После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».39 комментариев
При столкновении грузовика с поездом под Ярославлем пострадали 11 человек
При столкновении грузовика с поездом под Ярославлем пострадали 11 человек, возбуждено дело
В Ярославской области грузовик выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал и столкнулся с пригородным поездом, в результате чего пострадали 11 человек, возбуждено уголовное дело, сообщили в Госавтоинспекции.
В результате столкновения грузовика с поездом в Ярославской области травмы получили 10 пассажиров поезда и водитель грузовика, который был госпитализирован в тяжелом состоянии, передает РИА «Новости»,
Северо-Западная транспортная прокуратура уточняет, что инцидент произошел на перегоне Ваулово – Чебаково, когда грузовик «Камаз» выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал и столкнулся с пригородным электропоездом сообщением Рыбинск – Ярославль. В результате происшествия произошел сход двух колесных пар вагона.
Северная железная дорога подтвердила, что столкновение произошло с рельсовым автобусом РА-3 по тому же маршруту. В результате аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Минздрав региона сообщил, что в Тутаевскую ЦРБ были доставлены четверо пострадавших, среди которых водитель грузовика. Остальные пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.
Ранее в Амурской области произошел сход вагонов грузового поезда, что привело к приостановке движения на участке железной дороги и травмированию машиниста.