ПВО уничтожило шесть украинских дронов в Волгоградской, Ростовской и Тульской областях

Tекст: Денис Тельманов

Согласно информации, представленной РИА «Новости», дежурные средства противовоздушной обороны России с 20.25 до 22.20 по московскому времени сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Операция по нейтрализации дронов прошла в трех российских областях.

Министерство обороны РФ уточнило, что три беспилотника были уничтожены над Волгоградской областью, два – над Ростовской областью, и один – над Тульской. Официальная информация о возможных последствиях или жертвах в результате инцидентов по состоянию на данный момент отсутствует.

Ранее в российском оборонном ведомстве неоднократно заявляли о готовности защитить воздушное пространство страны от беспилотников и других угроз. В последние месяцы количество инцидентов с использованием дронов на территории России возросло, что требует от ПВО более оперативных реакций и повышения эффективности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории завода «Вагонмаш» в Железногорске была обнаружена неразорвавшаяся часть беспилотника после атаки ВСУ, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Дежурные средства ПВО за 40 минут сбили 29 украинских беспилотников над Курской и Орловской областями, сообщило Министерство обороны России. Силами ПВО в течение ночи над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 31 украинский беспилотник, сообщило Минобороны России.