».

    Многие европейские лидеры, включая премьер-министра Британии Кейра Стармера и генерального секретаря НАТО Марка Рютте, пытались смягчить позицию США и объяснить значение военных маневров, однако Трамп продолжает настаивать на полном контроле над островом. Белый дом также заявил, что с Гренландией под контролем США НАТО станет более мощным и эффективным альянсом. Несмотря на предложения о расширении американского военного присутствия и гарантиях отказа от китайских инвестиций, Трамп остается непреклонен: «Для настоящей выгоды нужна собственность. Нужен титул».

    Напомним, глава минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен и глава МИД Гренландии выступили с предложением создать в Арктике миссию НАТО.

    Президент США Дональд Трамп заявлял, что в вопросе Гренландии «пути назад нет». Он также говорил о планах по мерам против якобы «российской угрозы» для Гренландии, а также выступал с критикой Дании за бездействие.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Европу к потере Гренландии привел отказ от российского газа.

    Европу к потере Гренландии привел отказ от российского газа

    Президент США Дональд Трамп пригрозил новой торговой войной против восьми европейских стран. Параллельно в ЕС появились опасения, что Вашингтон может перекрыть поставки своего СПГ, от которого европейцы после 2022 года стали сильно зависимы. Трамп, судя по всему, готов биться за Гренландию до конца. Подробности

    Риторика прибалтов о Калининграде опасна для них самих

    «Это будет самоубийством для тех, кто затеет подобные провокации». Такими словами глава МИД России Сергей Лавров ответил на заявления литовского дипломата, отрицающего принадлежность Калининграда к России и упоминающего планы НАТО по нападению на Калининградскую область. Почему даже пустые угрозы прибалтийских политиков стоит воспринимать всерьез? Подробности

    Как российские войска откроют путь на Славянск

    В последние дни существенно возросли темпы наступления российских войск в районе Красного Лимана – последнего крупного населенного пункта перед Славянском. Кто и как проводит эти военные операции, что ВСУ пытаются этому противопоставить и какое значение освобождение Красного Лимана будет иметь для всей СВО в целом? Подробности

    Европейцам приготовили «правый обман»

    Едва ли не политическую революцию внезапно анонсировали в Европарламенте: поворот ведущих партий ЕС в правую сторону – защиту не либеральных ценностей, а реальных национальных интересов Европы. Откуда возникла такая идея – и почему она, скорее всего, является не более чем попыткой обмана избирателей Евросоюза? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Украинцы нашли защитника в Польше

      В Польше наконец-то нашелся авторитетный человек, который выступил наперекор ксенофобии местного населения в отношении мигрантов-украинцев. По мнению автора «польского экономического чуда» Лешека Бальцеровича, украинцы кормят Польшу. Однако ненавидят их не за это.

    • Трамп против Евросоюза. Чья возьмет?

      В Евросоюзе пытаются выработать ответ на действия президента США Дональда Трампа, который требует уступить Америке датскую Гренландию и ввел против стран ЕС новые торговые тарифы. По гамбургскому счету у европейцев только три варианта действий.

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Большие церковные праздники февраля 2026: даты, что отмечают, традиции и запреты

      Февраль в православном календаре – это особый, переходный месяц, который готовит верующих к одному из важнейших периодов года – Великому посту. В 2026 году февраль насыщен ключевыми духовными датами: от одного из главных двунадесятых праздников Сретения Господня до значимых подготовительных дней, таких как Вселенская родительская суббота и Прощеное воскресенье. Это время глубокого покаяния, поминовения усопших и внутренней работы перед началом строгого поста.

    • Святая вода на Крещение Господне 2026: когда набирать, сколько хранится и как использовать

      Праздник Крещения Господня, или Богоявления, – один из главных в православном календаре. С ним связано одно из самых известных и любимых в народе церковных установлений – освящение воды. Крещенская вода, которую часто называют «великой агиасмой» (святыней), обладает особым благоговейным почитанием. Как правильно набирать святую воду, сколько она хранится и как правильно ее использовать?

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

