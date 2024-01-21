Генсек ООН осудил удар ВСУ по рынку Донецка

Генсек ООН Гутерриш решительно осудил удар ВСУ по рынку Донецка

Tекст: Вера Басилая

Гутерриш заявил, что атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры запрещены по международному гуманитарному праву, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены, передает ТАСС.

Ранее в результате удара по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести.

В МИД России заявили, что Москва решительно осуждает обстрел рынка в Донецке украинскими военными и призывает международные структуры и правительства осудить этот теракт.

Пушилин объявил в понедельник в ДНР день траура по жертвам агрессии против мирного населения со стороны украинских войск.