Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.21 комментарий
Al Arabiya: «Хезболла» причастна к дестабилизации ситуации в Сирии
Представитель сил безопасности Латакии обвинил «Хезболлу» в поддержке сторонников Асада
Представитель сил безопасности Латакии Саджид ад-Дик обвинил «Хезболлу» в дестабилизации в Сирии, утверждая, что организация поддерживала сторонников экс-президента Асада в прибрежных районах.
Как сообщает Al Arabiya, представитель сил безопасности в сирийской провинции Латакия Саджид ад-Дик заявил, что ливанская шиитская организация «Хезболла» сыграла значительную роль в дестабилизации ситуации в Сирии, передает ТАСС. По его словам, «Хезболла» и иностранные государства поддерживали сторонников бывшего президента Сирии Башара Асада в ряде районов сирийского побережья.
Ад-Дик отметил, что силы безопасности арестовали пять человек из числа высокопоставленных лиц прежнего режима, однако их имена не раскрываются по соображениям безопасности. Он также подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем на 90%.
Напомним, столкновения между силами безопасности и сторонниками экс-президента начались 6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс. Наиболее жестокие бои произошли в городе Джебла, где проживают алавиты – религиозное меньшинство, к которому принадлежит семья Асада. В ответ на эти события власти ввели комендантский час и направили армейские части в регион.
Минобороны Сирии 7 марта объявило о восстановлении контроля над прибрежными районами.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по информации курдского телеканала Rudaw, за два дня в Латакии, Тартусе и Хомсе погибло 745 человек, включая 532 мирных жителя.