4 ноября случилось единство разделенного на классы и сословия, на богатых и бедных, на грамотных и темных – народа. Возможно ли такое единство сегодня? От этого зависит победа в СВО.4 комментария
США разметили шесть бомбардировщиков B-52 на Ближнем Востоке
США разместили шесть B-52 на Ближнем Востоке из-за региональной эскалации
Шесть стратегических бомбардировщиков B-52 были размещены США на Ближнем Востоке из-за роста напряженности в регионе, сообщает издание Air & Space Forces Magazine.
Соединенные Штаты разместили на Ближнем Востоке шесть стратегических бомбардировщиков B-52 в связи с ростом напряженности в регионе, передает ТАСС. Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM) ранее объявило о прибытии группы B-52, однако точное количество самолетов не уточнялось.
По данным издания, США развертывают не только шесть B-52, но и дополнительное звено истребителей F-15E Strike Eagle, а также воздушные дозаправщики для поддержки операций в регионе. Это расширение военного присутствия обусловлено необходимостью усиленной поддержки и готовности к оперативным действиям в условиях обострения ситуации.
Хотя местоположение бомбардировщиков не было официально раскрыто, источники журнала отметили, что грузовой самолет, вылетевший с авиабазы Минот в Северной Дакоте, недавно приземлился в Катаре на авиабазе «Аль-Удейд». Это крупнейшая база США в регионе, что делает ее вероятным местом размещения B-52.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США объявили о готовности войск к любой ситуации на Ближнем Востоке, а глава МИД России Сергей Лавров призвал прекратить убийства палестинцев американским оружием.