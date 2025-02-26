Таксист-мигрант в Москве отказался везти раненого участника СВО в военной форме

Tекст: Александра Юдина

В Москве таксист-мигрант отказался перевозить раненого участника спецоперации с позывным «Каспер», передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Русская Община».

Военнослужащий вызвал такси в госпиталь, где проходит лечение. Однако, по его словам, водитель, увидев военную форму пассажира, развернулся и отказался от поездки.

Несмотря на отказ, деньги за ожидание были списаны со счета бойца.

Общественникам удалось вычислить таксиста, в беседе с ними водитель выразил поддержку спецоперации и извинился перед солдатом. Сам «Каспер» поблагодарил тех, кто помог ему в этой ситуации.