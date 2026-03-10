Сын Жириновского рассказал о последних желаниях политика перед смертью

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Эйдельштейна, его отец долгое время находился на специальном медицинском питании, однако после улучшения самочувствия врачи разрешили ему попробовать домашние блюда, передает «Царьград».

«И вот он захотел котлеты из кролика парные, квашеную капусту и язык отварной говяжий», – отметил Эйдельштейн. Кроме гастрономических желаний, Жириновский заранее нотариально закрепил распоряжение о передаче 80% своих накоплений в пользу ЛДПР и Университета мировых цивилизаций.

Сумма, которую политик передал по завещанию, по словам Эйдельштейна, составляла около четырех млрд рублей.

В прошлом году внебрачный сын Жириновского Эйдельштейн проиграл суд за наследство официальному сыну.

В июне 2024 года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Эйдельштейна о признании его сыном Жириновского. Позже законный сын Жириновского Игорь Лебедев обжаловал это решение.