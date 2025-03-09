Al Arabiya: «Хезболла» причастна к дестабилизации ситуации в Сирии

Представитель сил безопасности Латакии обвинил «Хезболлу» в поддержке сторонников Асада

Tекст: Максим Попов

Как сообщает Al Arabiya, представитель сил безопасности в сирийской провинции Латакия Саджид ад-Дик заявил, что ливанская шиитская организация «Хезболла» сыграла значительную роль в дестабилизации ситуации в Сирии, передает ТАСС. По его словам, «Хезболла» и иностранные государства поддерживали сторонников бывшего президента Сирии Башара Асада в ряде районов сирийского побережья.

Ад-Дик отметил, что силы безопасности арестовали пять человек из числа высокопоставленных лиц прежнего режима, однако их имена не раскрываются по соображениям безопасности. Он также подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем на 90%.

Напомним, столкновения между силами безопасности и сторонниками экс-президента начались 6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс. Наиболее жестокие бои произошли в городе Джебла, где проживают алавиты – религиозное меньшинство, к которому принадлежит семья Асада. В ответ на эти события власти ввели комендантский час и направили армейские части в регион.

Минобороны Сирии 7 марта объявило о восстановлении контроля над прибрежными районами.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по информации курдского телеканала Rudaw, за два дня в Латакии, Тартусе и Хомсе погибло 745 человек, включая 532 мирных жителя.