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Лавров призвал прекратить убийства палестинцев американским оружием
Лавров осудил массовое наказание палестинцев и призвал обеспечить гуманитарную помощь
Глава МИД России Сергей Лавров на Генассамблее ООН подчеркнул необходимость прекращения убийств палестинцев с использованием американского оружия и обеспечения доставки гуманитарной помощи в регион.
Лавров, выступая на 79-й сессии Генассамблеи ООН, выразил обеспокоенность по поводу массового наказания палестинцев после теракта 7 октября 2023 года, передает ТАСС.
Глава российского МИДа отметил, что трагедия обернулась гуманитарной катастрофой и требует международного вмешательства.
«Убийству мирных жителей Палестины американским оружием необходимо немедленно положить конец,» – заявил Лавров.
Он отметил важность доставки гуманитарных грузов в анклав и восстановления инфраструктуры. Также Лавров подчеркнул необходимость гарантированного самоопределения палестинцев и создания жизнеспособного государства в рамках границ 1967 года. Министр назвал вопиющим примером манкирования решениями ООН «заматывание в течение уже почти 80 лет консенсусных резолюций о создании независимого Палестинского Государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем».
Кроме того, Лавров осудил атаку Израиля на Ливан, назвав ее бесчеловечной. Он акцентировал внимание на использовании гражданских технологий в качестве смертоносного оружия и призвал к расследованию этого преступления. По мнению Лаврова, такие действия являются ярким примером террористических методов для достижения политических целей.
Лавров также раскритиковал Запад за подрыв ценностей глобализации, что, по его мнению, делает невозможной перезагрузку глобального сотрудничества. Отметив инициативу генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, Лавров поставил под сомнение ее осуществимость в условиях, когда Запад, по его словам, предал основные принципы, которые должны обеспечивать равенство на мировой арене.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль выполнил свои военные задачи в Секторе Газа и нужно начать переговоры о прекращении огня и возвращении заложников.
Лавров на заседании Совета Безопасности ООН выразил уверенность, что без поддержки Израиля со стороны США конфликт в регионе можно разрешить быстро и эффективно.