Лавров призвал США прекратить операцию против хуситов в Красном море

Лавров в связи с операцией США против хуситов призвал прекратить применение силы в Красном море

Tекст: Дарья Григоренко

Лавров провел телефонный разговор с Рубио по инициативе американской стороны. В ходе беседы американский дипломат сообщил о начале военной операции США против хуситов в регионе Красного моря, передает ТАСС.

Российский дипломат в ответ выразил обеспокоенность и подчеркнул необходимость немедленного прекращения применения силы. Лавров отметил важность для всех сторон вступления в политический диалог, чтобы избежать дальнейшего кровопролития.

Кроме этого, в ходе разговора обсуждались детали реализации договоренностей, достигнутых на встрече высокопоставленных официальных лиц России и США в Эр-Рияде 18 февраля. Лавров и Рубио договорились поддерживать контакт для дальнейших обсуждений.

Напомним, в воскресенье глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели телефонный разговор, договорившись продолжить работу по восстановлению связей между двумя странами.