Меликов: Путин мгновенно отреагировал на проблему дагестанских перевозчиков в Иране

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о быстрой реакции Владимира Путина на проблему с грузоперевозчиками из республики, которые застряли на территории Ирана, передает ТАСС.

По словам Меликова, на момент его встречи с президентом большое число дагестанских водителей оказалось в сложной ситуации из-за событий на Ближнем Востоке. Они были вынуждены оставаться в Иране, столкнувшись с нехваткой средств и топлива для возвращения в Дагестан.

На пресс-конференции Меликов отметил, что президент «очень быстро» принял меры по решению возникшей проблемы.

«Здесь прям очень такая мгновенная реакция [президента] на решение этой проблемы», – сказал Меликов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники российских, чешских и пакистанских дипмиссий были вывезены из Ирана через азербайджанский пункт пропуска. МИД России исключил полную эвакуацию посольства России из Ирана. Президент России поручил МЧС, МИД и другим ведомствам начать организацию вывозных рейсов для россиян, находящихся на Ближнем Востоке.