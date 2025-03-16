Новые власти Сирии обвинили «Хезболлах» в убийстве военных

Сирийская газета Al Watan обвинила «Хезболлах» в убийстве троих военных

Tекст: Денис Тельманов

Сирийская газета Al Watan, сообщает, что новые власти Сирии обвинили ливанское шиитское движение «Хезболлах» в убийстве троих сотрудников безопасных сил. По данным издания, боевики пересекли границу Сирии в воскресенье и убили троих сирийских военных, после чего вернулись в Ливан. Газета также утверждает, что тела погибших были забраны сторонниками «Хезболлах».

Как передает ТАСС, ранее в воскресенье ливанский портал Elnashra сообщил о гибели двух сирийских боевиков под формой группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» на границе с Ливаном, еще двое были ранены и госпитализированы. Инцидент произошел в районе Эль-Каср на севере Ливана, где завязался бой с ополченцами из местных шиитских племен. Ливанская армия прибыла на место происшествия и взяла под контроль участок границы.

Напомним, что «Хайат Тахрир аш-Шам» является запрещенной в России террористической организацией. Решением Верховного суда РФ от 4 июня 2020 года ее деятельность в стране признана нелегальной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, армия обороны Израиля сообщила о ликвидации двух представителей «Хезболла», которые действовали как разведчики-наблюдатели и участвовали в терактах на юге Ливана.

Вооруженные сторонники Башара Асада атаковали газовую электростанцию в Баниясе, стремясь уничтожить энергетическую инфраструктуру города и столкнувшись с сирийскими силами безопасности.

Представитель сил безопасности Латакии Саджид ад-Дик обвинил «Хезболлу» в дестабилизации в Сирии, утверждая, что организация поддерживала сторонников экс-президента Асада в прибрежных районах.