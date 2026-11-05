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ФСБ задержала готовившего диверсию на железной дороге жителя Ленобласти
ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге в Ленинградской области
Центр общественных связей ФСБ сообщил о задержании жителя Ленинградской области, который по заданию украинских спецслужб готовил подрыв железнодорожных путей и собирал данные о российских военных объектах.
Мужчина 1978 года рождения был завербован в 2024 году через Telegram членом запрещенной террористической организации, действующей под контролем спецслужб Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
Он собирал информацию о дислокации подразделений Вооруженных сил России и автозаправках в Петербурге и Ленинградской области, а также планировал устроить диверсию на объекте железнодорожного транспорта.
«У него изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство с массой взрывчатого вещества 5 кг и смартфон, содержащий переписку с членами террористической организации Украины», – сообщили в спецслужбе.
Против задержанного возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения взрывчатых веществ, а также покушения на диверсию. Суд заключил фигуранта под стражу. Мужчина полностью признал свою вину и сотрудничает со следствием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в Петербурге арестовал подозреваемого в попытке устроить взрыв на железнодорожной станции по заданию запрещенной террористической организации.
Летом завербованный Киевом диверсант сообщил о планах заложить радиоуправляемую бомбу на железной дороге в Крыму.
В июне правоохранительные органы задержали жителя Ярославской области по подозрению в подготовке диверсии по заданию украинских спецслужб.