При столкновении грузовика с поездом под Ярославлем пострадали 11 человек, возбуждено дело

Tекст: Вера Басилая

В результате столкновения грузовика с поездом в Ярославской области травмы получили 10 пассажиров поезда и водитель грузовика, который был госпитализирован в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости»,

Северо-Западная транспортная прокуратура уточняет, что инцидент произошел на перегоне Ваулово – Чебаково, когда грузовик «Камаз» выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал и столкнулся с пригородным электропоездом сообщением Рыбинск – Ярославль. В результате происшествия произошел сход двух колесных пар вагона.

Северная железная дорога подтвердила, что столкновение произошло с рельсовым автобусом РА-3 по тому же маршруту. В результате аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Минздрав региона сообщил, что в Тутаевскую ЦРБ были доставлены четверо пострадавших, среди которых водитель грузовика. Остальные пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Ранее в Амурской области произошел сход вагонов грузового поезда, что привело к приостановке движения на участке железной дороги и травмированию машиниста.