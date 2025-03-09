Курдский телеканал сообщил о 532 погибших в столкновениях в Сирии

Rudaw: За два дня в Латакии, Тартусе и Хомсе погибло 745 человек, включая 532 мирных жителя

Tекст: Максим Попов

По информации телеканала, с начала столкновений общее число погибших достигло 745 человек, включая 213 бойцов. Из них 93 были представителями сил безопасности, подчиняющихся новым сирийским властям, и 120 – членами вооруженных формирований, созданных сторонниками бывшего президента Башара Асада, передает ТАСС.

Напомним, 6 марта в указанных провинциях начались столкновения между силами безопасности и сторонниками экс-президента. Наиболее ожесточенные бои произошли в городе Джебла, где проживают алавиты, составляющие 12% населения Сирии. В ответ власти направили армейские части и бронетехнику, а также ввели комендантский час в главных городах.

7 марта Минобороны Сирии объявило о восстановлении контроля над прибрежными районами. По данным управления внутренних дел Латакии, при подавлении мятежа погибло 50 сотрудников сил безопасности.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в сирийских провинциях Латакия и Тартус до 11 марта приостановили школьные занятия из-за вооруженных столкновений.