  • Новость часаХуситы атаковали авианосец США в Красном море
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    Даниэль Орлов Даниэль Орлов Чем отличаются белые от поуехавших

    В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

    19 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким соседом будет Украина после заключения мира

    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    58 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский США могут быть для России только врагом

    В международных отношениях XXI век восстанавливает старые линии напряжения. Ситуация в чем-то напоминает конец XIX и начало ХХ столетия. США противостоят Британии, Франция пытается взять исторический реванш. И новые игроки на глобальном Юге – Индия, Китай, арабский мир, Африка – это вам не дряхлеющая Османская империя.

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    16 марта 2025, 23:21 • Новости дня

    Новые власти Сирии обвинили «Хезболлах» в убийстве военных

    Сирийская газета Al Watan обвинила «Хезболлах» в убийстве троих военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Новые власти Сирии заявили о причастности ливанского движения «Хезболлах» к убийству троих сотрудников сил безопасности, которые погибли в результате нападения на границе с Ливаном.

    Сирийская газета Al Watan, сообщает, что новые власти Сирии обвинили ливанское шиитское движение «Хезболлах» в убийстве троих сотрудников безопасных сил. По данным издания, боевики пересекли границу Сирии в воскресенье и убили троих сирийских военных, после чего вернулись в Ливан. Газета также утверждает, что тела погибших были забраны сторонниками «Хезболлах».

    Как передает ТАСС, ранее в воскресенье ливанский портал Elnashra сообщил о гибели двух сирийских боевиков под формой группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» на границе с Ливаном, еще двое были ранены и госпитализированы. Инцидент произошел в районе Эль-Каср на севере Ливана, где завязался бой с ополченцами из местных шиитских племен. Ливанская армия прибыла на место происшествия и взяла под контроль участок границы.

    Напомним, что «Хайат Тахрир аш-Шам» является запрещенной в России террористической организацией. Решением Верховного суда РФ от 4 июня 2020 года ее деятельность в стране признана нелегальной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия обороны Израиля сообщила о ликвидации двух представителей «Хезболла», которые действовали как разведчики-наблюдатели и участвовали в терактах на юге Ливана.

    Вооруженные сторонники Башара Асада атаковали газовую электростанцию в Баниясе, стремясь уничтожить энергетическую инфраструктуру города и столкнувшись с сирийскими силами безопасности.

    Представитель сил безопасности Латакии Саджид ад-Дик обвинил «Хезболлу» в дестабилизации в Сирии, утверждая, что организация поддерживала сторонников экс-президента Асада в прибрежных районах.

    14 марта 2025, 03:13 • Новости дня
    Вэнс ответил на просьбы о размещении ядерного оружия в Восточной Европе
    Вэнс ответил на просьбы о размещении ядерного оружия в Восточной Европе
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация Дональда Трампа отвергает возможность размещения ядерного оружия в Восточной Европе, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    Администрация президента США Дональда Трампа не поддерживает идею размещения ядерного оружия в Восточной Европе. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает ТАСС. В интервью телеканалу Fox News Вэнс отметил, что был бы удивлен, если бы Трамп одобрил такую меру, подчеркивая важность осторожности в вопросах, касающихся будущего человеческой цивилизации. При этом он уточнил, что не обсуждал с президентом этот вопрос.

    Вэнс также выразил критику в адрес предыдущей администрации Джо Байдена, обвинив ее в небрежности на пути к ядерному конфликту. Он заявил, что Байден действовал так, словно надеялся на случайное урегулирование конфликта между Россией и Украиной, забрасывая Украину оружием. По мнению Вэнса, необходимо, чтобы в вопросах с Россией и Украиной возобладали более рассудительные подходы.

    Вэнс отметил, что Дональд Трамп применяет жесткую дипломатию, стремясь выяснить желания обеих сторон конфликта – украинцев и русских. Вице-президент подчеркнул, что война является бесполезной и ее продолжение не отвечает ничьим интересам. Он заявил, что если бы Трамп оставался президентом, то конфликта удалось бы избежать.

    Вопрос о размещении ядерного оружия в Польше стал актуальным после заявления президента Польши Анджея Дуды. В интервью газете Financial Times он выразил желание видеть ядерное оружие на территории своей страны и обсудил эту возможность с Китом Келлогом, спецпосланником президента США по Украине и России. Дуда считает возможным перемещение ядерного оружия из Западной Европы или США в Польшу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге опровергла заявления президента Италии Серджо Маттареллы о якобы существующей ядерной угрозе от России для Европы.

    Россия и Белоруссия заявили о готовности к совместным мерам противодействия угрозам НАТО, включая военные и военно-технические действия, в связи с дестабилизирующими шагами альянса. Президент Польши Анджей Дуда призывает США переместить ядерное оружие в Польшу для обеспечения большей безопасности региона.

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    16 марта 2025, 13:18 • Новости дня
    Эксперт назвал цели операции Трампа против хуситов

    Политолог Ткаченко: Маленькая победоносная война с хуситами нужна Трампу для демонстрации успешности

    Эксперт назвал цели операции Трампа против хуситов
    @ Al Drago/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Операция США против хуситов ориентирована прежде всего на внутреннюю американскую повестку. Глава Белого дома Дональд Трамп хочет купировать недовольство американцев из-за реформ победоносной войной против йеменских повстанцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Думаю, Трамп начал эту операцию с ориентиром на внутреннюю повестку – показать гражданам США успехи на международной арене. Хуситы в понимании главы Белого дома – заведомо слабый соперник, которого можно ударно победить и распространить кадры триумфа американского оружия по всем СМИ», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Таким образом Трамп надеется купировать недовольство американцев от ряда реформ, от деятельности Илона Маска. Глава Белого дома хочет показать, что на внешнем контуре у США все в порядке: американцы уходят из тех регионов, конфликтов и объединений, которые им не нужны, например, Украина, Европа и НАТО, и отстаивают свои интересы там, где это необходимо, например, Ближний Восток», – отметил собеседник.

    «Но эта маленькая победоносная война, скорее всего, не имеет практического смысла. США могут победить хуситов куда менее шумными способами. К тому же повстанцы децентрализовали свою систему управления, разместили ракетные установки по всему Йемену. Поэтому уничтожение только части военных объектов все равно ничего не изменит», – детализировал эксперт.

    «Вероятно, реальное решение проблемы с хуситами будет лежать в области тайной дипломатии между США, Йеменом, возможно, несколькими заинтересованными сторонами и посредниками. Собственно, похожую позицию занимает и Москва, призывающая остановить кровопролитие и перейти к переговорам», – резюмировал аналитик.

    США в субботу нанесли авиаудары по йеменским хуситам, в результате которых, по словам представителя Минздрава повстанцев Аниса аль-Асбахи, погиб 31 человек и более ста пострадали – в основном женщины и дети, сообщает Reuters.

    Президент США Дональд Трамп объяснил атаки защитой судоходства в Красном море и потребовал также от Ирана, главного сторонника хуситов, прекратить поддержку группировки. «Америка привлечет вас к ответственности, и мы не будем добры!» – заявил он.

    Это крупнейшая военная операция США на Ближнем Востоке с момента вступления Трампа в должность. Удары, вероятно, будут продолжаться несколько недель, сообщают американские чиновники.

    Хуситское движение «Ансар Аллах» пообещало «не оставить агрессию без ответа». Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Марко Рубио призвал прекратить операцию, подчеркнув важность политического диалога, сообщает российское внешнеполитическое ведомство в Telegram-канале.

    По данным Пентагона, с ноября 2023 года хуситы 174 раза атаковали в Красном море военные корабли США, а коммерческие суда – 145 раз. В самой группировке говорят, что нападения совершаются в знак солидарности с палестинцами.

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    16 марта 2025, 11:42 • Видео
    Китай проиграл США важную битву

    В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

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    16 марта 2025, 00:58 • Новости дня
    CENTCOM объявило о крупномасштабной военной операции США против хуситов

    Центральное командование ВС США объявило о крупномасштабной военной операции против хуситов в Йемене

    CENTCOM объявило о крупномасштабной военной операции США против хуситов
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные начали крупномасштабную операцию против движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене, сообщило Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

    «Силы Центрального командования начинают крупномасштабную операцию против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Целью операции объявлены защита американских интересов, «сдерживание врагов и восстановление свободы судоходства». Сообщается, что за субботу США нанесли удары по ряду объектов хуситов на всей территории Йемена.

    Al Hadath сообщает, что одной из целей американских ударов по Сане стала расположенная в районе Эль-Джарф штаб-квартира Высшего политического совета движения «Ансар Алла». Al Masirah сообщил, что удары были нанесены по объектам в провинции Дамар на западе Йемена. Также США наносят авиаудары по объектам хуситов в провинции Эль-Бейда, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США начали воздушные атаки против хуситов в Йемене. Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника заявил, что удары США по Йемену стали началом серии непрерывных атак, которые могут продлиться несколько недель.

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    14 марта 2025, 20:24 • Новости дня
    Лукашенко: Белоруссия поставит на вооружение две установки «Орешник»

    Лукашенко: До конца года Белоруссия поставит на вооружение две системы «Орешник»

    Tекст: Вера Басилая

    Белоруссия планирует до конца года принять на вооружение две установки российской ракетной системы «Орешник», сообщил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью для программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

    Лукашенко сообщил о планах поставить на вооружение страны две установки новейшей российской баллистической ракетной системы средней дальности «Орешник». Это заявление он сделал в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

    «И я сейчас контролирую производство этих пусковых установок. Мы к концу года, по-моему, две установки уже на вооружение готовы поставить», – подчеркнул Лукашенко, передает РИА «Новости».

    Ранее Лукашенко обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным вопрос размещения ракет «Орешник» на территории Белоруссии.

    Также Лукашенко  объявил о планах разместить новейшую систему «Орешник» ближе к Смоленску в ответ на возможное размещение ракет США в Европе.

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    16 марта 2025, 02:56 • Новости дня
    Хуситы пообещали ответить на авиаудары США по Йемену

    Хуситы пообещали США ответить «эскалацией на эскалацию»

    Tекст: Антон Антонов

    Йеменское движение «Ансар Алла» ответит эскалацией на авиаудары США, заявило политбюро хуситов.

    «Агрессия не останется без ответа. Наши йеменские вооруженные силы готовы противостоять эскалации эскалацией», – приводит текст заявления РИА «Новости» со ссылкой на Al Masirah.

    Хуситы обвинили США в нанесении авиаударов по гражданской инфраструктуре, а не по заявленным военным целям. Министерство иностранных дел правительства хуситов заявило, что удары пришлись на густонаселенный район в столице Йемена Сане.

    Кроме того, власти северного Йемена отвергли заявления США о предполагаемой опасности международному судоходству. Хуситы указывают, что судоходство безопасно для всех, кроме израильских судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали военные действия против хуситов в Йемене. Центральное командование вооруженных сил США заявило, что проводится крупномасштабная операция.

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    16 марта 2025, 08:58 • Новости дня
    США нанесли авиаудары по хуситам в Йемене

    США нанесли авиаудары по военным объектам хуситов в Таизе в Йемене

    США нанесли авиаудары по хуситам в Йемене
    @ Mohammed Mohammed/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские вооруженные силы нанесли авиаудары по военным объектам хуситов в городе Таиз на юго-западе Йемена, что привело к гибели 31 человека и ранениям более 100 человек.

    США нанесли авиаудары по военным объектам движения «Ансар Алла» в городе Таиз на юго-западе Йемена, сообщает ТАСС. Согласно информации от телеканала Al Arabiya, бомбардировке подверглись восточные кварталы города. О последствиях атак, включая возможные жертвы и пострадавших, пока не сообщается.

    Представитель Министерства здравоохранения повстанцев Анис аль-Асбахи заявил, что удары США по контролируемым хуситами регионам, включая столицу Сана, привели к гибели по меньшей мере 31 гражданского лица. Ранения получили еще более 100 человек. По его словам, «американская агрессия» была направлена против гражданских и жилых районов в Сане, провинциях Саада, Эль-Бейда и городе Радаа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о крупномасштабной военной операции против хуситов в Йемене. Хуситы заявили о 13 жертвах авиаударов США по столице страны. Хуситы также пообещали ответить на эти авиаудары.

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    14 марта 2025, 02:04 • Новости дня
    Гренландия заявила о недопустимости аннексии США

    Глава Гренландии отказал США в аннексии после заявления Трампа

    Гренландия заявила о недопустимости аннексии США
    @ Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава правительства Гренландии Мюте Эгеде выступил против аннексии острова США, заявив, что жители Гренландии не должны терпеть неуважительное отношение, и призвал лидеров партий сформулировать жесткий отказ американскому президенту.

    Как передает ТАСС, уходящий премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде решительно высказался против аннексии острова Соединенными Штатами, подчеркнув необходимость уважения к гренландцам. Эгеде намерен собрать лидеров местных партий, чтобы ответить на недавнее заявление Дональда Трампа.

    Трамп, обсуждая с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте потенциальную аннексию Гренландии, заявил, что США могут взять остров под свой контроль для обеспечения международной безопасности. При этом он подчеркнул возможную роль НАТО в этом процессе.

    Идея аннексии Гренландии не нова: Трамп неоднократно выражал желание включить остров в состав США, угрожая Дании торговыми пошлинами. Однако предложение покупки Гренландии было отвергнуто как датскими, так и гренландскими властями.

    Остров сохраняет статус автономной территории в составе Дании. Согласно Договору о защите Гренландии, подписанному в 1951 году, США обязались защищать остров от агрессии. На его территории расположена американская космическая база Питуффик, контролирующая арктическую зону и предупреждающая о ракетных нападениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп выразил уверенность в аннексии Гренландии США в ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. При этом лидер неожиданно победившей на парламентских выборах в Гренландии партии Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен категорически отверг претензии Трампа на покупку острова.

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    14 марта 2025, 01:32 • Новости дня
    Франция: Заявление Путина стало символом начала реальных переговоров
    Франция: Заявление Путина стало символом начала реальных переговоров
    @ LEGNAN KOULA/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню считает, что заявление президента России Владимира Путина о поддержке перемирия на Украине свидетельствует о начале реальных переговоров, которые могут включать участие Вашингтона, Москвы и Киева.

    Министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, в беседе с телеканалом France 2, отметил, что заявление Владимира Путина о поддержке перемирия на Украине является знаком начала реальных переговоров, пишет ТАСС.

    Лекорню подчеркнул, что любые усилия, направленные на прекращение огня, заслуживают одобрения.

    «Все, что ведет к прекращению огня, можно только приветствовать. Мы видим, что начинаются настоящие переговоры», – сказал французский министр.

    Он также выразил надежду, что дискуссии развернутся не только между Вашингтоном и Москвой, но между Россией и Украиной, а также назвал важным участие в переговорах европейских стран, поскольку вопросы прекращения огня на Украине касаются архитектуры безопасности всей Европы.

    Лекорню также отметил, что Россия имеет преимущество в текущей ситуации, но отказался комментировать, проигрывает ли Украина на поле боя. Франция, по его словам, выступает против «тактической паузы», которая может позволить России восстановить силы.

    Ранее Владимир Путин заявил о поддержке идеи перемирия после переговоров с Александром Лукашенко. Он подчеркнул, что, хотя перемирие является правильной идеей, необходимо обсудить дальнейшие шаги, учитывая стремительно меняющуюся ситуацию на поле боя в пользу России.

    Также было сообщено о встрече в Джидде, где делегации США и Украины обсудили 30-дневное прекращение огня. США готовы отменить паузу в предоставлении разведданных и возобновить поддержку Киева. Спецпосланник США Стивен Уиткофф прибыл в Москву для участия в переговорах с российской делегацией, встреча с Путиным планируется 13 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что будет очень сложно следить за режимом прекращения огня на Украине в случае приостановки боевых действий.

    Путин также выразил мнение, что киевский режим может воспользоваться временным перемирием для получения большего количества оружия и проведения принудительной мобилизации.

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    14 марта 2025, 14:06 • Новости дня
    Лукашенко обсудил с Путиным размещение ракет «Орешник» в Белоруссии
    Лукашенко обсудил с Путиным размещение ракет «Орешник» в Белоруссии
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным вопрос размещения ракет «Орешник» на территории Белоруссии.

    Лукашенко отметил, что вопрос о расположении данных ракет был поднят на встрече в Совете Федерации, передает ТАСС.

    По его словам, Путин подчеркнул необходимость решить, где именно будут размещены ракеты. На что белорусский лидер ответил, что как только ракеты будут доступны, их размещение не составит труда: «Было бы что расквартировывать, мы расквартируем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко объявил о планах разместить новейшую систему «Орешник» ближе к Смоленску в ответ на возможное размещение ракет США в Европе.

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    15 марта 2025, 16:43 • Новости дня
    Минобороны освободило штурмовиков от сдачи полевой формы

    Замглавы Минобороны РФ поручил освободить штурмовиков от сдачи ВКПО на склад

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замглавы Минобороны Андрей Булыга распорядился освободить штурмовиков от обязательной сдачи всесезонного комплекта полевого обмундирования после завершения срока его эксплуатации.

    Как сообщает ТАСС, заместитель министра обороны России Андрей Булыга принял важное решение, касающееся военнослужащих, принимающих участие в штурмах. Теперь они освобождены от необходимости сдавать на склад всесезонные комплекты полевого обмундирования после истечения срока их эксплуатации. Это решение было озвучено на совещании, посвященном вещевому обеспечению Вооруженных сил РФ.

    Кроме того, замглавы Минобороны поручил продолжить практику выдачи вторых комплектов полевого обмундирования и обеспечить их оперативную замену в случае износа.

    На совещании также поднимался вопрос о внесении изменений в нормативные акты, касающиеся эксплуатации стиральных машин в зоне проведения СВО. Булыга предложил уменьшить срок их использования с пяти до двух лет, чтобы повысить надежность и эффективность их работы. Также в ходе обсуждения особое внимание было уделено модернизации технических средств вещевой службы, включая переносные душевые, которые получили высокую оценку от военнослужащих, работающих на линии боевого соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы Минобороны генерал-лейтенант Андрей Булыга проверил материально-техническое обеспечение войск в зоне спецоперации. США ввели санкции против заместителей министра обороны России. Минобороны объявило о разработке новых штурмовых комплектов питания для войск.

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    16 марта 2025, 05:23 • Новости дня
    Иран пообещал жесткий ответ после обвинений со стороны G7

    Верховный командующий КСИР Ирана Салами пообещал G7 «сокрушительный» ответ на любую реализованную угрозу

    Tекст: Антон Антонов

    Иран обещает жесткий и сокрушительный ответ на любую реализованную угрозу, заявил верховный командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана Хосейн Салами после того, как страны G7 выступили с обвинениями в адрес Тегерана.

    Страны G7 на заседании в Квебеке потребовали от Тегерана отказаться от создания ядерного оружия. Иран был назван главным дестабилизирующим фактором на Ближнем Востоке.

    Салами подчеркнул, что Иран будет решительно противостоять любой агрессии. Он также отметил, что ответ на реализованные угрозы будет «самым жестким». «Ответим резко, сокрушительно и разрушительно», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран заявил о готовности обсуждать с международным сообществом проблемы, связанные с потенциальной возможностью милитаризации своей ядерной программы.

    США вышли из ядерной сделки с Ираном в 2018 году. В ответ на это Иран начал поэтапно сокращать свои обязательства, в том числе отказавшись от ограничений на ядерные исследования и уровень обогащения урана.

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    15 марта 2025, 23:28 • Новости дня
    США собрались бомбить Йемен «несколько дней или недель»

    Американский чиновник сообщил о намерении США провести серию авиаударов по хуситам в Йемене

    Tекст: Антон Антонов

    Удары США по Йемену стали началом серии непрерывных атак, которые могут продлиться несколько недель, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

    Равид в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) сообщил, что удары, нанесенные в субботу, не были разовыми, а являются началом «серий непрерывных ударов». Ожидается, что они «продлятся несколько дней или даже недель».

    По данным министерства здравоохранения правительства движения «Ансар Алла» (хуситов), в результате «серии авиаударов американской авиации по гражданским объектам» в столице Йемена, Сане, погибли девять мирных жителей и еще девять получили ранения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные США начали воздушные атаки против движения «Ансар Алла» (хуситов). Сообщалось, что в районе Джраф в Сане объекты движения «Ансар Алла» подверглись ракетным ударам. Ранее хуситы решили возобновить атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях.

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    15 марта 2025, 22:20 • Новости дня
    США начали военные действия против хуситов в Йемене
    США начали военные действия против хуситов в Йемене
    @ Jordan Castelan/U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Военные США начали воздушные атаки против движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене, сообщил Белый дом.

    Президент США приказал американским вооруженным силам начать «решительные и мощные военные действия» против хуситов. Сообщается, что идут «воздушные атаки на базы террористов, их лидеров и противоракетную оборону».

    Целью таких действий названа защита судоходных, воздушных и военно-морских активов США, а также «восстановление свободы судоходства», передает РИА «Новости».

    Вашингтон обратился к Ирану с призывом прекратить поддержку хуситов, подчеркнув, что США не будут терпеть угрозы в адрес американского населения и американского президента. США пригрозили привлечь власти Ирана «к ответственности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Джраф в Сане объекты движения «Ансар Алла» подверглись ракетным ударам. В марте власти США включили шиитское движение «Ансар Аллах» в список иностранных террористических организаций, обвиняя его в угрозе безопасности американцев и региональной стабильности.

    Хуситы решили возобновить атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях в связи с прекращением поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Из-за нападений хуситов на контейнеровозы сокращается судоходство в Красном море.

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    15 марта 2025, 17:54 • Новости дня
    Истребитель НОАК разбился на учениях в Хайнане

    Истребитель НОАК потерпел крушение на учениях близ Цзялая, пилот выжил

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Китае на военных учениях в провинции Хайнань разбился истребитель НОАК, пилот успел катапультироваться и остался жив.

    Как передает ТАСС, инцидент произошел 15 марта около 13:30 по местному времени, когда истребитель Народно-освободительной армии Китая выполнял задачи в рамках военных учений. Самолет потерпел крушение неподалеку от населенного пункта Цзялай, расположенного в провинции Хайнань на юге страны.

    Пилот успел вовремя катапультироваться и не пострадал. Это стало известно из сообщения, опубликованного Южной зоной боевого командования НОАК в социальной сети «Вичат». По данным командования, на месте происшествия ведутся работы по выяснению причин крушения и оценке ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Китае разбился пилотируемый женщиной истребитель, а пилот разбившегося в Китае истребителя успел катапультироваться.

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    14 марта 2025, 01:50 • Новости дня
    ПВО уничтожили беспилотники над Саратовской областью

    ПВО ликвидировали беспилотники над Саратовской областью и сняли угрозу

    Tекст: Денис Тельманов

    Беспилотные летательные аппараты были ликвидированы над Саратовской областью силами ПВО, что позволило снять угрозу и отменить ограничения в аэропорту Гагарин.

    Как передает ТАСС, несколько беспилотных летательных аппаратов были уничтожены силами противовоздушной обороны над Саратовской областью. Губернатор Роман Бусаргин сообщил об этом в своем телеграм-канале, подчеркнув, что угроза была успешно снята.

    В ночь на 14 марта глава региона объявил о вероятной атаке беспилотников, что вызвало включение локальных систем оповещения. Для обеспечения безопасности в международном аэропорту Гагарин в Саратове временно вводились ограничения на прием и отправку самолетов.

    По словам Бусаргина, благодаря действиям ПВО, все ограничения были отменены, и ситуация вернулась в нормальный режим. Губернатор выразил благодарность силам ПВО за оперативные действия, которые предотвратили возможные последствия атаки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили несколько украинских дронов над Воронежской и Белгородской областями. Системы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника в течение двух часов в Белгородской и Брянской областях. В Тамбовской области три украинских дрона упали вне населенных пунктов, погибших и пострадавших нет.

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