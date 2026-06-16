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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как на неправильных выборах Ельцина Россия сделала правильный выбор

    Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Пожар в лавре – горе для верующих, но не для Зеленского

    Для того, чтобы воспринимать Зеленского как защитника лавры, обеспокоенного ее состоянием, нужно совершенно не знать всех его действий за последние годы, когда он вел целенаправленную кампанию по подавлению этого важнейшего духовного центра в Киеве.

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Семьи «на аутсорсе» не бывает

    Семья может снова стать основой нашего мира только в том случае, если мы вновь научимся проживать и ценить совместную жизнь, а не отдавать детей на воспитание посторонним людям и пестовать ценности индивидуального успеха.

    14 комментариев
    16 июня 2026, 09:31 • Новости дня

    ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Ярославской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Ярославской области задержали жителя Рыбинска, подозреваемого в подготовке диверсии по заданию киевских спецслужб, сообщили в региональном управлении ФСБ.

    Злоумышленник планировал совершить атаку на объекте железной дороги, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В результате продолжительной оперативной разработки следователи выявили жителя Рыбинска, работавшего на украинские спецслужбы. В ведомстве добавили, что силовикам удалось задокументировать несколько эпизодов его незаконной деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее силовики предотвратили теракт на железной дороге в Краснодарском крае. В январе сотрудники ФСБ пресекли подготовку диверсии на транспортном объекте в Свердловской области.

    15 июня 2026, 22:31 • Новости дня
    Лукашенко: Дни ВСУ будут сочтены после поражения в Донбассе
    Лукашенко: Дни ВСУ будут сочтены после поражения в Донбассе
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о неизбежном крахе украинской армии при успешном окружении агломерации на севере Донбасса войсками РФ

    По словам Лукашенко, если российским войскам удастся окружить агломерацию на севере Донбасса, то дни ВСУ будут сочтены, передает РИА «Новости».

    Белорусский лидер подчеркнул, что на этом участке фронта базируется основной костяк украинских подразделений.

    «Если россиянам удастся окружить эту агломерацию, как они ее называют, и освободить или захватить часть Донецкой области, где окопались войска Украины, дни будут их сочтены», – сообщил Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabiya English. Он отметил, что российские подразделения методично и шаг за шагом продвигаются вперед.

    Глава белорусского государства также подчеркнул, что украинские войска порой успешно обороняются, однако уступают в результативности российской армии. Кроме того, политик выразил уверенность, что продолжение наступления войск РФ в первые дни спецоперации привело бы к полному разгрому противника и свержению Владимира Зеленского.

    Лукашенко заявил, что в начале СВО советовал украинскому руководству пойти на мирное соглашение.

    Белорусский лидер допустил прекращение боевых действий в 2026 году.

    Также Лукашенко предложил провести трехсторонние переговоры с участием лидеров России и Украины.

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    15 июня 2026, 22:11 • Новости дня
    Юрист: Россия в гаагском арбитраже подтвердила право на Крым и Азовское море

    Юрист Исполинов: Россия в Гааге подтвердила право на Крым и Азовское море

    Юрист: Россия в гаагском арбитраже подтвердила право на Крым и Азовское море
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия крайне ответственно подошла к защите своих интересов в морском праве: были подготовлены тщательные аргументы по принадлежности Азовского моря и законности строительства Крымского моста. Результатом стала блистательная победа в арбитраже, заявил газете ВЗГЛЯД юрист Алексей Исполинов. Ранее Россия в гаагском арбитраже оспорила претензии Киева на акваторию Чёрного и Азовского морей.

    «Важно понимать, что сокращенный термин «Гаага» как правило является синонимичным к Международному уголовному суду (МУС), который действительно располагается в этом городе, равно как и Международный суд ООН. Поэтому, использовать данное название в отношении победы российских юристов по вопросу морских притязаний Украины – не вполне корректно», – пояснил Алексей Исполинов, профессор кафедры международного права Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России.

    «В нашем случае речь идет о Постоянной палате третейского суда, которая также расположена в Гааге и выступила площадкой для администрирования арбитража ad hoc – «по особому случаю», одноразово. Именно ее представители согласились с неправомерностью украинских претензий», – акцентирует собеседник.

    Итоговое решение, по его словам, стало однозначной победой России. «Благодаря этому решению желание Киева демонтировать Крымский мост или признать Азовское море совместным не осуществится. По всем пунктам оппонентам отказано. Арбитры приняли такое решение не из жалости и не желая бросить Москве кость, а потому что наша позиция оказалась тщательно сформулированной», – поясняет он.

    Ключевую роль сыграла качественная подготовка российских специалистов. «Они постарались на славу. Российская сторона озвучивала кристально чистые и понятные аргументы. Обычно, сталкиваясь с подобной подготовкой, даже европейские арбитры стараются не рисковать собственной репутацией и решают проблемы по существу», – продолжает эксперт.

    Немаловажен и временной контекст, добавляет Исполинов. «На дворе уже не 2022 и не 2023 год. Тогда было модно во всем обвинять Россию в попытке отстоять какие-то свои моральные представления. Сейчас с этим проще – в целом ряде серьезных инстанций подобная истерия завершилась», – заключил он.

    Ранее ППТС в Гааге огласил окончательное решение по арбитражному разбирательству Москвы и Киева о правах стран в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря. В независимом арбитраже принимали участие представители пяти государств: Алжира, Британии, Мексики, РФ и Республики Кореи.

    «Потерпели крах усилия Киева оспорить суверенитет Российской Федерации над Крымским полуостровом и прилегающими к нему морскими пространствами. Арбитраж отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также в каких-либо «компенсациях» и «репарациях» от России за их использование и якобы нанесенный «ущерб», – отмечается на сайте МИД.

    «Провалилась и попытка Украины при поддержке стран Запада объявить Керченский пролив «международным», с правом прохода судов любых государств, включая военные корабли. Впервые в истории в юридически обязательном решении официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории», – пишут в дипведомстве.

    Арбитраж также не поддержал претензии Украины, связанные с экологическим ущербом и сохранением подводного культурного наследия. В заявлении МИД отмечается, что обвинения в нарушении Россией обязательств в этих сферах были признаны необоснованными, а также было подтверждено наличие в стране эффективной системы экологического мониторинга.

    Вместе с тем арбитры указали на отдельные недостатки в процедуре оценки воздействия на окружающую среду при реализации проектов Крымского моста, энергомоста и газопровода через Керченский пролив. Речь, в частности, идет о сроках проведения экологической экспертизы и публикации ее результатов.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    15 июня 2026, 17:57 • Новости дня
    Суд в Гааге отклонил все претензии Украины к России в Черном и Азовском морях
    Суд в Гааге отклонил все претензии Украины к России в Черном и Азовском морях
    @ Sylvia Lederer/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия одержала убедительную победу в международном арбитраже в Гааге по делу о правах прибрежного государства в Черном море, Азовском море и Керченском проливе, сообщил МИД.

    Как сообщается на сайте МИД России, спор рассматривался в соответствии с процедурами, предусмотренными Приложением VII к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Решение вынес арбитраж в составе пяти независимых арбитров, представлявших Алжир, Великобританию, Мексику, Россию и Республику Корея.

    В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что дело завершилось в пользу Москвы. По оценке министерства, «многочисленные требования Украины, обвинившей Россию в нарушении десятков статей Конвенции ООН по морскому праву, отвергнуты».

    Согласно заявлению, арбитраж не поддержал требования Киева, касавшиеся контроля над природными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также выплат компенсаций и репараций. В МИД РФ также отметили, что не получила поддержки позиция Украины по вопросу статуса Керченского пролива.

    Российская сторона подчеркнула, что «впервые в истории в юридически обязательном решении официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории».

    Кроме того, арбитраж не согласился с доводами Киева о том, что провозглашение Россией суверенитета над Азовским морем после включения в ее состав Донбасса, Запорожской и Херсонской областей якобы привело к нарушению международного права.

    Отдельное внимание в ходе разбирательства было уделено Крымскому мосту. Как сообщили в МИД РФ, арбитраж отклонил требование Украины о его демонтаже. 

    «Отклонено абсурдное и циничное требование Украины о демонтаже Крымского моста. Само заявление этого заведомо невыполнимого требования показало бесчеловечную сущность киевского режима, до сих пор стремящегося «наказать» крымчан за их выбор в пользу России. Утверждения украинской стороны о якобы препятствовании Крымского моста навигации судов в данных акваториях признаны необоснованными», – говорится в сообщении МИД.

    По информации российского внешнеполитического ведомства, строительство Крымского моста, переход под российскую юрисдикцию плавучих буровых платформ и проведение пограничных проверок судов в Керченском проливе признаны соответствующими положениям Конвенции ООН по морскому праву.

    Арбитраж также не поддержал претензии Украины, связанные с экологическим ущербом и сохранением подводного культурного наследия. В заявлении МИД отмечается, что обвинения в нарушении Россией обязательств в этих сферах были признаны необоснованными, а также было подтверждено наличие в стране эффективной системы экологического мониторинга.

    Вместе с тем арбитры указали на отдельные недостатки в процедуре оценки воздействия на окружающую среду при реализации проектов Крымского моста, энергомоста и газопровода через Керченский пролив. Речь, в частности, идёт о сроках проведения экологической экспертизы и публикации её результатов.

    Однако, как подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве, арбитраж пришел к выводу, что строительство транспортной и энергетической инфраструктуры не нанесло ущерба окружающей среде. В министерстве также обратили внимание на формулировку решения, согласно которой «...предоставив [данное] декларативное средство правовой защиты, нет необходимости принимать решение о прекращении действий, уверениях или гарантиях неповторения или репарациях».

    «Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства. Это решение арбитража – чувствительное поражение Украины и Запада в развязанной ими «юридической войне» против России», – подчеркивается в заявлении МИД.

    В августе прошлого года Москва вышла из арбитражного процесса по делу о задержании украинских военных кораблей.

    Осенью 2024 года российская делегация представила аргументированную позицию по морскому иску Киева.

    Ранее дипломаты назвали обвинения украинской стороны по Крымскому мосту безосновательными.

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    15 июня 2026, 19:52 • Новости дня
    Украинские СМИ случайно подтвердили сборку БПЛА на киностудии имени Довженко

    Шарий: Украинские СМИ подтвердили сборку БПЛА на киностудии имени Довженко

    Украинские СМИ случайно подтвердили сборку БПЛА на киностудии имени Довженко
    @ Kamelot/wikipedia.org

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский блогер Анатолий Шарий увидел на фотографии СМИ с якобы уничтоженными уникальными костюмами из фильмов на киностудии имени Довженко крылья дронов FP-2.

    Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале обратил внимание на публикацию украинского издания «Новое Время». Журналисты выпустили материал об «уничтожении тысяч уникальных нарядов» на киностудии имени Довженко. Однако на прикрепленных кадрах, по его словам, оказались запечатлены крылья дронов FP-2.

    Подобная оплошность прессы подтвердила давние опасения общественности. Выяснилось, что сборку военных аппаратов намеренно прячут в знаковых и культовых местах. «Правильно ли это? Ну не мне судить. А костюмы жалко», – прокомментировал ситуацию блогер.

    Ранее российская армия поразила цех по производству беспилотников на территории киевской киностудии имени Довженко.

    Из-за массированных ударов по военным целям жители украинской столицы столкнулись с временным прекращением подачи электроэнергии.

    Фото и видео ударов ВС России по объектам на Украине смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    15 июня 2026, 14:12 • Новости дня
    Захарова: Запад и Киев состряпали фейк об ударе по Киево-Печерской лавре

    Захарова обвинила Запад в создании фейка об ударе по Киево-Печерской лавре

    Захарова: Запад и Киев состряпали фейк об ударе по Киево-Печерской лавре
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные политики совместно с киевскими властями создали фальсификацию вокруг инцидента в Киево-Печерской лавре, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Запад вместе с киевским режимом состряпали очередную фальсификацию – настоящий фейк: президент Франции Макрон и мининдел Барро выступили с резкими заявлениями в связи с пожаром в Киево-Печерской лавре», – написала она в своем Telegram-канале.

    По словам дипломата, французские лидеры безосновательно обвинили Вооруженные силы России в ударе по объекту ЮНЕСКО. При этом Министерство обороны России ранее подтвердило, что комплекс зданий был поражен ракетой американского комплекса Patriot, переданной Украине с истекшим сроком годности.

    Захарова подчеркнула, что европейские политики годами игнорировали преследование канонической православной церкви на Украине. Они также не замечали попыток установления контроля над лаврой с применением насилия и разграбления объекта Всемирного наследия.

    Представитель МИД обратила внимание на отсутствие соболезнований со стороны Запада жертвам атак среди мирного населения российских регионов, включая погибших в Старобельске. Также, по ее словам, Париж проигнорировал реальный удар по Музею обороны Севастополя, автор главного экспоната которого имел французское происхождение.

    Напомним, Министерство обороны России объяснило повреждения Киево-Печерской лавры падением американской зенитной ракеты Patriot.

    Несколькими днями ранее украинский беспилотник целенаправленно атаковал здание исторической панорамы в Севастополе.

    До этого Захарова призывала президента Франции посмотреть кадры с убитыми детьми в луганском Старобельске.

    Кадры пожара в Киево-Печерской лавре после попадания ракеты Patriot смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    15 июня 2026, 15:23 • Новости дня
    Лавров назвал главу МИД ФРГ хорошим учеником Геббельса

    Лавров сравнил главу МИД Германии с Геббельсом из-за заявлений о Буче

    Лавров назвал главу МИД ФРГ хорошим учеником Геббельса
    @ IMAGO/ESDES.Pictures,Bernd Elme/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров назвал главу внешнеполитического ведомства Германии Йоханна Вадефуля хорошим учеником Йозефа Геббельса из-за постоянного повторения ложных заявлений о провокации в Буче.

    В конце марта немецкий министр вновь публично вспомнил о событиях в Киевской области, передает РИА «Новости».

    По итогам переговоров в Белоруссии Лавров подчеркнул, что Москва уже пятый год безуспешно запрашивает у ООН информацию о случившемся. «Когда господин Вадефуль – уверен, он не может не знать о том, что мы публично об этом не один год говорим – вдруг опять заявляет, что Буча – это «символ российского террора против Украины», он, значит, хороший ученик Геббельса. Это тоже никуда не исчезает», – заявил глава российской дипломатии.

    Руководители ФРГ берут на себя ответственность за злодеяния предков-нацистов, когда начинают их оправдывать, отметил министр на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Максимом Рыженковым. Он напомнил, что обычно дети не отвечают за поступки родителей, однако использование нынешним руководством Германии прежних методов меняет ситуацию. По словам Лаврова, оправдание преступников времен Второй мировой войны означает, что сыновья все же несут ответственность за действия своих отцов.

    Ранее глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль обвинил Россию в неудаче Германии на выборах в Совбез ООН.

    Канцелярия генсека ООН получила послание российского министра об инсценировке в Буче.

    Лавров раскритиковал власти Германии за реваншистские настроения.

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    15 июня 2026, 19:13 • Новости дня
    Патрушев заявил о полном контроле неонацистов над Зеленским

    Патрушев: Неонацисты полностью контролируют Зеленского

    Патрушев заявил о полном контроле неонацистов над Зеленским
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные группировки радикалов при поддержке западных стран держат в страхе мирных жителей на Украине и оказывают прямое влияние на решения Владимира Зеленского, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    «Спонсируемые Лондоном и Брюсселем неонацистские банды держат население Украины в страхе и полностью контролируют Зеленского», – заявил политик в интервью «Российской газете».

    Он подчеркнул, что Россия сейчас выполняет миссию по спасению братского народа от оккупации. При этом, по словам Патрушева, идейные наследники Геббельса привычно искажают реальность и называют действия Москвы «попыткой завоевания».

    Ранее американские СМИ сообщили о растущей зависимости киевского режима от украинских ультранационалистов.

    Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил о реальной власти неонацистов на Украине.

    Бывший лидер «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в России) публично пригрозил украинскому лидеру расправой за сдачу территорий.

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    15 июня 2026, 14:34 • Новости дня
    Эксперт назвал подлостью реакцию Запада на падение ракеты Patriot в Киево-Печерской лавре

    Эксперт Скачко: Власти Украины годами уничтожают Киево-Печерскую лавру

    Эксперт назвал подлостью реакцию Запада на падение ракеты Patriot в Киево-Печерской лавре
    @ dsns

    Tекст: Олег Исайченко

    Киевские власти в последние годы целенаправленно и методично «уничтожали» лавру: выносили мощи святых, монахам блокировали доступ ко всем храмам комплекса и, более того, два корпуса были переданы раскольникам ПЦУ. Теперь украинские ПВОшники сами повредили лавру, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Киево-Печерская лавра – это общая для русского, украинского и белорусского народов святыня, а также одно из начал восточнославянской цивилизации», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру». Он напомнил, что киевские власти в последние годы целенаправленно и методично уничтожали лавру так, что от нее осталось «одно лишь название».

    Собеседник напомнил, что из Ближних пещер Свято-Успенской Киево-Печерской лавры ранее выносили мощи святых, монахам блокировали доступ ко всем храмам комплекса и, более того, два корпуса Киево-Печерской лавры были переданы раскольникам ПЦУ – «людям, которые фактом своего существования оскорбляют и религию, и веру».

    «Теперь еще и криворукие украинские ПВОшники собственноручно повредили лавру», – добавил Скачко. Политолог указал, что Владимир Зеленский всячески пытается раздуть международный скандал из попадания украинской же ракеты в здание, и в этом ему активно подыгрывают европейские политики.

    «На Западе сделали вид, что не заметили удар ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя 1854–1855 годов». Так же они реагировали и на другие множественные преступления киевских властей. Но подключатся к обвинениям России на фоне повреждения ракетой Patriot лавры. Мы наблюдаем украинизацию Европы, которая применяет подлые, лицемерные приемчики в ведении дел», – подчеркнул Скачко.

    Схожей точки зрения придерживается журналист Андрей Медведев. Он обратил внимание на то, что в украинских пабликах понеслись крики про «русских безбожников и сатанистов, которые уничтожают лавру». «В этой связи очень хочется напомнить, что лавра для политических укропитеков не является святыней вообще», – написал он в своем Telegram-канале.

    «Помните, как сотрудники «музея» Киево-Печерской лавры вынесли на улицу раки с мощами православных святых? Из пещер. А помните бесовские пляски возле лавры и духовный подвиг одиночек, которые молились за спасение душ бесноватых и за лавру, за монахов? А помните, как полиция и боевики пришли в лавру выгонять «московских попов», потому что лавру отдали ПЦУ? А как в трапезной лавры снимали кулинарное шоу про сакральные украинские блюда?» – указал Медведев.

    Более того, с 2014 года ВСУ последовательно уничтожали храмы в Донбассе, а с 2022-го храмы Русской православной церкви уже на всей территории страны регулярно подвергаются атакам. «В Курской области вспомните осквернение храмов. Нарочитое. Бесовское. Храм в Артемовске сколько раз специально обстреливали. Умышленные обстрелы церквей (это же не единичный случай), глумление над храмами РПЦ явление совершенно языческого порядка», – считает журналист.

    Журналист назвал «религиозной, антихристианской войной» эпизоды, когда украинские раскольники штурмуют «неправильные» храмы. «Сюда же и обстрелы храмов. Это просто борьба язычников против Веры. Стрельба по неправильному храму – это дело, по мнению свидомого гражданина, совершенно богоугодное. Потому что это не храм Христов, а храм другого, враждебного культа. Именно, что культа. В сознании украинского гражданина, как уже сказано выше, христианство является скорее формой культа. Украинская раскольничья церковь – это больше, чем культ, это национально-политическая, смысловая структура», – пишет Медведев.

    По его оценкам, нынешние крики о храме выглядят и нелепо, и цинично, и нелогично. «Те, кто устраивал бесноватые пляски в лавре решили обеспокоиться после попадания ракеты. По крайней мере, русские люди, православные люди совершенно определенно скорбят о том, что так произошло. Но, Бог даст, мы нашу лавру восстановим. В то и веруем», – заключил он.

    Ранее в Минобороны России заявили, что комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поврежден ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot. «Одной из причин некорректной работы данного комплекса могло стать то, что страны Запада передали киевскому режиму ракеты с истекшими сроками годности», – говорится в сообщении. В ведомстве заверили, что российские вооруженные силы не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ночью на территории Киево-Печерской лавры произошел пожар. Как уточнил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, возгорание произошло на крыше Успенского собора на территории лавры. По его словам, «повреждения существенные».

    Напомним, в ночь на 15 июня ВС России нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске, а также по военным аэродромам и территориальным центрам комплектования. Минобороны назвало это ответом на террористические акты киевского режима.

    В украинской столице были поражены завод «Радар», занимающийся производством комплектующих для дальнобойных беспилотников и радиолокационных систем военного назначения; цех по производству и настройке БПЛА на территории киностудии им. Довженко; предприятие «Беспилотные технологии», осуществляющее сборку ударных беспилотников из иностранных комплектующих, а также завод «Маяк», выпускающий боевые части для БПЛА и стартовые ускорители для крылатых ракет «Фламинго».

    Кроме того, удары были нанесены по Киевскому государственному заводу «Буревестник», который производит беспилотники и радиолокационную технику для ВСУ; компании «Укр Армо Тех», занимающейся сборкой боевых частей (боеприпасов) для БПЛА и ракет, а также по Киевскому агрегатному заводу и авиаремонтному заводу № 410 гражданской авиации, осуществляющим выпуск и ремонт авиационных турбореактивных двигателей, а также комплектующих для дронов.

    Также поражен «Киевский инновационный терминал «Новая почта», осуществляющий доставку и хранение продукции двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств РЭБ. В Днепропетровске удар пришелся по Днепровскому заводу электромеханического оборудования, а в Харькове – по предприятиям «Гринхаус солюшн» и «ДТ-1 групп», которые, по данным Минобороны, занимались сборкой боевых частей для беспилотников и ракет различного типа.

    Кадры пожара в Киево-Печерской лавре после попадания ракеты Patriot смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

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    15 июня 2026, 13:10 • Новости дня
    Лавров: Послы «евротройки» на встрече в МИД ничего нового не предложили
    Лавров: Послы «евротройки» на встрече в МИД ничего нового не предложили
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Послы Германии, Франции и Британии навязчиво попытались предложить свои услуги для разрешения конфликта, однако не смогли озвучить никаких свежих инициатив, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров прокомментировал недавнюю встречу послов «евротройки» в МИД России. По словам министра, западные дипломаты стремятся любыми способами участвовать в мирном процессе, передает РИА «Новости».

    «Ничего нового они не принесли. Но навязчиво пытаются предлагать свои услуги, явно не желая остаться в стороне от процесса», – подчеркнул Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин принял европейских дипломатов в Москве.

    Отечественные дипломаты также подробно разъяснили западным коллегам подходы Москвы к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине. Главным условием успешного диалога остается полное устранение первопричин текущего конфликта.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал главной целью представителей «евротройки» получение места за столом переговоров.


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    16 июня 2026, 08:22 • Новости дня
    Лукашенко ответил пословицей на угрозы Зеленского
    Лукашенко ответил пословицей на угрозы Зеленского
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава белорусского государства посоветовал лидеру Украины быть осторожнее, отреагировав на резкие высказывания народной мудростью.

    Александр Лукашенко прокомментировал недавние выпады со стороны Киева, передает ТАСС. «Он должен понимать, что у нас часто говорят – как поют, так и отпевают. Поэтому надо быть аккуратней и осторожней», – заявил политик.

    Белорусский лидер подчеркнул, что ранее старался игнорировать нелепые заявления Владимира Зеленского. По словам главы государства, он делал скидку на неопытность украинского лидера и колоссальное давление на него.

    Однако терпение Минска оказалось небезграничным. Когда в адрес Белоруссии посыпались прямые угрозы, президент был вынужден дать жесткий ответ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Владимир Зеленский пригрозил руководству Белоруссии превентивными мерами.

    Президент республики Александр Лукашенко назвал подобные высказывания украинской стороны обычной болтовней.

    Позже советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк выступил с угрозами в адрес белорусского лидера.

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    15 июня 2026, 20:24 • Новости дня
    Зеленский решил лететь на саммит G7 в обход Польши

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский изменил логистику зарубежных поездок и отправится на встречу «Большой семерки» из Молдавии на фоне дипломатического скандала с Варшавой.

    Украинская делегация вечером 15 июня полетит из Кишинева в Женеву. По информации сервиса Airnavradar, Зеленский отказался от традиционного транзита через польскую территорию. Накануне самолет перегнали в молдавскую столицу из Кракова после технического обслуживания, передают «Вести».

    Подобное изменение маршрута происходит уже второй раз. В начале июня борт вылетал в Британию также в обход польского Жешува, который активно использовался с 2022 года.

    Смена логистики совпала с резким ухудшением отношений Киева и Варшавы. Причиной стало присвоение украинскому спецподразделению имени героев УПА (признана экстремистской и запрещена в России). Польская сторона потребовала отменить это решение ради сохранения исторической памяти и двусторонних связей.

    В начале июня Владимир Зеленский отправился в Великобританию через Молдавию вместо польского Жешува.

    Власти Польши потребовали отменить решение о присвоении украинскому подразделению имени УПА.

    Польский премьер-министр Дональд Туск осудил действия киевского руководства.

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    15 июня 2026, 15:45 • Новости дня
    Грузия объяснила начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
    Грузия объяснила начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
    @ Aleksander Polyakov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Решение ЕС открыть первый кластер переговоров о членстве с Украиной и Молдавией, но не с Грузией, объясняется исключительно «политическим нарративом» и отражает разочарование Грузии в Европе, заявил Генсек правящей «Грузинской мечты», столичный градоначальник Каха Каладзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Действия евробюрократов – это не та Европа, в которую мы стремились, – сказал он. – Полностью демонтирована справедливость, на нас смотрят сверху и грозят пальчиком, а мы такого категорически не потерпим».

    По его словам, решение Брюсселя начать переговоры с Киевом и Кишиневом – это «политический нарратив».

    «Никто не смотрит, какой у нас прогресс, какие реформы. Как можно предпочитать Грузии Украину и Молдавию? По всем параметрам, по любой статистике Грузия – страна-лидер, опережающая в развитии многие европейские государства», – сказал Каладзе.

    «В ответ на нашу прагматичную политику мы слышим от евробюрократов шантаж, инсинуацию, ложь. И все потому что мы, маленькая страна, посмели вести независимую политику, защищая собственные интересы, не присоединились к (антироссийским) санкциям, не открыли «второй фронт»», – заявил мэр Тбилиси.

    В мае Каладзе рассказал о давлении Евросоюза из-за отказа Тбилиси поддерживать антироссийские санкции.

    Осенью 2024 года Еврокомиссия отказалась рекомендовать начало переговоров о приеме республики в объединение.

    В ответ грузинские власти заморозили вопрос евроинтеграции до 2028 года.

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    16 июня 2026, 03:48 • Новости дня
    Падение обломков БПЛА вызвало пожар на нефтебазе в Краснодарском крае
    Падение обломков БПЛА вызвало пожар на нефтебазе в Краснодарском крае
    @ ГУ МЧС по Краснодарскому краю/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Возгорание произошло на нефтебазе в станице Полтавской после падения фрагментов дрона, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    В результате пожара в Красноармейском районе никто не пострадал. Для ликвидации огня оперативно привлекли 32 специалиста и семь единиц специальной техники, сообщил оперштаб в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее в Темрюкском районе Кубани в результате падения обломков дронов загорелся морской терминал.

    При возгорании от БПЛА на морском терминале в Краснодарском крае погиб человек.

    До этого фрагменты сбитого аппарата попали в многоквартирный жилой дом в Краснодаре. Весной аналогичный инцидент с падением частей БПЛА спровоцировал пожар на нефтебазе в пригороде Тихорецка.

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    15 июня 2026, 17:25 • Новости дня
    Польша потребовала украинские технологии дронов в обмен на истребители МиГ-29
    Польша потребовала украинские технологии дронов в обмен на истребители МиГ-29
    @ Scanpix Baltics/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польские власти не станут передавать Киеву оставшиеся истребители МиГ-29 без получения интересующих технологий дронов, заявил заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик.

    «Мы не передали Украине МиГов. Предыдущее правительство PiS передало истребители, и этот вопрос был публично поднят. Однако нынешнее правительство не передало МиГи Украине», – подчеркнул Томчик в эфире местной радиостанции, передает РИА «Новости».

    По словам замминистра, Варшава достигла предварительных договоренностей с украинской стороной об обмене технологиями. Если этот процесс завершится успешно, вопрос с самолетами также будет решен. На данный момент в распоряжении польской армии находится около 14 истребителей МиГ-29, из которых к полетам пригодны от шести до восьми машин.

    В январе этого года Варшава решила передать Киеву до девяти старых истребителей.

    Месяцем ранее польское министерство обороны рассматривало возможность поставки от шести до восьми таких самолетов.

    Генеральный штаб польской армии предложил обменять снимаемую с вооружения авиацию на украинские технологии производства ракет и дронов.

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    16 июня 2026, 06:59 • Новости дня
    Солдат ВСУ после мятежа в Черниговской области перевели под Волчанск
    Солдат ВСУ после мятежа в Черниговской области перевели под Волчанск
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Антон Антонов

    После того, как на полигонах учебного центра «Десна» в Черниговской области Украины мобилизованные солдаты ВСУ подняли мятеж и застрелили нескольких инструкторов, их распределили по подразделениям на Волчанском направлении, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер».

    «В Черниговской области после мятежа на полигонах учебного центра «Десна» мобилизованных украинцев до окончания базовой военной подготовки распределили по подразделениям ВСУ, доукомплектовав, в частности, 57 омпбр и 127 отмбр на Волчанском направлении», – сообщил канал «Северный Ветер» в «Максе».

    На Сумском направлении войска ГВ «Север» продвигаются вглубь области и наносят удары по живой силе и технике ВСУ в районах Уланово, Марьино, Бачевска, сел Садки, Новая Сечь и поселка Хотень.

    В Шосткинском районе идут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, по позициям ВСУ у Бачевска и в районе Уланово нанесены удары ТОС российскими подразделениями РХБЗ.

    В Сумском районе российские штурмовики продвинулись на 19 участках до 500 м, бои продолжаются в Иволжанском, Писаревке, селе Новая Сечь и окрестностях.

    В Краснопольском районе сохраняются стрелковые бои в лесных массивах, возле села Михайловка и вдоль железнодорожных путей к районному центру, российские штурмовые группы продвинулись до 600 м.

    На Харьковском направлении «Северяне» продолжают расширять полосу безопасности. Удары нанесены по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Лосевки, Митрофановки, Казачьей Лопани, Светличного, Липцов, Избицкого, Бугаевки, Варваровки, Колодезного и села Уды.

    Российские штурмовые подразделения ведут наступление в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах.

    На Волчанском направлении российские штурмовые подразделения продвинулись на девяти участках до 500 м, стрелковые бои продолжаются в селе Лосевка и лесных массивах Волчанского района.

    Допросы военнопленных показали, что многие украинские националисты держатся на позициях свыше 150 суток без нормального продовольственного и медицинского обеспечения.

    На Великобурлукском направлении российские штурмовые группы ведут бои в лесных массивах возле Петро-Ивановки и продвинулись на двух участках до 300 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на полигонах учебного центра «Десна» в Черниговской области Украины мобилизованные солдаты ВСУ подняли мятеж и застрелили нескольких инструкторов, после чего бунт был подавлен.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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