После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».51 комментарий
ЦАХАЛ ликвидировал двух разведчиков «Хезболлы» на юге Ливана
Армия обороны Израиля уничтожила вооруженных разведчиков «Хезболлы» в Ливане
Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации двух представителей «Хезболла», действовавших как разведчики-наблюдатели и участвовавших в терактах на юге Ливана.
Армия обороны Израиля, передает ТАСС, сообщила о ликвидации двух вооруженных разведчиков-наблюдателей «Хезболла» на юге Ливана. Представители «Хезболла» участвовали в руководстве террористическими атаками на этой территории.
В пресс-службе ЦАХАЛ также указали на то, что действия этих разведчиков представляли собой прямое нарушение соглашений о прекращении огня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «Хезболла» причастна к дестабилизации ситуации в Сирии. Израильские истребители нанесли удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. ЦАХАЛ также атаковал объекты организации в Ливане.