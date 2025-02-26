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Таксист-мигрант в Москве отказался везти раненого участника СВО в военной форме
В Москве таксист-мигрант отказался везти раненого бойца СВО с позывным «Каспер», увидев его военную форму.
В Москве таксист-мигрант отказался перевозить раненого участника спецоперации с позывным «Каспер», передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Русская Община».
Военнослужащий вызвал такси в госпиталь, где проходит лечение. Однако, по его словам, водитель, увидев военную форму пассажира, развернулся и отказался от поездки.
Несмотря на отказ, деньги за ожидание были списаны со счета бойца.
Общественникам удалось вычислить таксиста, в беседе с ними водитель выразил поддержку спецоперации и извинился перед солдатом. Сам «Каспер» поблагодарил тех, кто помог ему в этой ситуации.